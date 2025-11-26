Ft
Márki-Zay Péter Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet sorkatonai szolgálat orosz-ukrán háború Horváth József Európai Unió

Sorkatonaság? A szakértő szerint mesterséges félelmet generálnak Európában

2025. november 26. 06:21

Horváth József szerint az a cél, hogy eltereljék a figyelmet az Európai Unió elhibázott politikájáról.

2025. november 26. 06:21
null

A kötelező sorkatonaság bevezetésével és annak tervével

 egyes tagállamok mesterséges félelmet próbálnak generálni és felépíteni Európában,

 ennek célja pedig az, hogy eltereljék a figyelmet az Európai Unió elhibázott politikájáról – mondta a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden este.

Horváth József a műsorban hangsúlyozta: az orosz-ukrán háború esetében 

az amerikai és magyar kormányzat elkötelezte magát a béke megteremtésére, a nyugat-európai országok és Brüsszel szerint azonban a háborút folytatni kell, 

és ebbe illeszkedik bele ez a magatartás is.

Arra a felvetésre, hogy Horvátországban, Németországban és Dániában tervezik, vagy már vissza is vezették a kötelező sorkatonai szolgálatot, a szakértő kifejtette: ha most sikerülne békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, akkor Európa továbbra is fenn szeretné tartani a háborús készülődés látszatát.

A műsorban bejelentkeztek a közmédia külföldi tudósítói, akik Horvátországot, Németországot és Dániát érintően számoltak be a már bevezetett, vagy még csak tervezett szabályozás részleteiről.

Horvátországban két hónapos kiképzéssel akarnak „katonát faragni” a sorozottakból, de ez a 21. században ennyi idő alatt sehogy sem fog menni, ezért 

„ezek látszatintézkedések és a valósággal sajnos köszönőviszonyban sincsenek” 

– reagált a horvát döntésre Horváth József.

Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza szakpolitikusának nyilatkozatára, miszerint a hazai sorkötelesség nem megszűnt, hanem felfüggesztették, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy válaszolt, Ukrajnában látható, hogy 

akit erőszakkal visznek ki a frontra és nem kap megfelelő kiképzést, annak túlélési rátája maximum egy hét, 

ezzel pedig „generációkat égetnek el” teljesen feleslegesen a fronton.

Műsorvezetői kérdésre, miszerint miért akarhat idehaza a Tisza Párt sorkatonaságot, a szakértő elmondta, az egyik oka, hogy meg akarnak felelni Brüsszelnek, a nyugati politikai balliberális elitnek, akik a sorkatonaság mellett tették le a voksukat, illetve így akarnak társadalmi feszültségeket generálni, amit a maguk oldalán használnának ki.

„Most ez egy ilyen játék a szavakkal, amiket tőlük látunk” 

– fogalmazott Horváth József.

Filep Dávid influenszer szerint Brüsszel a sorkatonaság ötletét eszközként használja fel arra, hogy a háborúhoz nem hozzászokott európai embereket „domesztikálja”, becsatlakoztassa az éles konfliktusra.

A magyarországi rendszer, vagyis az önkéntes tartalékos állomány a tökéletes struktúra, mert egyrészt 

az önkéntes alapon működő katonai állományok mindig jobban működnek, mint a kényszer szülte sorkatonai szolgálat,

 másrészt „jól össze van rakva” a képzés struktúrája – vélekedett.

Az influenszer kifejtette, békeidőben nagyon nehéz a fiatalok számára azt a szellemiséget átadni, hogy a katonákra nemcsak háborúban van szükség, ezért még Németországban sem lehet tudni, hogyan fogják meggyőzni az ottani fiatalokat a katonáskodás fontosságáról.

A műsor második felében Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke volt a vendég,

 aki a Tisza jelöltjeiről azt mondta, hogy a párt 105 körzetben indított előválasztási jelölteket, akik nem globalisták és baloldaliak, „gondosan válogatták ki őket”, hogy ne legyenek párthoz köthetők.

Kitért rá, feltételezi, Magyar Péter „a lojalitást is nézte” a jelöltek kiválasztásánál, de a legfontosabb az volt, hogy ne lehessen őket a baloldalhoz, az óbaloldalhoz, az óellenzékhez kötni, hogy a Fidesz ne tudja ezzel őket támadni, és jó munkát végzett, egy-két kivételtől eltekintve nem tudták őket az ellenzékhez kötni.

Ha valamihez lehet kötni őket, elsősorban a Fideszhez lehet, „de 

nem mindegy, hogy valaki meddig szolgál egy pedofiltámogató, migránsbetelepítő korrupt hatalmat, 

jobb későn kiállni onnan, mint ott maradni” – mondta.

A politikus nevetségesnek nevezte a műsorvezető azon felvetését, hogy vannak, akik üzleti kapcsolatban álltak korábbi Demokratikus Koalíció-tagokkal, megjegyezve, „a Fidesz és az MSZP együtt üzletelt, Gyurcsány és Orbán nem számoltatták el egymást”, arra az információra pedig, hogy a jelöltek egyike egy szocialista alpolgármester testvére, azt kérdezte: „a testvére alapján akarja megmondani, ki a baloldali”?

Márki-Zay Péter egyes Tisza-szigetek megszűnésére vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy valaki elégedetlen Magyar Péter pártelnökkel.

 Úgy vélte ugyanakkor, hogy aki az előválasztás után sértődött meg, mert azon nem indulhatott el, és feloszlatott egy ilyen szigetet, annak nem a pártelnök személyiségével van baja, hanem „nem kapott zsíros lehetőséget”.

Magyar Péter a Fidesz szempontjából áruló, „a mi szempontunkból hazafi” 

– jegyezte meg. Hozzátette, nem kell, hogy szimpatikus legyen, de „ha a pedofilokat börtönbe csukja, visszaszerzi a nemzettől ellopott pénzt, ha végre nem leszünk Európa legszegényebb országa, én szobrot állítok neki”.

Márki-Zay Péter a műsorvezetőnek arra a kérdésére, mit szól a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjához, amely különböző adóemeléséket tartalmaz, úgy reagált, hogy ezt 

„ne higgye el, ne dőljön be ezeknek a fideszes hazugságoknak”.

„Hódmezővásárhely polgármestereként bebizonyítottam, ha egy korrupt fideszes vezetést leváltunk, akkor nem emelni kell adókat, hanem csökkenteni tudunk adókat, és még úgy is látványosabban fejlődik a város, higgyék el nekem, ha leváltjuk a Fideszt, a rekorder adók helyett adósságcsökkentés lesz” – fogalmazott.

(MTI)

Nyitókép forrása: DAMIR SENCAR / AFP

