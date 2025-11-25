Szívbemarkoló nyilatkozattal törték meg a csendet az ukrán toborzók által megvert magyar férfi szülei

„Imádta a virágokat, mert a szüleim virágokkal foglalkoztak. Nagyon szerette a természetet: horgászott, gombászott, madarai voltak. Mindenben és mindenkiben csak a jót és a szépet látta. Élénk eszű gyerek volt. Még soha nem is füllentett, mint a korabeli cimborái. Ami a szívén volt, az a száján. Ez a gyerek sohasem hazudott. Utálta a hamisságot. Példaértékű srác volt és ezt nem azért mondom, mert az egyetlen fiam” – jegyezte meg József, aki nyáron még naponta látogatta gyermeke sírját, mostanában, ha jobb az idő, hetente. A felesége csak taxival képes közlekedni, mert már nem bír sokat gyalogolni, így ritkábban kíséri el hitvesét.

A szülök nem tudják feldolgozni a gyászt

A szülők arra a kérdésre is válaszoltak, szinte egyszerre, hogy mint üzennének a pribékeknek.

Nekik is vannak szüleik. Van édesanyjuk és édesapjuk, testvérük, akik őket is hazavárják. Akiknek a szívük megszakadna, ha már soha többé nem térnének haza. Arra kérjük őket, hogy csak egyetlen napra képzeljék magukat a helyünkbe. Azt kérjük a Jóistentől, hogy bocsásson meg nekik!!!”

Márta április 26-án ünnepelte a 75. születésnapját. Akkor még minden szép és jó volt.