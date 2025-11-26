Ft
béke tűzszünet Törökország orosz-ukrán háború Oroszország Recep Tayyip Erdogan

Fordult a kocka: kiderült, hol dőlhet el a háború sorsa

2025. november 26. 06:44

Erdogan ismét felajánlotta, hogy náluk tartsák az orosz–ukrán béketárgyalásokat.

2025. november 26. 06:44
null

A török Anadolu hírügynökség szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök a „hajlandók koalíciójának” találkozóján felajánlotta, hogy Törökország kész helyszínt biztosítani Oroszország és Ukrajna közvetlen tárgyalásaihoz – erről az Index írt. A javaslat szerint

 a felek Isztambulban ülhetnének tárgyalóasztalhoz.

A tájékoztatást az elnök szóvivője, Burhanettin Duran közölte.

Erdogan hangsúlyozta, hogy Ankara folyamatos kapcsolatban áll mind Kijevvel, mind Moszkvával, és kész elősegíteni egy olyan párbeszédet, amely közelebb vihet a háború lezárásához, írják. A szóvivő hozzátette: 

Törökország szerint egy olyan tűzszünet, amely az energiaellátásra és a kikötők infrastruktúrájára is kiterjed, megteremthetné a tárgyalások feltételeit.

Emlékeztetnek: a török elnök korábban többször is jelezte, hogy országa kész közvetítő szerepet vállalni. Dmitrij Peszkov,

 a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy Törökország „minden tárgyaló fél számára megfelelő helyszín”, 

tudjuk meg.

Nyitókép: Cem Ozdel / Anadolu Agency / AFP

 

