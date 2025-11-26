Fordult a kocka: kiderült, hol dőlhet el a háború sorsa

Ami a közeli orosz–ukrán tűzszünet esélyeit illeti
„A háborúkat akkor indítják, amikor valaki úgy akarja, de nem akkor zárulnak le, amikor valaki úgy akarja.”
Erdogan ismét felajánlotta, hogy náluk tartsák az orosz–ukrán béketárgyalásokat.
A török Anadolu hírügynökség szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök a „hajlandók koalíciójának” találkozóján felajánlotta, hogy Törökország kész helyszínt biztosítani Oroszország és Ukrajna közvetlen tárgyalásaihoz – erről az Index írt. A javaslat szerint
a felek Isztambulban ülhetnének tárgyalóasztalhoz.
A tájékoztatást az elnök szóvivője, Burhanettin Duran közölte.
Erdogan hangsúlyozta, hogy Ankara folyamatos kapcsolatban áll mind Kijevvel, mind Moszkvával, és kész elősegíteni egy olyan párbeszédet, amely közelebb vihet a háború lezárásához, írják. A szóvivő hozzátette:
Törökország szerint egy olyan tűzszünet, amely az energiaellátásra és a kikötők infrastruktúrájára is kiterjed, megteremthetné a tárgyalások feltételeit.
Emlékeztetnek: a török elnök korábban többször is jelezte, hogy országa kész közvetítő szerepet vállalni. Dmitrij Peszkov,
a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy Törökország „minden tárgyaló fél számára megfelelő helyszín”,
tudjuk meg.
