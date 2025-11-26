(Tom Cooper bejegyzései kiválóan bemutatják az utóbbi időben a harctéri valóságot – bár a stílusa ... – a korrupciós botrány pedig a kormányzás minőségét.)

Akkor meg mi a várható vég? Az utolsó videóját 7 ezren nézték, de előtt volt 2700-as nézettség is. Akik kamuznak (mind a két oldalon) sok százezres/milliós nézettségeket kapnak és hatalmas pénzeket tesznek el, mert a YouTube aranybánya ekkora nézettségnél + a fizetett reklámok. A sajtó, a PR meg ezek fújják a lufikat az emberek fejében.

A mostani helyzetben is fújódik a lufi. Hogy ugye jól megfordítja majd az erkölcsös Európa az amerikai »kapituláció« 28 pontját. Kiáll Ukrajna mellett! Remek. Moszkva meg örömében dörzsöli a kezeit, Trumpot nem megalázva mondhat nemet, és folytatódik a háború tovább, amiben jól állnak. Az oroszoknak a 28 pont sem volt elég – a kihátrálás belőle, ami most folyik, az a nekik jó, nem az ukránoknak. De aki a lufiban él, észre sem veszi, hogy Putyinnak tesz szivességet.Ha három hónap múlva lesz a fagyasztás a frontvonalon még pár ezer km2-jelent Ukrajnának, fél év múlva már Zaporizsje városánál kopogtathat az orosz, kicsit több idő és eleshet a teljes Donbasz. Akkor mi lesz az ajánlat?