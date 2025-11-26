Sorkatonaság? A szakértő szerint mesterséges félelmet generálnak Európában
Horváth József szerint az a cél, hogy eltereljék a figyelmet az Európai Unió elhibázott politikájáról.
Aki a lufiban él, észre sem veszi, hogy Putyinnak tesz szivességet.
„Tudják a jelen helyzetről mindig egy ukrán elemző jut eszembe, egy ideig a YouTube on volt csatornája. (…) Én anno leveleztem vele, mert reálisnak éreztem az elemzéseit, még vettem is tőle egy könyvreklámot a Máglyatűz angol kiadásának. Kemény ukrán nacionalista volt, Kárpátalja esetében addig jutott a beszélgetésünk, hogy miért nem telepítjük ki a magyarokat onnan. De egyébként jó anyagokat csinált.
Fél éve már nem működik – mert alig nézték. Azért, mert elmondta a valóságot – nem kímélte az oroszokat se, de sajátjait, az ukránokat se. Azt mondta mindig, hogy egy kisebb rosszul vezetett hadsereg, és egy kisebb rosszul kormányzott ország harcol egy nagyobb rosszul vezetett hadsereggel és rosszul kormányzott országgal. Hogy nincs jelentős minőségi különbség a két fél között – a nagy képet illetően. A háború nem moralizál, az mennyiség, minőség és akarat.
(Tom Cooper bejegyzései kiválóan bemutatják az utóbbi időben a harctéri valóságot – bár a stílusa ... – a korrupciós botrány pedig a kormányzás minőségét.)
Akkor meg mi a várható vég? Az utolsó videóját 7 ezren nézték, de előtt volt 2700-as nézettség is. Akik kamuznak (mind a két oldalon) sok százezres/milliós nézettségeket kapnak és hatalmas pénzeket tesznek el, mert a YouTube aranybánya ekkora nézettségnél + a fizetett reklámok. A sajtó, a PR meg ezek fújják a lufikat az emberek fejében.
A mostani helyzetben is fújódik a lufi. Hogy ugye jól megfordítja majd az erkölcsös Európa az amerikai »kapituláció« 28 pontját. Kiáll Ukrajna mellett! Remek. Moszkva meg örömében dörzsöli a kezeit, Trumpot nem megalázva mondhat nemet, és folytatódik a háború tovább, amiben jól állnak. Az oroszoknak a 28 pont sem volt elég – a kihátrálás belőle, ami most folyik, az a nekik jó, nem az ukránoknak. De aki a lufiban él, észre sem veszi, hogy Putyinnak tesz szivességet.Ha három hónap múlva lesz a fagyasztás a frontvonalon még pár ezer km2-jelent Ukrajnának, fél év múlva már Zaporizsje városánál kopogtathat az orosz, kicsit több idő és eleshet a teljes Donbasz. Akkor mi lesz az ajánlat?
De most jól megmondták nekik: no pasaran! Szólok, Franco nagyon is áttört. Sok minden ez, de nem felelős politizálás.
Ps. Azt meg láthatjuk, hogy a 28 pont mennyire volt »Trump utolsó ajánlata«, a nov 27 meg mennyire komoly határidő. Eleve semmi sem biztos, csak ami már megtörtént, de Trumpnál különösen nem az. Látható egyébként, hogy belső harcok is vannak az adminisztráción belül, és Trump egyszer az egyikre, másszor a másikra hallgat, ezért van az állandó ingadozás.”
Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov