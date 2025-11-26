Ft
béketerv orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Moszkva örömében dörzsöli a kezeit, folytatódik a háború tovább, amiben jól állnak

2025. november 26. 06:33

Aki a lufiban él, észre sem veszi, hogy Putyinnak tesz szivességet.

2025. november 26. 06:33
Demkó Attila
Demkó Attila
„Tudják a jelen helyzetről mindig egy ukrán elemző jut eszembe, egy ideig a YouTube on volt csatornája. (…) Én anno leveleztem vele, mert reálisnak éreztem az elemzéseit, még vettem is tőle egy könyvreklámot a Máglyatűz angol kiadásának. Kemény ukrán nacionalista volt, Kárpátalja esetében addig jutott a beszélgetésünk, hogy miért nem telepítjük ki a magyarokat onnan. De egyébként jó anyagokat csinált.

Fél éve már nem működik – mert alig nézték. Azért, mert elmondta a valóságot – nem kímélte az oroszokat se, de sajátjait, az ukránokat se. Azt mondta mindig, hogy egy kisebb rosszul vezetett hadsereg, és egy kisebb rosszul kormányzott ország harcol egy nagyobb rosszul vezetett hadsereggel és rosszul kormányzott országgal. Hogy nincs jelentős minőségi különbség a két fél között – a nagy képet illetően. A háború nem moralizál, az mennyiség, minőség és akarat.

(Tom Cooper bejegyzései kiválóan bemutatják az utóbbi időben a harctéri valóságot – bár a stílusa ... – a korrupciós botrány pedig a kormányzás minőségét.)

Akkor meg mi a várható vég? Az utolsó videóját 7 ezren nézték, de előtt volt 2700-as nézettség is. Akik kamuznak (mind a két oldalon) sok százezres/milliós nézettségeket kapnak és hatalmas pénzeket tesznek el, mert a YouTube aranybánya ekkora nézettségnél + a fizetett reklámok. A sajtó, a PR meg ezek fújják a lufikat az emberek fejében.

A mostani helyzetben is fújódik a lufi. Hogy ugye jól megfordítja majd az erkölcsös Európa az amerikai »kapituláció« 28 pontját. Kiáll Ukrajna mellett! Remek. Moszkva meg örömében dörzsöli a kezeit, Trumpot nem megalázva mondhat nemet, és folytatódik a háború tovább, amiben jól állnak. Az oroszoknak a 28 pont sem volt elég – a kihátrálás belőle, ami most folyik, az a nekik jó, nem az ukránoknak. De aki a lufiban él, észre sem veszi, hogy Putyinnak tesz szivességet.Ha három hónap múlva lesz a fagyasztás a frontvonalon még pár ezer km2-jelent Ukrajnának, fél év múlva már Zaporizsje városánál kopogtathat az orosz, kicsit több idő és eleshet a teljes Donbasz. Akkor mi lesz az ajánlat?

De most jól megmondták nekik: no pasaran! Szólok, Franco nagyon is áttört. Sok minden ez, de nem felelős politizálás.

Ps. Azt meg láthatjuk, hogy a 28 pont mennyire volt »Trump utolsó ajánlata«, a nov 27 meg mennyire komoly határidő. Eleve semmi sem biztos, csak ami már megtörtént, de Trumpnál különösen nem az. Látható egyébként, hogy belső harcok is vannak az adminisztráción belül, és Trump egyszer az egyikre, másszor a másikra hallgat, ezért van az állandó ingadozás.”

Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

Ma is bukik a Zorbán...
2025. november 26. 07:55
Az EU-s bolsevista szarháziak azzal biztosan Putyinnak használnak, hogy az alávaló ideológiájuk miatt erőszakoskodnak Ukrajna EU-ba beléptetésével kapcsolatban. Ez végleg kinyírja az EU-t. Nem véletlen, hogy Putyin támogatja: sose akadályozd az ellenségedet abban, hogy hibát kövessen el...
2025. november 26. 07:43 Szerkesztve
Nem hiszem hogy "Moszkva örömében dörzsöli a kezeit" de az nagyon valószínű hogy "folytatódik a háború tovább". Tehát egy hamis, és egy igaz állítás....: JELLEMZŐ párosítás a hamis doktrína elterjesztésére. Ez a kereskedelemből lemásolt gyakorlat, amikor a bóvli árút kapcsolják a sláger árúval , hogy túltegyenek a bóvlin. Ordít az árúkapcsolás. Felesleges az erőlködés, az oroszok oroszokat védenek orosz területen, és már erkölcsileg régen megnyerték ezt a háborút. Kár a gőzért, és teljesen felesleges a nemzetközi jogászkodás nagyon buta sántikálására hivatkozni. Az EU abban bízik hogy majd "győz" Ukrajnában és az erősebbnek -a győztesnek- lesz igaza, de már nyilvánvaló hogy a nyugat NÁCI technikai felsőbbrendűségi tudata csődöt mondott Ukrajnában. Az EU összeadta a magát a NÁCI Ukrajnával, így az EU is NÁCI lett , és sajnos Magyarország is tagja ennek az náci EU kompániának bandának.
zsocc44
2025. november 26. 07:31
Attila, adott egy ukrán “elemző”, aki leírja, hogy a világ 4. legnagyobb gazdasága => Oroszország, egy rosszul vezetett ország, rossz hadsereggel… rendben. Ukrán => debil. Az fel sem tűnik neked, hogy kb 40 ország támogatja Ukrajnát, igaz ennek a támogatásnak a nagy része megy magán zsebekbe, mégsem tudják elérni, hogy ők 40-en győzzenek… egy kicsit még húzzák az időt… Attila, romanosan átálltál, de semmit nem fejlődtél!
szilvarozsa
2025. november 26. 07:19
Azért ez már olyan ráczbandis magasság volt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.