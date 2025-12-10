Ft
12. 10.
szerda
Karol Nawrocki Lengyelország Magyarország barátság Mitrovits Miklós Oroszország történész Orbán Viktor

Meghasadnak a magyar szívek: megtörte a csendet a történész, végképp szakíthat velünk Lengyelország

2025. december 10. 12:02

Megkongatta a vészharangot Mitrovits Miklós.

2025. december 10. 12:02
null

Karol Nawrocki lengyel elnök a V4-es együttműködés megerősítésére és az orosz befolyás csökkentésére törekszik – írja a Gazeta Polska.

A cikk kiemeli, hogy Nawrocki – Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai látogatása miatt – nem találkozott vele a V4-csúcson, ezzel is jelezve eltérő álláspontját az oroszokhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban.

Mitrovits Miklós történész szerint nem lehet egyszerre barátja Magyarország Oroszországnak és Lengyelországnak is.

A szerző hangsúlyozza: míg Orbán Viktor továbbra is pragmatikus viszonyt ápol Moszkvával (például energiaimport terén), addig Lengyelország zéró függőségre törekszik, és aktívan építi amerikai kapcsolatait. Nawrocki célja, hogy visszaszerezze a régió jobboldali vezető pozícióját Orbántól; ehhez az USA-val való együttműködést tekinti kulcsfontosságúnak.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

