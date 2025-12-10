Meghasadnak a magyar szívek: megtörte a csendet a történész, végképp szakíthat velünk Lengyelország

Forrnak az indulatok: végképp betelt a pohár a lengyeleknél – van mitől tartania Tusknak
Ez az a felmérés, aminek nagyon nem fog örülni a lengyel kormányfő.
Megkongatta a vészharangot Mitrovits Miklós.
Karol Nawrocki lengyel elnök a V4-es együttműködés megerősítésére és az orosz befolyás csökkentésére törekszik – írja a Gazeta Polska.
A cikk kiemeli, hogy Nawrocki – Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai látogatása miatt – nem találkozott vele a V4-csúcson, ezzel is jelezve eltérő álláspontját az oroszokhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban.
Mitrovits Miklós történész szerint nem lehet egyszerre barátja Magyarország Oroszországnak és Lengyelországnak is.
A szerző hangsúlyozza: míg Orbán Viktor továbbra is pragmatikus viszonyt ápol Moszkvával (például energiaimport terén), addig Lengyelország zéró függőségre törekszik, és aktívan építi amerikai kapcsolatait. Nawrocki célja, hogy visszaszerezze a régió jobboldali vezető pozícióját Orbántól; ehhez az USA-val való együttműködést tekinti kulcsfontosságúnak.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP