Meghasadnak a magyar szívek: megtörte a csendet a történész, végképp szakíthat velünk Lengyelország

Karol Nawrocki lengyel elnök a V4-es együttműködés megerősítésére és az orosz befolyás csökkentésére törekszik – írja a Gazeta Polska.

A cikk kiemeli, hogy Nawrocki – Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai látogatása miatt – nem találkozott vele a V4-csúcson, ezzel is jelezve eltérő álláspontját az oroszokhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban.