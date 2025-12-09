Forrnak az indulatok: végképp betelt a pohár a lengyeleknél – van mitől tartania Tusknak

Donald Tusk munkájához a leginkább az idősebb választók viszonyulnak pozitívan, a legnagyobb megbecsülést (61,6 százalék) a 75-80 évesek körében élvezi. A 18-24 évesek közül 23,8 százalék nyilatkozott jól a kormányfő szerepléséről.

A fő kormánykoalíciós tömörülés, a Polgári Koalíció választói körében a miniszterelnök munkáját 75,7 százalék értékeli jónak, a szintén kormánykoalíciós Baloldal esetében a megkérdezettek 58,5 százaléka adott pozitív minősítést. Ezzel szemben a két kisebb kormánykoalíciós partner, a Lengyelország 2050 és a Lengyel Parasztpárt hívei közül viszonylag kevesen nyilatkoztak pozitívan (44,8 százalék, illetve 40 százalék) Tuskról.

Az onet.pl megrendelésére a felmérést az UCE Research közvéleménykutató egy 1021 fős mintán végezte november 25-én és 26-án.