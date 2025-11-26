Nincs szó őshazáról a közép-ázsiai madjarok esetében, de ők a rokonaink a genetika alapján – antropológus a Mandinernek

Mi a helyzet a szakmai kritikákkal?

Az őstörténettel foglalkozó természettudományos szakemberek – antropológusok és genetikusok – nem utasították el az eredményeket, mivel azok egzakt méréseken és tudományos módszereken alapszanak. A legtöbben nem is a kutatócsoportunk tudományos cikkére reagáltak, amely egy amerikai tudományos szaklapban az American Journal of Physical Anthropologyban és az Eleink régészeti, történeti folyóiratban jelent meg, hanem

a magyar sajtóban olvasható, sokszor egészen leegyszerűsített vagy eltorzított hírekre reagáltak.

Szakmai kritikát konkrétan csak két kutató fogalmazott meg, egyikük a régész végzettségű, ott is inkább a művészettörténeti vonatkozásokban jártas Bálint Csanád volt, aki kritikai cikkében a közép-ázsiai népesség genetikai struktúrájára vonatkozó megjegyzéseivel a komikum határát súroló járatlanságról tett tanúbizonyságot. Megállapításai semmilyen konkrét szakmai érvet nem tartalmaztak.

Ellenérvnek pedig annyit sikerült felhoznia, hogy az eredmények nem vágnak egybe az eddig kialakított, nyelvészek által kigondolt „őshaza elméletekkel”, ami egy genetikai cikk esetében, valljuk be, nem igazán komolyan vehető érvrendszer.

A másik kritikával Baski Imre nyelvész illetett minket. Szerinte gyanús, illetve nem elképzelhető, hogy ilyen formában megmaradt volna a magyarságra utaló etnonim vagy törzsnév. Állítása igazolására egy igencsak különös, a 60-as évek szovjet hatóságai által egy tadzsik néprajzostól „rendelt” cikk elméletével jött elő. Eszerint a Madjar törzsnév egy rövidülés révén jött létre, vagyis, mivel a muszlim világ határán élnek, és részben követik a muszlim tradíciókat, ezáltal „Mohamed követőinek” nevezik őket a környezetükben, és egy erre utaló hosszabb szó rövidülve Muhadyar, majd Madyar néven rögződött.

Az elmélet nagy derültséget keltett Kazakisztánban az ottani nyelvészek és történészek között.

Semmilyen forrás – leírás, szájhagyomány, sírkő – nem említi ezt, és nem lelhető fel sem „Muhamadiyar”, sem „Muhadyar”, sem más köztes vagy hasonló forma sem. Ezen kívül a kazak szakemberek megírták, hogy rövidüléssel, becézéssel soha nem jönnek létre törzsnevek, nincs rá egyetlen példa sem. Ajbolat Kushkumbajev kazak történészprofesszor, aki egyébként a Madjar törzs kipcsak ágából származik, külön cikkben utasította el Baski Imre fantázia körébe tartozó elméletét.

Többen említik Ajbolat Kushkumbajev történész kutatásait a törzzsel kapcsolatban. A félreértések elkerülése végett tisztázzuk, mit állít a történész 2011-ben magyarul is napvilágot látott, Magyarok keleten és nyugaton című könyve a Madjar elnevezésű törzsről?

A kazak történész professzor a Közép-Ázsia területén meglévő madjar (madyar) és madzsar törzstöredékeket és nemzetségeket egyértelműen kapcsolatba hozza a magyar (madzsar) etnonimmel vagy törzsnévvel, és annak különböző időszakokban kialakult kiejtési változataival. Felhívja a figyelmet arra, hogy az eredetileg – legtöbbször saját nyelven – keletkezett törzs és nemzetségneveknek a hangalakjai változhatnak az idők során, főleg más nyelvi környezetbe kerülve,

illetve különböző szomszédos törzseknél, népeknél más és más kiejtési forma is terjedhet.

Még nehezebb elemezni a forrásokban fellelhető adatokat – mondja a professzor –, mert azokat különböző nyelveken és különböző írásmódokban rögzítették, amelyek hangalakjára legtöbbször nem tudunk következtetni. Elég belegondolni abba, hogy eredetileg valószínűleg valamelyik sztyeppei rovásírásrendszerrel jegyezték le a különböző szarmata, hun, türk törzsek neveit, majd a 7. század végétől egyre inkább arab írással – illetve annak perzsa változatával –, majd az orosz gyarmatosítást követően cirill betűkkel írtak.

A történész szerint

a magyar (madjar) törzs egy törzsszövetség vezető törzse lehetett

és számos nagy nemzetség tartozott a kötelékébe. Ez a törzsszövetség viszonylag nagy területeket uralt, majd az elvándorlás és különböző háborúk következtében széttöredezett, de sok régióban maradhattak töredékei, amelyek külön történeti utakat jártak be.

Kushkumbajev professzor leginkább az Irtis-vidék környékén – Észak-Kazakisztá, de ma már az egykori szállásterület nagyobb része Oroszország omszki területéhez tartozik – fellelhető Madjar törzstöredék történetével foglalkozott, amely a kipcsak törzsszövetségbe tagozódott be. Szerinte az Uráltól nyugatabbra élő magyar törzstöredékeket a 13. századi mongol hadjáratok szórták szét. Az ezt követő vándorlásokra, menekülésük pontos útvonalaira, illetve a mongolok telepítéseire nincs konkrét adat, de a professzor véleménye szerint ilyen események is lejátszódhattak.

Naplemente a madjarok temetőjében

Nyitókép: Bíró András Zsolt a madjarok között

