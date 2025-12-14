Aki legyőzte Rettegett Ivánt, és a modern üzleti világ stratégiáját követte – Báthory Istvánra emlékezünk

a szintén érdekelt bécsi udvar, mint minden más riválisát, őt is igyekezett ellehetetleníteni.

Erre a korábbi riválisát, a bécsi emigrációba kényszerült Bekes Gáspárt használták fel, aki a császár támogatásával csapatokat toborzott Magyarországon, és 1575 júniusában Erdélyre tört. A vállalkozás azonban csúfos kudarcba fulladt,

a fejedelem legyőzte Bekes hadait.

Sikerét lengyel hívei olyan ügyesen aknázták ki, hogy a novemberi újabb fordulóban már ismét számba vették. A szavazás nem járt eredménnyel,

Báthory pedig csúfosan leszerepelt:

mindössze az egyik Zborowski voksolt rá, megosztva szavazatát közte és a ferrarai herceg között. Ezzel IV. Iván orosz cárt és a titkos házassága miatt kihulló Habsburg Ferdinánd főherceget tudta csak megelőzni, miközben még Jagelló Anna is, aki nem szerepelt a jelöltek között, begyűjtött két szavazatot.

Ez olyan, mint egy film forgatókönyve. Hogyan lett Báthory lengyel király a semmiből?

A következő napok éles hangú egyeztetései nem vezettek kompromisszumhoz, sőt kis híján fegyverrel mentek egymásnak a pártok. A szenátus végül Varsóba menekült, és december 12-én Miksa császárt kiáltotta ki lengyel királynak. A választómezőn maradt nemesség törvényellenesnek nyilvánította a döntést, és saját királyt akartak választani, de továbbra sem tudtak dönteni.

Ekkor

a krakkói vajda felvetette, hogy ne nevekben, hanem kritériumokban gondolkodjanak: a jelölt legyen sikeres hadvezér, bírja a szultán támogatását, ugyanakkor ne legyen Miksa szövetségese,

sőt, ha kell, vállalja a császárral a konfliktust. Legyen nőtlen is, hogy feleségül vehesse Jagelló Annát, a nagy dinasztia egyik utolsó tagját. Ennek a feltételrendszernek a jelöltek közül egyedül Báthory István felelt meg, és a korábban teljesen esélytelen erdélyi fejedelemnek pillanatokon belül jókora tábora kerekedett.

1575 december 14-én a nemesség királyukká választotta Báthory Istvánt és leendő feleségét, Jagelló Annát. A közel kétéves interregnum elvben véget ért, de a küzdelem nem zárult le, mert az országnak két királya is volt, bár a törvény betűje szerint egyik döntést sem lehetett érvényesnek tekinteni.

Báthory viszont nagyon gyorsan és sokkal eredményesebben reagált a választásra, mint a vérig sértődött Miksa császár,

így 1576. május 1-jén az ő és Anna koronázása ment végbe.

Báthory és Jagelló Anna, Jan Matejko alkotása

Milyen sikereket ért el Báthory a Lengyel–Litván Unió trónján?

Báthory legnagyobb sikerének általában a livóniai hadjáratait tartják, amelynek során legyőzte IV. (Rettegett) Iván orosz cárt.

A külpolitikai és hadi sikereket egy páratlan gyorsasággal, mindössze másfél év alatt végrehajtott belső konszolidációs folyamat alapozta meg.

Báthory reformjai alapjaiban alakították át az igazságszolgáltatást, a hadügyeket és megnövelték a pénzügyi mozgásterét. Létrehozta a modern gyalogságot, megindult a lovasság korszerűsítése és a tüzérség megszervezése is. Mivel saját maga is rendkívül képzett és naprakész volt ezen a téren,

számos kortársa, köztük Iván cár is úgy hitte, hogy személyesen ő találta fel a tüzérsége által használt, a térségben addig ismeretlen gránátokat,

gyújtó- és vetőbombákat.

Miért éppen Livónia?

Livónia, amelynek a visszafoglalásáért Báthory 1579-ben háborút indított, nagyjából a mai Észtországot és Lettországot felölelő területet jelentette.

Értékét gazdasági fejlettsége, az egész évben hajózható kikötők, a borostyán és az Európa faéhségét csillapító hatalmas erdőségek adták.

A Balti-tengeri kijáratért küzdő

cár az ekkor már húsz éve zajló háborúban teljes nyerésre állt.

Báthorynak az orosz túlerő mellett az éghajlat és a terep nehézségeit kellett leküzdeni. Télen az extrém hideg és fagy, olvadás után pedig a mocsárrá váló talaj akadályozta az előrejutást.

Báthory tehát megint hendikeppel indult. Hogyan győzte le mégis Rettegett Ivánt?

Az orosz létszámfölényt képzettebb, kézi lőfegyverekkel és ágyúkkal felszerelt korszerű seregével, illetve

egy sor haditechnikai újítás

alkalmazásával egyenlítette ki. A terepviszonyok leküzdésére szállítható mobilhidakat alkalmazott, illetve az elfoglalt várak körül azonnal megkezdte a minden évszakban járható fa utak építtetését.

A siker másik összetevője

a jól megválasztott taktika

volt. Báthory seregei a cár területére is behatolva azokat a várakat vették ostrom alá, amelyek a Livónia és Oroszország közti összeköttetést biztosították. Ezzel nemcsak a felmentősereg és az utánpótlás érkezését akadályozták meg, hanem saját országának védelmére kényszerítette IV. Ivánt. Az 1579 és 1581 között indított három nagy hadjárat teljes sikert hozott: Livónia visszatért a lengyel-litván államhoz. A cár kizáródott a balti kereskedelemből, így a térségben az orosz hegemónia kiépítése több mint száz évvel később következett be.

Milyen következményekkel jártak a király páratlan sikerei?

Eredményeinek köszönhetően Báthory a maga oldalára tudta állítani a korábban a Habsburgok lengyel királyságát támogató XIII. Gergelyt, majd V. Sixtus pápát is, akik igyekeztek őt és országait bevonni a régóta tervezett törökellenes nemzetközi ligába. Emellett

Erdély nemzetközi súlya és mozgástere is megnövekedett.

A livóniai háborúkhoz Erdélyből toborzott katonáknak köszönhetően létrejött egy tapasztalt, harcedzett katonaréteg, amely a tizenöt éves háború (1591-1606) idején kulcsszereplővé vált.

A krakkói udvar a magyar és erdélyi fiatal nemesek számára tanulóiskolaként is működött,

és hozzájárult egy nyitottabb világlátású, idegen nyelveket beszélő, politikai és kulturális tapasztalatokkal rendelkező nemzedék felnövekedéséhez. A lengyel kapcsolat a kereskedelemben is éreztette hatását: megélénkült az erdélyi áruforgalom, és megnyílt az északi piacokhoz vezető út.

Báthory István 1579-ben megalapítja a vilniusi egyetemet (Wincenty Smokowski festménye)

Mi volt Báthory István politikai víziója?

Erdélyi fejedelemként egy, a térségben meghatározó államot akart létrehozni, amely jelentős nemzetközi kapcsolatokkal bír, és

ügyesen egyensúlyoz a létét meghatározó két nagyhatalom között.

Belpolitikája békés és kiegyensúlyozott, a hangsúly az anyagi és szellemi fejlődésen van. Ennek érdekében iskolákat alapított, és tervezte egy egyetem létrehozását is.

Fontos célja volt saját vallásának, az 1566-ban Erdélyben betiltott római katolikus egyháznak a rehabilitációja és egyenjogúsítása, amelyhez a jezsuita rend segítségét vette igénybe. Távlati vízió szerint az egész ország békés úton fokozatosan visszatért volna a katolikus vallásra.

Lengyel királyként milyen célokat tűzött ki maga elé?

Egy centralizált kormányzatú, erős és korszerű hadsereggel rendelkező, jelentős

nagyhatalmat akart kiépíteni, amely alkalmas lesz arra, hogy kedvező feltételek esetén, erős európai szövetségrendszerben az Oszmán Birodalom ellen forduljon.

A livóniai háború sikerei után, élete utolsó évében nagyszabású elképzeléseihez kérte V. Sixtus pápa támogatását. Mivel Iván halála után

az orosz bojárok egy csoportja meghívta a cári trónra,

Báthory azt tervezte, hogy három éven belül elfoglalja Moszkvát, majd az oroszokat és a kaukázusi népeket zászlója alá állítva, a lengyel-litván állam s az erdélyi fejedelemség élén, más keresztény országokkal szövetségben

az oszmán birodalom ellen fordítja minden erejét.

Hogy ezekből a tervekből bármi is valóra váljon, már nem jutott idő. A király egy jól sikerült vadászat után néhány nappal váratlanul rosszul lett, kómába esett, és 1586. december 12-én meghalt.

Miért nem sikerülhetett megvalósítania Báthorynak Lengyelország, Magyarország és Erdély államszövetségét, amely egyaránt szolgálhatta volna a Habsburgok és a török visszaszorítását?

Azért, mert ezt maga Báthory sem tűzte ki céljául. A Magyar Királyságnak megválasztott legitim uralkodója volt II. Miksa, majd II. Rudolf császár személyében. Báthorynak

csak akkor lett volna érdeke és reális esélye harcba szállni a magyar koronáért, ha a Habsburg dinasztia még az ő életében fiágon kihalt volna.

Az 1580-as évek elején, amikor II. Rudolf súlyos szifiliszben szenvedett és sokan a halálát jósolták, néhány magyar arisztokrata valóban felvetette, hogy Báthoryt kéne megválasztani majd a következő királynak, de nem kaptak bíztatást. A király tudta, hogy Rudolf esetleges halálával az öccseivel kellett volna megküzdenie a magyar trónért. Ebben az esetben azonnal szembe került volna a Vatikánnal, amely a legfőbb támasza és diplomáciai partnere volt, valamint anyagilag is komoly támogatást nyújtott számára.

Szintén ellenségesen viszonyultak volna hozzá a továbbra is Habsburg irányítás alatt maradó osztrák örökös tartományok és a Német-római Birodalom, amelyek a magyar védelmi vonal finanszírozásában oroszlánrészt vállaltak. Ugyanakkor a szultán a Szapolyai János kori szituáció visszaállítását, azaz hűbéresküt követelt volna Báthorytól. Természetesen,

ha reális lehetőség kínálkozott volna, megragadta volna,

ezért is törekedett magyarországi rokoni és politikai kapcsolatainak a szélesítésére.