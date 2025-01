Bethlen Gábort az alkalmazkodásra való képessége kiemelte kortársai közül – Oborni Teréz a Mandinernek

Kortársa, a Bethlen iránt lelkesedő emlékíró, a később maga is fejedelem, Kemény János így emlékezett rá: „ …noha mindazonáltal emberi gyarlóságtól ő is üres nem lehetett; ez világra elterjedett emlékezetű ember vala¸ mindkét hatalmas császárokat is in aequilibrio [egyensúlyban] tartja vala magához és hazájához, egyebek rettegik vala: az magyar nemzetet elhíresítette vala. Oh vajha reménlhető volna valaha más! Oh vajha avagy ne született, avagy örökké élt volna!”