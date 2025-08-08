Ft
Mélyütés a fehérváriaknak – kiderült, miért döntött a Honvéd mellett a válogatott játékos (VIDEÓ)

2025. augusztus 08. 21:51

Gyurcsó Ádám az élvonalba vágyik.

2025. augusztus 08. 21:51
null

Egy hónappal ezelőtt döntött a hazatérés mellett Gyurcsó Ádám, aki előbb nem hosszabbított szerződést a ciprusi Anorthosis labdarúgócsapatával, majd elfogadta a kispestiek ajánlatát. Benne volt a pakliban, hogy a 34 éves szélső meg sem áll Székesfehérvárig, ám a piros-feketék által felvázolt projekt vonzóbb opciónak bizonyult.

„Sok évet eltöltöttem a Vidinél, játszottam az Európa-ligában, válogatott labdarúgó lettem, bajnokságot nyertünk. Nagyon sok minden szólt volna mellettük, de nem szerettem volna érzelmi alapon dönteni, olyan projekthez akartam csatlakozni, ahol látom a pozitív végkifejletet, akár rövid időn belül.

Fehérváron senki nem tudja, ez hogyan fog alakulni, itt, a Honvédnál viszont látható, hogy a tavasszal elindult valami”

– mesélte a klubmédiának Gyurcsó, aki két bajnoki címet is ünnepelhetett a Vidivel az ott töltött, 2008-tól 2016-ig tartó időszakban. Azóta megfordult Lengyelországban, Horvátországban és Cipruson is, most azért dolgozik, hogy jövő ősztől ismét az élvonalban szerepelhessen. És milyen a sors, egykori csapatával már a bajnoki rajton kénytelen volt farkasszemet nézni idegenben.

„Sokaknak nagyon szomorú lehetett, hogy két ilyen nagy múltú klub – egy ekkora stadionban, ilyen sok néző előtt – egy NB II-es bajnokin méretteti meg magát. Mindkét klubnak az NB I-ben van a helye, de azzal, hogy ide igazoltam, a fehérvári részt le is zártam, csak a Honvéd sikeréért küzdök, hogy visszajussunk az első osztályba” – jelentette ki a magyar válogatottban 20 alkalommal is pályára lépő Gyurcsó.

Fotó: YouTube/képmentés

