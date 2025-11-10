Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Futball Akadémia Budapest Honvéd Akadémiája Kispest

Szeretném megköszönni a Budapest Honvéd tulajdonosának, hogy felkért, hogy legyek a klub elnöke

2025. november 10. 22:25

Megtiszteltetés számomra, hiszen most már azért több mint negyven éve vagyok honvéd szurkoló.

2025. november 10. 22:25
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Szeretném megköszönni a Budapest Honvéd tulajdonosának, hogy felkért, hogy legyek a klub elnöke. Megtiszteltetés számomra, hiszen most már azért több mint negyven éve vagyok honvéd szurkoló. Az elmúlt hosszú éveket összevetve most először jött össze egy olyan tulajdonosi, szakmai és emberi háttér, ami lehetővé tette azt, hogy két dologhoz hozzá tudjak járulni itt: Egyfelől azt gondolom, hogy most itt az ideje annak, hogy a Budapest Honvéd, Kispest a magyar és a nemzetközi futballvilágban is visszafoglalja azt a pozíciót, ahol valójában nekünk lennünk kell. 

Ezt is ajánljuk a témában

A másik ok, ami miatt úgy döntöttünk, hogy belevágunk ebbe a közös munkába az pedig, hogy szeretnénk, hogy a Magyar Futball Akadémia, Budapest Honvéd Akadémiája arról lenne híres, hogy itt nemcsak játékosokat, hanem embereket is képzünk. Csak a Kispest!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!