„Szeretném megköszönni a Budapest Honvéd tulajdonosának, hogy felkért, hogy legyek a klub elnöke. Megtiszteltetés számomra, hiszen most már azért több mint negyven éve vagyok honvéd szurkoló. Az elmúlt hosszú éveket összevetve most először jött össze egy olyan tulajdonosi, szakmai és emberi háttér, ami lehetővé tette azt, hogy két dologhoz hozzá tudjak járulni itt: Egyfelől azt gondolom, hogy most itt az ideje annak, hogy a Budapest Honvéd, Kispest a magyar és a nemzetközi futballvilágban is visszafoglalja azt a pozíciót, ahol valójában nekünk lennünk kell.