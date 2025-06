Aranyosi-ügy: veszélybe került a humorista díszpolgári címe is

„Ez egy politikán felüli ügy”

„Számítok arra, hogy ezt leszavazzák, de meg kell próbálni, mert ez egy politikán felüli ügy. A balliberális oldal politizálta át.

Jóérzésű ember nem zsidózik, nem cigányozik, nem gyaláz halottakat”

– húzta alá a frakcióvezető.

Dódity Gabriella arra is rámutatott, hogy az is döbbenetes, hogy a helyi roma önkormányzat is hallgat. „Meglehet, hogy a Tisza Párttal szimpatizálnak, de ettől függetlenül az lenne a minimum, hogy mint kisebbségi képviselők kiállnak egy ilyen esetben a romákért”.

Majd hozzáfűzte, hogy „miközben a homoszexuálisok jogainak vélt eltiprására a balliberális többség pride felvonulást szervez, es mindenért azonnal visít, ezzel szemben most mindenki lapít, es szégyen szemre elnézi, hogy közéleti személyiség zsidózik es cigányozik. Ezekkel a kirekesztő rasszista szövegekkel semmi bajuk” – hangoztatta.

Gajda Péternél pattog a labda

A fideszes képviselő lapunknak ugyanakkor kijelentette, hogy az öt évvel ezelőtti „fehér poros” Lakner-ügy után már „nincsenek illúziói”.

Kispest az a hely, ahol semminek sincs következménye.

Igaz, már sem Lakner Csaba, sem Kránitz Krisztián nem képviselők. Bár utóbbit épp Gajda Peter »sírta vissza« a legutóbbi képviselő-testületi ülésen az önkormányzati vagyonkezelő élére. De ezen kívül semmi következménye nem lett annak az ügynek sem, a feljelentések is nehezen haladnak előre” – hangzott el.

„Tartok tőle, hogy ennek a mostani ügynek sem lesz semmi következménye. A labda egyértelműen Gajda Péternél pattog, ő, mint polgármester pontot tehetne ennek az egész ügynek a végére, ha a rendkívüli ülésen napirendre venné” – szögezte le Dódity Gabriella.

Nyitókép: Gajda Péter Facebook-oldala

