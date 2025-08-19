Ft
Székesfehérvár Cser-Palkovics András vízhiány polgármester

Cser-Palkovics András bejelentést tett, minden kétséget eloszlatott

2025. augusztus 19. 13:38

A székesfehérvári polgármester hat pontban szedte össze az intézkedéseit.

2025. augusztus 19. 13:38
null

„A következő intézkedéseket tettem az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében, az elmúlt napok szakmai egyeztetései alapján” – írja Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere a Facebookon.

Az első pontban azt írta, hogy elrendelte az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését, hiszen a biztonság, az elővigyázatosság a legfontosabb. 

A második pontban azt írta, hogy „elrendeltem a szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárvatartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező, »pangó víz«-helyzet. Tudni kell azonban, hogy a laborkapacitások korlátozottak, és érthető módon ezeket jelenleg a Kórház hálózatának folyamatos ellenőrzése nagyrészt leköti. Emiatt a biztonság kedvéért, az intézményekbe vetett közbizalom megtartása érdekében inkább végrehajtunk egy soron kívüli, megelőző fertőtlenítést az önkormányzati intézményekben, akkor is, ha valószínűleg erre nem mindenhol lenne szükség, és függetlenül attól, hogy milyen eredményeket hoznak a szúrópróbaszerű tesztek”

A harmadik intézkedést azt említette meg, hogy „elrendelte tehát az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését. Ez megelőzi ennek a baktériumnak a megjelenését, és így a közbizalom megingásának lehetőségét is az intézményeink vízminőségében. A technológiát – kísérleti jelleggel – nagyobb létesítményben is kipróbáltuk már, például a Sóstói Stadionban, és azóta is sikeresen alkalmazzuk ott. Ez egy állandó, speciális, emberre veszélytelen fertőtlenítőszer alkalmazását és az ezt adagoló berendezés felszerelését jelenti az épületek belső hálózatán, amely garantáltan elpusztítja ezt a fajta baktériumot is. A kiépítés előkészítése haladéktalanul megkezdődik”

A negyedik pontban azt írta, hogy 

erre a célra azonnali polgármesteri döntéssel átcsoportosítottam 30 millió forintot, de ezt az összeget szükség esetén emeljük. 

Emellett utasítottam a város ilyen tapasztalattal és műszaki kapacitásokkal rendelkező vállalatát, a Városfejlesztési Kft-t, hogy kezdje meg a Stadionban már sikeresen alkalmazott technológia kiépítését az önkormányzati intézményekben. Mire minden intézményünkön végigérnek, hosszabb időt fog igénybe venni, ezért végezzük el mihamarabb a fentebb említett, rendkívüli fertőtlenítést is”

Az ötödik és hatodik pontokban azt írta, hogy a rendkívüli fertőtlenítést gyorsan elvégzik, ezalatt az érintett intézményekben a csapvíz nem lesz iható. Ha a tanév kezdetéig nem készülnek el, ásványvízzel vagy ballonos vízzel biztosítják a működést. Egy fertőtlenítés 1–3 napig tarthat, az intézményvezetők folyamatos tájékoztatást és szakmai támogatást kapnak. Az Önkormányzat továbbra is felajánlja segítségét a Szent György Kórháznak, a Szakképzési Centrumnak és a Tankerületnek. Az eddigi egyeztetések alapján mindenhol érdemi, szakmai intézkedések történtek.

A Fejérvíz mérései szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktériumban, tehát a Kórház és az Árpád Kollégium problémája nem kapcsolódik ehhez. Ennek ellenére a közbizalom megőrzése érdekében a városi intézményekben megelőző lépéseket tesznek. Mindenkit arra kérnek, hogy felelősen járjon el, és engedje dolgozni a szakembereket – zárta a bejegyzését a polgármester.

Nyitókép: Földházi Árpád/ Mandiner

 

