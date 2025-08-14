Szembejött a valóság Magyar Péterrel a fehérvári kórházban (VIDEÓ)

Magyar végül ellátogatott a helyszínre is, ahol viszont hamar szembejött a valóság. Állításával ellentétben a kórház modern, felújított állapotban van, a kórtermek klimatizáltak és még a mellékhelyiséget is kifogástalan állapotban találta.

Ilyen, amikor a főállású hergelővel szembejön a valóság a fehárvári kórházban”

– fogalmazott az ügyben Németh Balázs, aki Magyar helyszíni videójából is megosztott egy részletet. Ebben a Tisza Párt elnöke arról beszél: „bevittek a kérésemre a B épületbe, ahol elvileg ez a probléma fenn áll, ez egy modern épület. Elvileg minden kórterem klimatizált, és amely két mosdót én megtekinthettem, az az országos átlaghoz képest tiszta volt és kétfajta alkoholos fertőtlenítő volt. Szóval szerintem a körülmények belülről nézve optimálisak” – ismerte el kelletlenül Magyar Péter.

Németh Balázs végül rámutatott: „a hergelő tovább áll, mi pedig köszönjük a fehérvári kórház összes dolgozójának munkáját”.

