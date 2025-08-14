Ft
fehérvári kórház kórterem Magyar Péter vízvezeték Németh Balázs

Szembejött a valóság Magyar Péterrel a fehérvári kórházban (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 18:37

„A körülmények belülről nézve optimálisak” – ismerte el kelletlenül a Tisza Párt elnöke.

2025. augusztus 14. 18:37
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Magyar Péter a fehérvári kórház vízvezetékeivel foglalkozott az elmúlt napokban. A Tisza-vezér állítása szerint a létesítményben áldatlan állapotok uralkodtak, tiszta víz sincs a szülészeten és még egy vajúdó kismamát is megzavartak a vízvezetékszerelők.

Magyar végül ellátogatott a helyszínre is, ahol viszont hamar szembejött a valóság. Állításával ellentétben a kórház modern, felújított állapotban van, a kórtermek klimatizáltak és még a mellékhelyiséget is kifogástalan állapotban találta.

Ilyen, amikor a főállású hergelővel szembejön a valóság a fehárvári kórházban” 

– fogalmazott az ügyben Németh Balázs, aki Magyar helyszíni videójából is megosztott egy részletet. Ebben a Tisza Párt elnöke arról beszél: „bevittek a kérésemre a B épületbe, ahol elvileg ez a probléma fenn áll, ez egy modern épület. Elvileg minden kórterem klimatizált, és amely két mosdót én megtekinthettem, az az országos átlaghoz képest tiszta volt és kétfajta alkoholos fertőtlenítő volt. Szóval szerintem a körülmények belülről nézve optimálisak” – ismerte el kelletlenül Magyar Péter.

Németh Balázs végül rámutatott: „a hergelő tovább áll, mi pedig köszönjük a fehérvári kórház összes dolgozójának munkáját”.

Nyitókép: képernyőfotó / Facebook / Magyar Péter

nyugalom
2025. augusztus 14. 19:29
Ezt a hatökör szotyist tiltsak ki a kórhazakból! Meg az orszagból, varja zseli!
llnnhegyi
2025. augusztus 14. 19:28
Ez a nyikhaj betegápolásra szorul. 25. nap. Tihanyban 72;fő gyűlt össze. Mikrofonnal a kezében szaladgált a tágas téren. Klímaváltozás. Nem tudta mi fene az. =================✓ Véged van kicsi! Apadtok erősen.
CubaLibre
2025. augusztus 14. 19:27
birka péter most az olasz egészségügyet vizsgálja, hogy miért küldtek haza két mérgezéses esetet. Ehhez is ért és megírja mindjárt Meloni lemondását is.Utána vonul csak be a gyogyóba a többi trágyaszagú tiszással együtt.
khomeini
2025. augusztus 14. 19:19
"és amely két mosdót én megtekinthettem, az az országos átlaghoz képest tiszta volt" - fingja nincs az országos átlagról, különben is, hogy lehet ezt a kifejezést értelmezni kórházi mosdókra?
