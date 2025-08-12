Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Takács Páter Magyar Péter vízvezeték

Magyar Péterből hivatásos zsíroskenyér lett: mindig pofára esik

2025. augusztus 12. 21:56

Alkalmatlanságát, amely miatt már a támogatói is megvetik, az egészségügy terén ismét bizonyította.

2025. augusztus 12. 21:56
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Ezúttal is arról kell tájékoztassam a kedves olvasót, hogy Magyar Péter egy székesfehérvári kórház vízvezetékszerelése kapcsán megint pofára esett, mint a zsíros kenyér. Nyilván megirigyelte párttársa, Kulja András padlón végzett produkcióját, aki a Takács Páter egészségügyi államtitkárra folytatott tévévitába végezte ugyanúgy. A Tisza elnök egészségügyi státuszát egyébként úgy lehet leginkább leírni, ahogy Vavyan Fable (születési nevén Molnár Éva) írónő határozta meg a történést. „Egészen más dolog pofára esni egy őrjöngő táltos hátáról, mint fel sem mászni oda.”

Ha tetszik, Peti esetében is erről van szó: saját lábában elbotolva fogott talajt. 

A sztori arról szól, hogy Magyar Péter bejegyzésben számolt be, hogy egy, a nevét nem vállaló férfi szerint két vízvezeték-szerelő lépett be a székesfehérvári kórház egyik szülőszobájába, miközben felesége már két órája vajúdott. A férfi elmondása szerint a nőnek ekkor már kétperces fájásai voltak, amikor a nővérek utasítást kaptak, hogy engedjék be a szerelőket a helyiségbe; az ápolók a szülő nőt ekkor egy takaróval takarták le. 

Takács Péter államtitkár bocsánatot kért a történteként, de jelezte, nem vízvezetékszerelők, hanem egy műtős dolgozó végzett fertőtlenítési munkálatokat. 

Erre reagálva Magyar Péter közzétette az édesapától érkezett üzenetet, amely ezt próbálta cáfolni: „Én vagyok a fent említett apuka. Továbbra is tartom magam a történtekhez. A feleségemnek már kétperces fájásai voltak, amikor bejöttek munkásruhában, lábzsákkal, hajhálóval, és a csapoknál dolgoztak. Teljesen mindegy, kik voltak – ilyenkor, amikor az anyuka élete legkiszolgáltatottabb helyzetét éli, nem lehetne elhalasztani az ilyen karbantartást? Köszönöm a jelenlévő egészségügyi dolgozók munkáját, a feleségem aznap egy gyönyörű, egészséges kisfiúnak adott életet.”

Az államtitkár közreműködésével kiderült azonban a ténylegesen lezajlott eseménysor. Elmondta, hogy a csőrendszer átmosó fertőtlenítése az esti órákban történik. Ilyenkor az összes csapot meg kell nyitni, hogy a fertőtlenítő folyadék mindenhová eljusson. Ezzel egyidőben a csapokra szerelt perlátorokat, a vízfogyasztást gazdaságosabbá tevő eszközöket is fertőtleníteni kell, különben semmit nem ér az egész. Ezeket a műveleteket abban az időben kell elvégezni, amíg víz helyett fertőtlenítőszer van a csövekben. Ezt nyilván alapesetben vízvezeték-szerelők végzik. Ők azonban – egyeztetve a kórház orvosszakmai vezetőivel – olyan helyiségbe nem mennek be, ahol ebben az időben éppen betegellátás zajlik. Éppen ezért  az egyik egészségügyi dolgozó, egy műtős kolléga vállalta, hogy ezeket az egyszerű szerelési teendőket megtanulja és elvégzi ott, ahol éppen a fertőtlenítés alatt zajlik valamilyen egészségügyi beavatkozás. Így biztosítható, hogy sem a betegellátásra vonatkozó, sem a vízbiztonsági előírások nem sérülnek.

Ennyi a történet. 

Magyar tehát egészségügyi téren – Kulja után – személyesen is hülyét csinált magából,

mert mindenáron bizonyítani akarja támogatóinak és brüsszeli gazdáinak, hogy ő ezúttal is megnyergelte az őrjöngő táltost, pedig erről szó sincs. Magyar kényszerhelyzetben van, mert föl akar mutatni valamit támogatóinak, hogy ő tényleg frankó srác, le fogja verni Orbán Viktort, ezért maradjanak mögötte, tolják a szekerét. De sokra már nem futja erejéből. Kurta politikai pályafutása során ugyanis semmivel nem bizonyította alkalmasságát. Sőt! Pedig a támogatók ezt nagyon várnák, mert a választásokon nekik 15 éve nem osztottak lapot. Ezért aztán nyilván letaglózottnak érzik magukat. Mint Németh Balázs szóvivő mondja, „azért érzik most magukat nagyon rosszul, mert be kellett sorolniuk egy olyan ember mögé, akiről pontosan tudják, hogy nem alkalmas arra, amilyen feladatra őt kinézték. Megvetik ezt az embert maguk is, hiszen másfél évvel ezelőtt még Orbán Viktornak tapsolt. Idegileg, erkölcsileg nem alkalmas arra a feladatra, és az összes liberális portál szerkesztőségében, meg a belvárosi megmondókörökben szerintem ez is egy borzalmas rossz érzést szül.” 

Lépésről lépésre hivatásos zsíroskenyér lett belőle, aki mindig pofára esik.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2025. augusztus 12. 22:59
Egy történet az ovis Poloskáról, a durcás tüskésborzról, amiben "tehetsége" már korán megmutatkozott. Az óvodában Petinek giliszta volt a jele, - szerette a hosszú vékony dolgokat, mert azokat mindenhova be tudta dugni. Peti arról volt nevezetes, hogy mindig ledöntötte azokat a homokvárakat, amelyek magasabbak voltak az övénél, továbbá hogy többször is magnóra vette a WC-öblítö hangját Egyszer úgy tettem próbára a kis trottyost, hogy ástam elöször egy félméteres gödröt a homokba, és annak az aljától számítva építettem egy 20 cm-el magasabb várat, mint az övé volt, de az még így is alacsonyabbnak látszott az övénél Aztán megkérdeztem töle, hogy "Peti, ezt is ledöntöd?" Egy ideig tünödött, majd azt mondta; "Megkérdem az óvó nénit." Az óvónéni nem akart vitát köztünk, ezért békítöleg azt mondta, hogy: "Petike várjunk néhány évet, majd ha leérettségiztél, magad is el tudod dönteni, hogy melyik vár magasabb." Úgy tudtam meg, hogy sikerült neki az érettségi, hogy végül ledöntötte a váramat
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 12. 22:57
Pszichopata, pojáca, seggfej. Ehhez a hülyéhez képest Makizay kimondottan politikai zseni volt.
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. augusztus 12. 22:54
Magyar Péter, ha bejárja is az egész országot, Nyirtassra valószínüleg nem megy mégegyszer. Tudjátok, mi történt Nyirtasson? Elmesélem. Magyar Péter országjárása során, öszintén átérzett messiási küldetéséhez híven, minden kis falut oda megérkezvén megáldott, esti zsolozsmájába foglalt és lakosainak átadta a remény pislákoló mécsesét. Nyírtasson járván, - ahol cinkostársa, Karácsony Gergely a gyermekéveit töltötte -, valami egészen különleges igérettel akarta elbüvölni a falu lakosságát. Petit a páthosz magával ragadta és ezeket a szavakat adta a szájába: "Ti, a honfoglaló Tass vezér leszármazottjai, különleges helyet foglaltok el szívemben. Már a helységtáblátokat meglátván a meghatottság könnyeket gördített le orcámon. Egy különleges igérettel jöttem hozzátok. Ha rám szavaztok, olyan jólétet teremtek nektek itt a községetekben, hogy a volt falutársatok és büszkeségetek, Karácsony Gergely le fog mondani a budapesti föpolgármesterségröl és visszaköltözik ide köreitekbe" folyt. köv.
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. augusztus 12. 22:53
folyt... Az emberek kérdöen pillantottak egymásra, de Jani bácsi a falu bölcse rövid szünet után szót kért és kapott. Peti izgatottan várta a hálás reakciót, eközben olyan testhelyzetet vett fel, hogy a bókokat simán be is tudja söpörni majd az aktatáskájába. De Jani bácsi nem véletlenül volt a falu bölcse, ezt mondta diplomatikusan: "Pártttikár úr, nagyon köszönjük az irántunk érzett szimulációját. Legutóljára a kollektivizálás elött Marosán Gyuri beszélt velünk ilyen szépen. De tudja, mi szerény emberek vagyunk, nem akarunk a jólétböl többet, mint az ország más vidékei. Megelégednénk mi az igért ajándék felével is. Ezt úgy értjük itt mi a faluközösségben, hogy Gergö mondjon csak szépen le a füpolgármesterségröl, az nagyon jó lenne, örülnénk neki, de ne költözzön ide vissza."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!