Magyar Péterből hivatásos zsíroskenyér lett: mindig pofára esik

Ezúttal is arról kell tájékoztassam a kedves olvasót, hogy Magyar Péter egy székesfehérvári kórház vízvezetékszerelése kapcsán megint pofára esett, mint a zsíros kenyér. Nyilván megirigyelte párttársa, Kulja András padlón végzett produkcióját, aki a Takács Páter egészségügyi államtitkárra folytatott tévévitába végezte ugyanúgy. A Tisza elnök egészségügyi státuszát egyébként úgy lehet leginkább leírni, ahogy Vavyan Fable (születési nevén Molnár Éva) írónő határozta meg a történést. „Egészen más dolog pofára esni egy őrjöngő táltos hátáról, mint fel sem mászni oda.”

Ha tetszik, Peti esetében is erről van szó: saját lábában elbotolva fogott talajt.

A sztori arról szól, hogy Magyar Péter bejegyzésben számolt be, hogy egy, a nevét nem vállaló férfi szerint két vízvezeték-szerelő lépett be a székesfehérvári kórház egyik szülőszobájába, miközben felesége már két órája vajúdott. A férfi elmondása szerint a nőnek ekkor már kétperces fájásai voltak, amikor a nővérek utasítást kaptak, hogy engedjék be a szerelőket a helyiségbe; az ápolók a szülő nőt ekkor egy takaróval takarták le.

Takács Péter államtitkár bocsánatot kért a történteként, de jelezte, nem vízvezetékszerelők, hanem egy műtős dolgozó végzett fertőtlenítési munkálatokat.

Erre reagálva Magyar Péter közzétette az édesapától érkezett üzenetet, amely ezt próbálta cáfolni: „Én vagyok a fent említett apuka. Továbbra is tartom magam a történtekhez. A feleségemnek már kétperces fájásai voltak, amikor bejöttek munkásruhában, lábzsákkal, hajhálóval, és a csapoknál dolgoztak. Teljesen mindegy, kik voltak – ilyenkor, amikor az anyuka élete legkiszolgáltatottabb helyzetét éli, nem lehetne elhalasztani az ilyen karbantartást? Köszönöm a jelenlévő egészségügyi dolgozók munkáját, a feleségem aznap egy gyönyörű, egészséges kisfiúnak adott életet.”

Az államtitkár közreműködésével kiderült azonban a ténylegesen lezajlott eseménysor. Elmondta, hogy a csőrendszer átmosó fertőtlenítése az esti órákban történik. Ilyenkor az összes csapot meg kell nyitni, hogy a fertőtlenítő folyadék mindenhová eljusson. Ezzel egyidőben a csapokra szerelt perlátorokat, a vízfogyasztást gazdaságosabbá tevő eszközöket is fertőtleníteni kell, különben semmit nem ér az egész. Ezeket a műveleteket abban az időben kell elvégezni, amíg víz helyett fertőtlenítőszer van a csövekben. Ezt nyilván alapesetben vízvezeték-szerelők végzik. Ők azonban – egyeztetve a kórház orvosszakmai vezetőivel – olyan helyiségbe nem mennek be, ahol ebben az időben éppen betegellátás zajlik. Éppen ezért az egyik egészségügyi dolgozó, egy műtős kolléga vállalta, hogy ezeket az egyszerű szerelési teendőket megtanulja és elvégzi ott, ahol éppen a fertőtlenítés alatt zajlik valamilyen egészségügyi beavatkozás. Így biztosítható, hogy sem a betegellátásra vonatkozó, sem a vízbiztonsági előírások nem sérülnek.

Ennyi a történet.

Magyar tehát egészségügyi téren – Kulja után – személyesen is hülyét csinált magából,

mert mindenáron bizonyítani akarja támogatóinak és brüsszeli gazdáinak, hogy ő ezúttal is megnyergelte az őrjöngő táltost, pedig erről szó sincs. Magyar kényszerhelyzetben van, mert föl akar mutatni valamit támogatóinak, hogy ő tényleg frankó srác, le fogja verni Orbán Viktort, ezért maradjanak mögötte, tolják a szekerét. De sokra már nem futja erejéből. Kurta politikai pályafutása során ugyanis semmivel nem bizonyította alkalmasságát. Sőt! Pedig a támogatók ezt nagyon várnák, mert a választásokon nekik 15 éve nem osztottak lapot. Ezért aztán nyilván letaglózottnak érzik magukat. Mint Németh Balázs szóvivő mondja, „azért érzik most magukat nagyon rosszul, mert be kellett sorolniuk egy olyan ember mögé, akiről pontosan tudják, hogy nem alkalmas arra, amilyen feladatra őt kinézték. Megvetik ezt az embert maguk is, hiszen másfél évvel ezelőtt még Orbán Viktornak tapsolt. Idegileg, erkölcsileg nem alkalmas arra a feladatra, és az összes liberális portál szerkesztőségében, meg a belvárosi megmondókörökben szerintem ez is egy borzalmas rossz érzést szül.”

Lépésről lépésre hivatásos zsíroskenyér lett belőle, aki mindig pofára esik.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd