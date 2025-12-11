Ft
12. 11.
csütörtök
Moszkva dróntámadás orosz-ukrán háború

Moszkva támadás alatt: kiadták a vörös kódot

2025. december 11. 07:14

Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett információ.

2025. december 11. 07:14
null

Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen – erről Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester számolt be az ukrán Kyiv Independent tudósítása szerint.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint csütörtök virradóra újabb drónt lőtt le az orosz légvédelem a főváros felett, ezzel

összesen 32 UAV-t semlegesítettek az éjszaka folyamán

– ismertették.

A katasztrófavédelem dolgozik a becsapódás helyszínén – tette hozzá Szobjanyin.

Az RBC-Ukraine a történtek kapcsán azt írta, 

az egész moszkvai régióban vörös szintű riasztást léptettek érvénybe.

Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett információ – közölte a lap.

A Portfolio összeállításában a Shot nevű orosz Telegram-csatornát idézve arról is beszámolt, robbanásokról érkezett jelentés Moszkva több külvárosi kerületéből. A Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji nemzetközi repülőtereken ideiglenes korlátozásokat vezettek be, és több tucat járatot töröltek.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Khalil MAZRAAWI / AFP

B_kanya
2025. december 11. 09:25
szantofer 2025. december 11. 08:29 "Há' bakker, háborúban előfordul hogy visszalő a megtámadott." Pláne ha a megtámadott Donbasznak van egy nagytesója, akivel az első pofon után egy dagadt, kócos buliborisz felhívására tovább szívóskodsz.
B_kanya
2025. december 11. 09:22
"az ukrán Kyiv Independent tudósítása szerint" Szerintük 2022 kb júniusára az orosz inváziós erőből mindenki meghalt vagy megsebesült és a novemberi mozgósításra már mínusz 200e orosz harcolt. Kijev szelleme lebeg a Kígyó sziget felett.
ihavrilla
2025. december 11. 09:12
Már megint egy hülye cím. A fele sem igaz, amit sugalmazni akar.
chief Bromden
2025. december 11. 09:11
Dübörög a fegyverbiznisz. Hitelbe hatol be, egy országot még úgy sem árvereztek. (?) Az oroszok gyengítése mögött nem Ukrajna megszerzése folyik?
