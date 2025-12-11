Moszkva támadás alatt: kiadták a vörös kódot

Az RBC-Ukraine a történtek kapcsán azt írta,

az egész moszkvai régióban vörös szintű riasztást léptettek érvénybe.

Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett információ – közölte a lap.

A Portfolio összeállításában a Shot nevű orosz Telegram-csatornát idézve arról is beszámolt, robbanásokról érkezett jelentés Moszkva több külvárosi kerületéből. A Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji nemzetközi repülőtereken ideiglenes korlátozásokat vezettek be, és több tucat járatot töröltek.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Khalil MAZRAAWI / AFP