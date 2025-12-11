Moszkva támadás alatt: kiadták a vörös kódot

Fontos bejelentést tett Zelenszkij: az ukránok is előálltak a saját béketervükkel
Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen – erről Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester számolt be az ukrán Kyiv Independent tudósítása szerint.
Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint csütörtök virradóra újabb drónt lőtt le az orosz légvédelem a főváros felett, ezzel
összesen 32 UAV-t semlegesítettek az éjszaka folyamán
– ismertették.
A katasztrófavédelem dolgozik a becsapódás helyszínén – tette hozzá Szobjanyin.
Az RBC-Ukraine a történtek kapcsán azt írta,
az egész moszkvai régióban vörös szintű riasztást léptettek érvénybe.
Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett információ – közölte a lap.
A Portfolio összeállításában a Shot nevű orosz Telegram-csatornát idézve arról is beszámolt, robbanásokról érkezett jelentés Moszkva több külvárosi kerületéből. A Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji nemzetközi repülőtereken ideiglenes korlátozásokat vezettek be, és több tucat járatot töröltek.
