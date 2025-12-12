A baloldali polgármesterek kiállnak a tiszás megszorítócsomag mellett

Újabb régi baloldali politikus állt be Magyar Péter mögé
Botka László MSZP-s képviselőként megszavazta a 13. havi nyugdíj beszüntetését.
Elhatárolódnak Szita Károly kezdeményezésétől.
„A Megyei Jogú Városok Szövetségének alulírott polgármesterei elhatárolódunk a szövetség elnökének, Szita Károlynak azon kezdeményezésétől, amelyben a települések közgyűlésének a Szita Károly által »Tisza adónak« nevezett, a városaink által soha nem látott, általa feltételezett tervezetet határozatban kellene elítélnünk” – olvasható a baloldali polgármesterek közös közleménye Péterffy Attila pécsi városvezető Facebook-oldalán.
Hozzáteszik: „Ilyen döntése a Megyei Jogú Városok Szövetségének soha nem volt, az elnök kezdeményezése nem a Szövetség álláspontját képviseli.”
A közleményt a következő polgármesterek írták alá:
Botka László (Szeged)
Csőzik László (Érd)
Györfi Mihály (Szolnok)
Horváth Jácint (Nagykanizsa)
Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely)
Nemény András (Szombathely)
Péterffy Attila (Pécs)
Pintér Bence (Győr)
Pintér Tamás (Dunaújváros)
Szűcsné Posztovics Ilona (Tatabánya)
Ahogy arról korábban beszámoltunk,
országos összefogásra szólította fel a városokat a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen Szita Károly.
Kaposvár polgármestere és a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJvSZ) elnöke
mintegy 3200 önkormányzati vezetőnek küldött körlevelet, amelyben arra kéri a polgármestereket és képviselő-testületeket, hogy határozatban utasítsák el Magyar Péter pártjának adótervezetét.
A polgármester a HírTV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az elmúlt másfél évtizedben példátlan mértékű fejlesztések valósultak meg az országban, amelyek erős közösségeket és stabil vállalkozói közeget teremtettek. A Tisza Párt javaslatai viszont – álláspontja szerint – mindezt veszélyeztetik. Szita Károly a műsorban úgy fogalmazott: a Tisza Párt adócsomagjához képest a 90-es évek Bokros-csomagja „csak kismiska” volt.
