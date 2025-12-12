A baloldali polgármesterek kiállnak a tiszás megszorítócsomag mellett

„A Megyei Jogú Városok Szövetségének alulírott polgármesterei elhatárolódunk a szövetség elnökének, Szita Károlynak azon kezdeményezésétől, amelyben a települések közgyűlésének a Szita Károly által »Tisza adónak« nevezett, a városaink által soha nem látott, általa feltételezett tervezetet határozatban kellene elítélnünk” – olvasható a baloldali polgármesterek közös közleménye Péterffy Attila pécsi városvezető Facebook-oldalán.

Hozzáteszik: „Ilyen döntése a Megyei Jogú Városok Szövetségének soha nem volt, az elnök kezdeményezése nem a Szövetség álláspontját képviseli.”