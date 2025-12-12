Ft
botka lászló Tisza-adó szita károly péterffy attila csőzik lászló polgármester

A baloldali polgármesterek kiállnak a tiszás megszorítócsomag mellett

2025. december 12. 19:22

Elhatárolódnak Szita Károly kezdeményezésétől.

2025. december 12. 19:22
null

„A Megyei Jogú Városok Szövetségének alulírott polgármesterei elhatárolódunk a szövetség elnökének, Szita Károlynak azon kezdeményezésétől, amelyben a települések közgyűlésének a Szita Károly által »Tisza adónak« nevezett, a városaink által soha nem látott, általa feltételezett tervezetet határozatban kellene elítélnünk” – olvasható a baloldali polgármesterek közös közleménye Péterffy Attila pécsi városvezető Facebook-oldalán.

Hozzáteszik: „Ilyen döntése a Megyei Jogú Városok Szövetségének soha nem volt, az elnök kezdeményezése nem a Szövetség álláspontját képviseli.”

A közleményt a következő polgármesterek írták alá:

Botka László (Szeged)

Csőzik László (Érd)

Györfi Mihály (Szolnok)

Horváth Jácint (Nagykanizsa)

Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely)

Nemény András (Szombathely)

Péterffy Attila (Pécs)

Pintér Bence (Győr)

Pintér Tamás (Dunaújváros)

Szűcsné Posztovics Ilona (Tatabánya)

Ahogy arról korábban beszámoltunk

országos összefogásra szólította fel a városokat a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen Szita Károly. 

Kaposvár polgármestere és a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJvSZ) elnöke

mintegy 3200 önkormányzati vezetőnek küldött körlevelet, amelyben arra kéri a polgármestereket és képviselő-testületeket, hogy határozatban utasítsák el Magyar Péter pártjának adótervezetét.

A polgármester a HírTV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az elmúlt másfél évtizedben példátlan mértékű fejlesztések valósultak meg az országban, amelyek erős közösségeket és stabil vállalkozói közeget teremtettek. A Tisza Párt javaslatai viszont – álláspontja szerint – mindezt veszélyeztetik. Szita Károly a műsorban úgy fogalmazott: a Tisza Párt adócsomagjához képest a 90-es évek Bokros-csomagja „csak kismiska” volt.

Nyitókép forrása: Péterffy Attila Facebook-oldala

