Országos összefogásra szólította fel a városokat a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen Szita Károly (VIDEÓ)

Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJvSZ) elnöke országos szintű ellenállásra szólította fel a magyar településeket a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott gazdasági programmal szemben – számolt be róla a HírTV.

Szita Károly mintegy 3200 önkormányzati vezetőnek küldött körlevelet, amelyben arra kéri a polgármestereket és képviselő-testületeket, hogy határozatban utasítsák el Magyar Péter pártjának adótervezetét.

A polgármester a HírTV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az elmúlt másfél évtizedben példátlan mértékű fejlesztések valósultak meg az országban, amelyek erős közösségeket és stabil vállalkozói közeget teremtettek. A Tisza Párt javaslatai viszont – álláspontja szerint – mindezt veszélyeztetik. Szita Károly a műsorban úgy fogalmazott: a Tisza Párt adócsomagjához képest a 90-es évek Bokros-csomagja „csak kismiska” volt.