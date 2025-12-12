Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítócsomag magyar péter szita károly megyei jogú városok szövetségének kaposvár

Országos összefogásra szólította fel a városokat a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen Szita Károly (VIDEÓ)

2025. december 12. 16:52

Kaposvár polgármestere szerint a Bokros-csomag semmiség, ahhoz képest, amit Magyar Péterék terveznek.

2025. december 12. 16:52
null

Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJvSZ) elnöke országos szintű ellenállásra szólította fel a magyar településeket a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott gazdasági programmal szemben – számolt be róla a HírTV.

Szita Károly mintegy 3200 önkormányzati vezetőnek küldött körlevelet, amelyben arra kéri a polgármestereket és képviselő-testületeket, hogy határozatban utasítsák el Magyar Péter pártjának adótervezetét.

A polgármester a HírTV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az elmúlt másfél évtizedben példátlan mértékű fejlesztések valósultak meg az országban, amelyek erős közösségeket és stabil vállalkozói közeget teremtettek. A Tisza Párt javaslatai viszont – álláspontja szerint – mindezt veszélyeztetik. Szita Károly a műsorban úgy fogalmazott: a Tisza Párt adócsomagjához képest a 90-es évek Bokros-csomagja „csak kismiska” volt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: Kacsúr Tamás / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 12. 18:57
Azt mondta - e , hogy : " Átlátunk a szitán . " .
Válasz erre
0
0
mlotta
2025. december 12. 17:52
10 megyei jogú város polgármestere beintett a Fidesznek, nem ítélik el a „Tisza adót” Cserébe írtak egy javaslatot a következő kormánynak arról, mi legyen az önkormányzatokkal.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 12. 17:40
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
angie1
2025. december 12. 17:36
Az is egy elvetemült, hülye, aki beveszi a tisza mesét! Ezt a szart már megéltük Bokros alatt, Gyurcsány alatt még szarabb volt, de amit ezek terveznek, az valami kapitálisan rossz! Az hozna olyan elszegényedést ránk, hogy abból többet fel nem állunk! 2006-ban is szemberöhögték Orbánt, amikor azt mondta, hogy a baloldal gázárat akar emelni és vizitdíjat akar bevezetni. Gyurcsány még le is hazugozta Orbánt! Aztán mi lett, fél év alatt 3x volt gázáremelés és bevezették a vizitdíjat! Szóval így tessenek gondolkodni, hogy nézzünk visszafelé is, hogy mit ígértek és mit kaptunk!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!