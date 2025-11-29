Ft
Botka László Tisza Szeged

Újabb régi baloldali politikus állt be Magyar Péter mögé

2025. november 29. 18:58

Botka László MSZP-s képviselőként megszavazta a 13. havi nyugdíj beszüntetését.

2025. november 29. 18:58
Gyurcsány Botka

„Értem, hogy a szegediek országosan (!) változást akarnak, és ezt a Tisza Párt jelenti” – írta Botka László, az MSZP egykori politikusa, Szeged polgármestere.

„Örömmel látom, hogy a Tisza ilyen képzett, tapasztalt, általam is elismert jelölteket indít!” 

– fogalmazott Botka.

A baloldali polgármester azt is hozzátette, „Hajrá, Új Magyar Európai Köztársaság!” – akármi is legyen az…

Mint ismert, Botka László a 2018-as országgyűlési választások előtt az MSZP miniszterelnök-jelöltjének készült egy ideig, de végül visszalépett a megmérettetéstől.

Botka MSZP-s országgyűlési képviselőként megszavazta azt a – Gyurcsány-kormány által beterjesztett – törvényjavaslatot, amely elvette a 13. havi nyugdíjat.

A Orbán-kormány visszaadta a 13. havi nyugdíjat és bevezeti a 14. havit is

Mint ismert, Orbán Viktor negyedik kormánya 2021-ben visszaállította a Gyurcsány-Bajnai kabinetek által elvett járandóságot.

A kormány nemrég arról is döntött, hogy a 14. havi nyugdíjat is bevezeti. Ezt fokozatosan fogják végrehajtani, a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan.

A kormány és az Idősek Tanácsa egyetértett abban, hogy a bevezetés első szakaszában 

a 14. havi nyugdíj első részlete, vagyis 25 százaléka kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026 februárjában.

Nyitókép: MTI/Németh György

