Újabb régi baloldali politikus állt be Magyar Péter mögé

Elsöprő a 13. havi nyugdíj támogatottsága Magyarországon
A legfrissebb kutatási eredmények szerint.
Botka László MSZP-s képviselőként megszavazta a 13. havi nyugdíj beszüntetését.
„Értem, hogy a szegediek országosan (!) változást akarnak, és ezt a Tisza Párt jelenti” – írta Botka László, az MSZP egykori politikusa, Szeged polgármestere.
„Örömmel látom, hogy a Tisza ilyen képzett, tapasztalt, általam is elismert jelölteket indít!”
– fogalmazott Botka.
A baloldali polgármester azt is hozzátette, „Hajrá, Új Magyar Európai Köztársaság!” – akármi is legyen az…
Mint ismert, Botka László a 2018-as országgyűlési választások előtt az MSZP miniszterelnök-jelöltjének készült egy ideig, de végül visszalépett a megmérettetéstől.
Botka MSZP-s országgyűlési képviselőként megszavazta azt a – Gyurcsány-kormány által beterjesztett – törvényjavaslatot, amely elvette a 13. havi nyugdíjat.
Mint ismert, Orbán Viktor negyedik kormánya 2021-ben visszaállította a Gyurcsány-Bajnai kabinetek által elvett járandóságot.
A kormány nemrég arról is döntött, hogy a 14. havi nyugdíjat is bevezeti. Ezt fokozatosan fogják végrehajtani, a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan.
A kormány és az Idősek Tanácsa egyetértett abban, hogy a bevezetés első szakaszában
a 14. havi nyugdíj első részlete, vagyis 25 százaléka kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026 februárjában.
A kormány nem csak szavakban becsüli meg az időseket.
