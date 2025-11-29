Újabb régi baloldali politikus állt be Magyar Péter mögé

Mint ismert, Botka László a 2018-as országgyűlési választások előtt az MSZP miniszterelnök-jelöltjének készült egy ideig, de végül visszalépett a megmérettetéstől.

Botka MSZP-s országgyűlési képviselőként megszavazta azt a – Gyurcsány-kormány által beterjesztett – törvényjavaslatot, amely elvette a 13. havi nyugdíjat.

A Orbán-kormány visszaadta a 13. havi nyugdíjat és bevezeti a 14. havit is

Mint ismert, Orbán Viktor negyedik kormánya 2021-ben visszaállította a Gyurcsány-Bajnai kabinetek által elvett járandóságot.