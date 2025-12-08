Ft
székesfehérvári Cser-Palkovics András Magyar Péter

Elszabadult a pokol Fehérváron Magyar Péter kommentje után: reagált a polgármester (VIDEÓ)

2025. december 08. 18:31

Vargha Tamás oldalát rövid időn belül ellepték a gyalázkodó, mocskolódó, gyűlölködő kommentek.

2025. december 08. 18:31
null

Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy nincs olyan helyzet, melyben elfogadható vagy akár védhető lenne az, hogy valaki egy másik embertársa halálát kívánja – kezdte hétfői Facebook-üzenetét Cser-Palkovics András. 

Székesfehérvár polgármestere emlékeztetett, hogy egy hete az ellenzék vezetője fehérvári látogatása kapcsán történt levélváltásuk után emberségesnek nevezte és az emberséges kommunikáció fontosságát hangsúlyozta.

„Ezért most arra kérem, hogy ugyanezt a stílusbeli elvárást a saját közössége felé is hasonló következetességgel fogalmazza meg” – hangsúlyozta.

Mit kifejtette, fehérvári villámlátogatását követően Magyar Péter hozzászólt Vargha Tamás, a körzet fideszes országgyűlési képviselőjének oldalán egy bejegyzéséhez, amit ezután egy olyan kommentáradat követett, „mely sem tartalmában, sem hangnemében nem méltó ahhoz közbeszédhez, melyhez ez a város az elmúlt években hozzászokott.” 

Vargha Tamás oldalát rövid időn belül ellepték a gyalázkodó, mocskolódó, gyűlölködő kommentek, melyek nem tartalmaztak valódi, érdemi, értelmes kritikát, csak puszta indulatot. 

– mondta a polgármester. 

Volt, aki a Béla úti temetőbe küldte, mások „genetikai hulladéknak” nevezték. Ez a huszadik század legsötétebb korszakait idéző stílus köszönő viszonyban sincs sem az advent szellemiségével, sem az ellenzék vezetőjének „szeretetországról” szóló nyilatkozataival – hangsúlyozta. 

Felhívta a figyelmet, hogy Fehérváron eddig egyik politikai oldalra sem volt jellemző ez a fajta tömény gyűlölet. Szerinte nem baj, sőt a demokrácia egyik alapja, hogy sok különböző embernek sokféle politikai nézetei vannak, de a vitának, még a legkeményebb politikai versenyben is, az egymás iránti tiszteleten kell alapulnia. Ezért pedig mindenkinek és minden oldalnak tennie kell.

Cser-Palkovics reményét fejezte ki, hogy Fehérváron helyreáll a nyugalom, legalább az ünnepekre, de abban is bízik, hogy a visszaállt normalitást meg tudják őrizni egészen áprilisig.

Fotó: KISBENEDEK Attila

 

Titi
2025. december 08. 19:20
A macskajancsit kellene jól hókon vágni, mert ő szabadította el ezt a hordát. Azt gondolják a tehetetlen, tehetségtelen, irigy, semmire nem jutó majmok, hogy amit lehet a pszichopatának, nekik is megengedett. Csak azt felejti el a csőcselék, hogy ennek a szar embernek azért olyan nagy a pofája, mert még megvan a mentelmi joga. Áprilisig. Mert veszíteni fog, és ekkor a gazdái jól a seggébe rúgnak, és mehet a mentelmi joga nélkül a bíróságra szakmányban. A csőcseléket pedig feljelenteni, jól megbírságolni, hogy az eszük is elmenjen. Nem engedhetnek meg mindent maguknak, vegyék tudomásul! Müszike is megkapja ami jár neki, mert ami késik, nem múlik.
Válasz erre
2
0
Türelem
2025. december 08. 19:12
Minden településnek adott a legalja, a primitív csatornapatkányok csapata....a tehetségtelen, munkakerülő, irigy senkik ordas hordája.....oxigénhez jutnak, amikor a hozzájuk hasonló primitív mp látogatja meg őket......
Válasz erre
5
0
yalaelnok
2025. december 08. 19:12
ki a faszom az az ellenzék vezetője??? beszéljen normálisan és érthetően a cserpalkovics!!!!
Válasz erre
0
1
balbako_
2025. december 08. 19:10
Szaros a cigány kocsma hőse és kapcái a törzsközönségből verbuválódtak. Náluk ez a módi, ők így kommunikálnak, persze nem árt a kedvükhöz egy jó adag pia vagy drog.
Válasz erre
0
0
