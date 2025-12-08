Elszabadult a pokol Fehérváron Magyar Péter kommentje után: reagált a polgármester (VIDEÓ)

Nézzétek meg ezt a rövid videót!
Megdöbbentő, amit ez a kártékony, önelégülten nárcisztikus ember művel.
Vargha Tamás oldalát rövid időn belül ellepték a gyalázkodó, mocskolódó, gyűlölködő kommentek.
Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy nincs olyan helyzet, melyben elfogadható vagy akár védhető lenne az, hogy valaki egy másik embertársa halálát kívánja – kezdte hétfői Facebook-üzenetét Cser-Palkovics András.
Székesfehérvár polgármestere emlékeztetett, hogy egy hete az ellenzék vezetője fehérvári látogatása kapcsán történt levélváltásuk után emberségesnek nevezte és az emberséges kommunikáció fontosságát hangsúlyozta.
„Ezért most arra kérem, hogy ugyanezt a stílusbeli elvárást a saját közössége felé is hasonló következetességgel fogalmazza meg” – hangsúlyozta.
Mit kifejtette, fehérvári villámlátogatását követően Magyar Péter hozzászólt Vargha Tamás, a körzet fideszes országgyűlési képviselőjének oldalán egy bejegyzéséhez, amit ezután egy olyan kommentáradat követett, „mely sem tartalmában, sem hangnemében nem méltó ahhoz közbeszédhez, melyhez ez a város az elmúlt években hozzászokott.”
– mondta a polgármester.
Volt, aki a Béla úti temetőbe küldte, mások „genetikai hulladéknak” nevezték. Ez a huszadik század legsötétebb korszakait idéző stílus köszönő viszonyban sincs sem az advent szellemiségével, sem az ellenzék vezetőjének „szeretetországról” szóló nyilatkozataival – hangsúlyozta.
Felhívta a figyelmet, hogy Fehérváron eddig egyik politikai oldalra sem volt jellemző ez a fajta tömény gyűlölet. Szerinte nem baj, sőt a demokrácia egyik alapja, hogy sok különböző embernek sokféle politikai nézetei vannak, de a vitának, még a legkeményebb politikai versenyben is, az egymás iránti tiszteleten kell alapulnia. Ezért pedig mindenkinek és minden oldalnak tennie kell.
Cser-Palkovics reményét fejezte ki, hogy Fehérváron helyreáll a nyugalom, legalább az ünnepekre, de abban is bízik, hogy a visszaállt normalitást meg tudják őrizni egészen áprilisig.
