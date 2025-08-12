Újabb baklövés a 444-nél: kínos magyarázkodásba torkollott a botrány

Balliberális politikus a 444 munkatársáról: három nap alatt se tudta leírni semelyik hazugságáról, hogy tévedett
Folytatódik a csörte a kutyapárti hegyvidéki polgármester és a 444 munkatársa között.
A cikkükben pedig bevallják ezek után, hogy – ebben az esetben is – úgy szerepelnek megállapítások a cikkben, hogy közben nincsenek kellően alátámasztva.
Amikor hibázunk, azt magunktól tesszük – szögezte le a 444, miután páros lábbal beleálltak a Kutyapártba, letakarítandó őket a pályáról Magyar Péter menetelése elől – és miután kiderült, hazugságokat írtak a kutyapárti hegyvidéki polgármesterről.
A „szolgálati közleményben” fejtegetik, hogy „a témában eddig két cikk jelent meg Keller-Alánt Ákostól, ezek közül az első kavart komoly vihart. Olyan vihart, amiről, úgy érezzük, érdemes beszélnünk olvasóinknak, még ha némi késéssel is. Olyan formában, ahogy nem szoktunk.
Vannak egyszerű esetek. Ha egy sztorival minden rendben, csak egy politikus őrjöng utána, azzal egy újságnak nincs dolga. Ha egy sztoriról kiderül, hogy teljesen benézte egy lap, akkor nincs mit tenni, azt helyre kell hozni.”
Esetünkben pedig bizonygatják, hogy „a cikk a kettő között van”, viszont felteszik a költői kérdést, hogy „hogyan lehet egy ilyen ügy árnyalatairól beszélni a hisztérikus közhangulatban, amikor minden, akár részleges tévedés beismerése a gyengeség jele, amire trollhadseregek készek ráugrani, és egyébként is csak magyarázkodásnak tűnik az egész?”
A cikkükben pedig bevallják ezek után, hogy – ebben az esetben is – úgy szerepelnek megállapítások a cikkben, hogy „közben nincsenek kellően alátámasztva. Ahhoz pedig, hogy komoly állítások egy újságcikkben megjelenjenek, azokat alá kell tudni támasztani.”
Mindezek után pedig fogadkoztak, hogy „ezekben a napokban leginkább azon dolgozunk, hogyan szervezzük meg jobban a munkánkat, hogy ilyesmi kisebb valószínűséggel történjen. Béna corporate szövegnek hangzik, mégis őszintén tudjuk mondani: tényleg azon dolgozunk, hogy jobbak legyünk.”
Aztán pedig a kritika minőségét kérték számon Kovács Gergő polgármesteren az amúgy máskor szemrebbenés nélkül vállalhatatlan stílusban gyalázó portál dolgozói.
Miután elismerték, hogy még a saját értelmezésük szerinti újságírói szabályoknak sem feleltek meg, és hangot adtak felháborodásuknak amiatt, hogy az érintett politikus ezt számonkérte rajtuk, leszögezték:
újság vagyunk, tesszük a dolgunkat”.
