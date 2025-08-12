Újabb baklövés a 444-nél: kínos magyarázkodásba torkollott a botrány

A „szolgálati közleményben” fejtegetik, hogy „a témában eddig két cikk jelent meg Keller-Alánt Ákostól, ezek közül az első kavart komoly vihart. Olyan vihart, amiről, úgy érezzük, érdemes beszélnünk olvasóinknak, még ha némi késéssel is. Olyan formában, ahogy nem szoktunk.

Vannak egyszerű esetek. Ha egy sztorival minden rendben, csak egy politikus őrjöng utána, azzal egy újságnak nincs dolga. Ha egy sztoriról kiderül, hogy teljesen benézte egy lap, akkor nincs mit tenni, azt helyre kell hozni.”

Esetünkben pedig bizonygatják, hogy „a cikk a kettő között van”, viszont felteszik a költői kérdést, hogy „hogyan lehet egy ilyen ügy árnyalatairól beszélni a hisztérikus közhangulatban, amikor minden, akár részleges tévedés beismerése a gyengeség jele, amire trollhadseregek készek ráugrani, és egyébként is csak magyarázkodásnak tűnik az egész?”

A cikkükben pedig bevallják ezek után, hogy – ebben az esetben is – úgy szerepelnek megállapítások a cikkben, hogy „közben nincsenek kellően alátámasztva. Ahhoz pedig, hogy komoly állítások egy újságcikkben megjelenjenek, azokat alá kell tudni támasztani.”