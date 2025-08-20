Péter intézkedik
Így megy ez odaát.
Előre is köszönjük a válaszát.
„»A kényes kérdésekre egyértelmű válaszokat kell adni« –Magyar Péter.
Hajrá, drukkolunk.
- Mit vett fel a telefon, éjszakai bulizás közben, amit ezért a Dunába dobott a gyanú szerint?
- Miért nem vállalja korábbi ígéretéhez tartva magát - a mentelmi jogról való lemondást, a hatósági eljárást?
- Miként jutott ahhoz a bennfentes információhoz, amivel egy nap alatt 70 millió forintot keresett?
- Mi a megállapodás az Európai Néppárt frakcióvezetőjével a jövőt illetően?
- Miért követett el álöngyilkossági kísérletet?
- Miért tartja helyénvalónak, a milliárdnyi közpénzt házcsinosítására eltapsoló exkatonát maga mellé emelni?
- Miért váltatta le a balatonhenyei polgármestert és pontosan mennyi földterületet minősített át, miután nyert a saját jelöltje?
Előre is köszönjük a válaszát, fenti szavai reményében, tisztelettel, PLÁ”
