„»A kényes kérdésekre egyértelmű válaszokat kell adni« –Magyar Péter.

Hajrá, drukkolunk.

- Mit vett fel a telefon, éjszakai bulizás közben, amit ezért a Dunába dobott a gyanú szerint?

- Miért nem vállalja korábbi ígéretéhez tartva magát - a mentelmi jogról való lemondást, a hatósági eljárást?

- Miként jutott ahhoz a bennfentes információhoz, amivel egy nap alatt 70 millió forintot keresett?

- Mi a megállapodás az Európai Néppárt frakcióvezetőjével a jövőt illetően?

- Miért követett el álöngyilkossági kísérletet?

- Miért tartja helyénvalónak, a milliárdnyi közpénzt házcsinosítására eltapsoló exkatonát maga mellé emelni?

- Miért váltatta le a balatonhenyei polgármestert és pontosan mennyi földterületet minősített át, miután nyert a saját jelöltje?

Előre is köszönjük a válaszát, fenti szavai reményében, tisztelettel, PLÁ”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor