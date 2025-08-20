Ft
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
PLÁ polgármester Magyar Péter kísérlet

Miért követett el álöngyilkossági kísérletet?

2025. augusztus 20. 16:20

Előre is köszönjük a válaszát.

2025. augusztus 20. 16:20
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Mandiner

»A kényes kérdésekre egyértelmű válaszokat kell adni« –Magyar Péter. 

Hajrá, drukkolunk. 

- Mit vett fel a telefon, éjszakai bulizás közben, amit ezért a Dunába dobott a gyanú szerint? 

- Miért nem vállalja korábbi ígéretéhez tartva magát - a mentelmi jogról való lemondást, a hatósági eljárást? 

- Miként jutott ahhoz a bennfentes információhoz, amivel egy nap alatt 70 millió forintot keresett? 

- Mi a megállapodás az Európai Néppárt frakcióvezetőjével a jövőt illetően? 

- Miért követett el álöngyilkossági kísérletet? 

- Miért tartja helyénvalónak, a milliárdnyi közpénzt házcsinosítására eltapsoló exkatonát maga mellé emelni? 

- Miért váltatta le a balatonhenyei polgármestert és pontosan mennyi földterületet minősített át, miután nyert a saját jelöltje? 

Előre is köszönjük a válaszát, fenti szavai reményében, tisztelettel, PLÁ”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

 

