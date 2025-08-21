Nem bírta a történelemórát Magyar Péter: Gyurcsányt és Bajnait idézve rúgott öngólt
Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.
Ő maga meg ráerősít.
„Érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe.
Ő maga meg ráerősít.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.
Nyitókép: Facebook