Nem bírta a történelemórát Magyar Péter: Gyurcsányt és Bajnait idézve rúgott öngólt

2025. augusztus 21. 00:08

Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.

2025. augusztus 21. 00:08
null

Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is – ugyanis az idei tűzijáték narratívája ott folytatódott, ahol a tavalyi abbamaradt, vagyis 

az államalapítás utáni időket idézte meg, a szent királyok legendáival.

A 2025-ös augusztus 20-i tűzijáték
Forrás: MTI/Illyés Tibor

A cselekményben így jelent meg Orseolo Péter: Szent István „trónjára Orseolo Pétert ültették, akinek dölyfössége és felfuvalkodottsága sok szenvedést okozott. Tanácsait idegenek súgták. Ezekért a magyarok elűzték. Akkor az áruló Péter az idegenek seregével támadt rájuk, majd egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát és hűbéresévé tette. Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok a rabszolgaságot megelégelték, Pétert elkergették és megvakították.”

Orseolo Péter, Szent István unokaöccse, Velence bukott dózséjának fia volt. Kétszer is elfoglalta a magyar trónt: először 1038 és 1041 között uralkodott, de idegenbarát politikája és a magyar előkelők mellőzése miatt népszerűtlen lett. 1041-ben Aba Sámuel elűzte, ám 1044-ben III. Henrik császár támogatásával visszatért a hatalomba, miután hűbérül ajánlotta fel neki Magyarországot. Uralkodása azonban ezúttal sem tartott sokáig: 1046-ban a Vazul fiainak lázadása megdöntötte hatalmát, megvakították, és valószínűleg röviddel ezután meghalt.

Magyar Péter nem bírta a történelemórát

Miután a 444 is megírta, hogy „Egy Péter nevű árulóról is szólt az idei tűzijáték”, Magyar Péter nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott:

„Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit😎”

Magyar Péter reakciója a 444 cikkére
Forrás: Képernyőkép

Ismerős szavak, 2006-ban a Gyurcsány-kormány a brutális megszorításokat tartalmazó csomagot azzal a cinikus kommentárral jelentette be, hogy „nem kell félni, nem fog fájni”. Bajnai Gordon 2009-ben már máshogyan fogalmazott: „Nyíltságra, egyenességre van szükség. Fájni fog, minden családtól áldozatot és lemondást kíván a válságkezelés.”

Tavaly októberben Péter még arról beszélt, hogy „valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat”. Mármint Magyar Péter beszélt erről.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Markovics Gábor

Összesen 13 komment

sagirdilsiz-2
2025. augusztus 21. 01:05
Sőőőőőőt, a Sándor palota tükörterme meg hatalmas napraforgó csokrokkal volt felvirágozva.
states-2
2025. augusztus 21. 00:56
Ilyen az, amikor a pszichopata már a az ezer éve élt névrokonoktól is retteg. Csak nehogy úgy járjon, mint Macbeth, aki már a faágakat is erdőnek látta.
Sün Balázs
2025. augusztus 21. 00:42
Ezek a taknyos gyerekek (firkászok és messiások) nem ismerik a történelmet. A megemlékezés szövege most kivételesen nem "egy Péterről" - pláne nem őróla szólt, ahogy a messiás is gondolja, hanem egy magyar királyról. Igaz neki sem volt nagyon magyar a szíve! Magyar Péter talán tükör előtt állt, és azért gondolta azt, hogy őróla beszélnek az ünnepi műsorban.
NewWorldOrder
2025. augusztus 21. 00:40
Hiába kerestem, petike már törölte bejegyzését.
