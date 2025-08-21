Nem bírta a történelemórát Magyar Péter: Gyurcsányt és Bajnait idézve rúgott öngólt

Orseolo Péter árulása is megjelent az augusztus 20-i tűzijátékban
Szent István utódja a németeknek árusította volna ki az országot.
Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.
Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is – ugyanis az idei tűzijáték narratívája ott folytatódott, ahol a tavalyi abbamaradt, vagyis
az államalapítás utáni időket idézte meg, a szent királyok legendáival.
A cselekményben így jelent meg Orseolo Péter: Szent István „trónjára Orseolo Pétert ültették, akinek dölyfössége és felfuvalkodottsága sok szenvedést okozott. Tanácsait idegenek súgták. Ezekért a magyarok elűzték. Akkor az áruló Péter az idegenek seregével támadt rájuk, majd egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát és hűbéresévé tette. Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok a rabszolgaságot megelégelték, Pétert elkergették és megvakították.”
Orseolo Péter, Szent István unokaöccse, Velence bukott dózséjának fia volt. Kétszer is elfoglalta a magyar trónt: először 1038 és 1041 között uralkodott, de idegenbarát politikája és a magyar előkelők mellőzése miatt népszerűtlen lett. 1041-ben Aba Sámuel elűzte, ám 1044-ben III. Henrik császár támogatásával visszatért a hatalomba, miután hűbérül ajánlotta fel neki Magyarországot. Uralkodása azonban ezúttal sem tartott sokáig: 1046-ban a Vazul fiainak lázadása megdöntötte hatalmát, megvakították, és valószínűleg röviddel ezután meghalt.
Miután a 444 is megírta, hogy „Egy Péter nevű árulóról is szólt az idei tűzijáték”, Magyar Péter nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott:
„Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit😎”
Ismerős szavak, 2006-ban a Gyurcsány-kormány a brutális megszorításokat tartalmazó csomagot azzal a cinikus kommentárral jelentette be, hogy „nem kell félni, nem fog fájni”. Bajnai Gordon 2009-ben már máshogyan fogalmazott: „Nyíltságra, egyenességre van szükség. Fájni fog, minden családtól áldozatot és lemondást kíván a válságkezelés.”
Tavaly októberben Péter még arról beszélt, hogy „valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat”. Mármint Magyar Péter beszélt erről.
