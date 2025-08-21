Nem bírta a történelemórát Magyar Péter: Gyurcsányt és Bajnait idézve rúgott öngólt

Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is – ugyanis az idei tűzijáték narratívája ott folytatódott, ahol a tavalyi abbamaradt, vagyis

az államalapítás utáni időket idézte meg, a szent királyok legendáival.

A 2025-ös augusztus 20-i tűzijáték

Forrás: MTI/Illyés Tibor

A cselekményben így jelent meg Orseolo Péter: Szent István „trónjára Orseolo Pétert ültették, akinek dölyfössége és felfuvalkodottsága sok szenvedést okozott. Tanácsait idegenek súgták. Ezekért a magyarok elűzték. Akkor az áruló Péter az idegenek seregével támadt rájuk, majd egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát és hűbéresévé tette. Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok a rabszolgaságot megelégelték, Pétert elkergették és megvakították.”