Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
III Henrik Orseolo Péter Magyarország Szent István

Orseolo Péter árulása is megjelent az augusztus 20-i tűzijátékban

2025. augusztus 20. 22:56

Szent István utódja a németeknek árusította volna ki az országot.

2025. augusztus 20. 22:56
null

Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében egy áruló, Péter is szerepelt. A tűzijáték narratívája ott folytatódott, ahol a tavalyi befejeződött, vagyis Szent István megkoronázásával. A történet végül első királyunk szentté avatásával zárult, így 83 év eseményeit ölelte fel.

A sors fintora, hogy akkoriban is egy Péter nevű férfi árulta el Magyarországot.

A cselekményben Gizella királyné és Szent László király mellett feltűnt a „dölyfös és felfuvalkodott” Orseolo Péter alakja is, aki hűbérként ajánlotta fel Magyarországot III. Henrik német-római császárnak.

Orseolo Péter, Szent István unokaöccse, Velence bukott dózséjának fia volt. Kétszer is elfoglalta a magyar trónt: először 1038 és 1041 között uralkodott, de idegenbarát politikája és a magyar előkelők mellőzése miatt népszerűtlen lett. 1041-ben Aba Sámuel elűzte, ám 1044-ben III. Henrik császár támogatásával visszatért a hatalomba, miután hűbérül ajánlotta fel neki Magyarországot. Uralkodása azonban ezúttal sem tartott sokáig: 1046-ban a Vazul fiainak lázadása megdöntötte hatalmát, megvakították, és valószínűleg röviddel ezután meghalt.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-3
2025. augusztus 20. 23:21
Ha Orseolo Péter áruló volt, akkor a szemkiöntő Jobbospityu meg a kor bajorbérenc Gyurcsánya volt, aki a hanyatló nyugati szűznemzéses-dzsenderkamus judeai vallási tébolyt ráerőltette az igazi árpádista magyarokra. Orseolo legfeljebb csak egy Bajnai lehet.
Válasz erre
0
2
mate58
2025. augusztus 20. 23:19
István király kígyót melengetett a keblében, aki mihelyst hatalomra került, minden ígéretét megszegve káoszba és majdnem végromlásba vitte a megszerzett országot. Nagy küzdelem árán nyertük vissza önállóságunkat. Csak Istenben bízhatunk, ember megcsalhat.
Válasz erre
3
1
olasztelek63
2025. augusztus 20. 23:17
Szegény Szíjjártó és Takács...
Válasz erre
2
3
Ehetős Odó
2025. augusztus 20. 23:04
Ezekkel a Péterekkel csak a baj van. Orseolo, Medgyessy, Márky-Zay, Magyar.., És Péter Gábort nem is említettük…
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!