Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében egy áruló, Péter is szerepelt. A tűzijáték narratívája ott folytatódott, ahol a tavalyi befejeződött, vagyis Szent István megkoronázásával. A történet végül első királyunk szentté avatásával zárult, így 83 év eseményeit ölelte fel.

A sors fintora, hogy akkoriban is egy Péter nevű férfi árulta el Magyarországot.

A cselekményben Gizella királyné és Szent László király mellett feltűnt a „dölyfös és felfuvalkodott” Orseolo Péter alakja is, aki hűbérként ajánlotta fel Magyarországot III. Henrik német-római császárnak.