Cser-Palkovics András: Tűzijáték nem létezett Szent István korában, meg Budapest se, Székesfehérvár azonban igen

Szent István ünnepének Szent István városában, városaiban volna a helye. Március 15., október 23.: Budapest, nem is kérdés. De augusztus 20.: Székesfehérvár, Esztergom, Veszprém. Mielőtt megkapom, hogy polgármesterként hazabeszélek – igen, ez abszolút igaz –, hadd kínáljak néhány objektívebb szempontot is.

Az időben tőlünk legtávolabb lévő, ezért bizonyos értelemben legabsztraktabb ünnep megéléséhez jól jön minden kapaszkodó, valamennyi apró kézzelfogható vagy megélhető emlék, a hely szelleme. Ne értsenek félre, nem egy-egy rendezvényelemet szeretnénk elcsaklizni a fővárostól.

A fenséges tűzijátékot nem sajnáljuk Pesttől, tűzijáték sem létezett Szent István korában, meg Budapest se, Székesfehérvár azonban igen.

Eleve nem tartom helyesnek, hogy egy-egy rendezvényelemet elvegyenek egy településtől, hogy egy másikat gazdagítsanak vele. Ha ugyanis az ország egy része veszteségként él meg valamit, az ország egésze is veszít egy kicsit, végül pedig közösen, nemzetként megélt pillanat helyett egy durva és legjobb esetben is épp csak pozitív átlagot kapunk. Az államalapító ünnepe, ennek a napnak a katarzisa az „átlagokkal” nem összeegyeztethető.