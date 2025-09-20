Ft
Székesfehérvár gondolat kultúrkör történelem Szent István

Cser-Palkovics András: Tűzijáték nem létezett Szent István korában, meg Budapest se, Székesfehérvár azonban igen

2025. szeptember 20. 11:27

Nemcsak magunknak, a fehérváriak közösségének, hanem az egész nemzetnek akarunk nyújtani egy nagy, talán katartikus pillanatot.

2025. szeptember 20. 11:27
null
Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics András

Szent István ünnepének Szent István városában, városaiban volna a helye. Március 15., október 23.: Budapest, nem is kérdés. De augusztus 20.: Székesfehérvár, Esztergom, Veszprém. Mielőtt megkapom, hogy polgármesterként hazabeszélek – igen, ez abszolút igaz –, hadd kínáljak néhány objektívebb szempontot is.

Az időben tőlünk legtávolabb lévő, ezért bizonyos értelemben legabsztraktabb ünnep megéléséhez jól jön minden kapaszkodó, valamennyi apró kézzelfogható vagy megélhető emlék, a hely szelleme. Ne értsenek félre, nem egy-egy rendezvényelemet szeretnénk elcsaklizni a fővárostól.

A fenséges tűzijátékot nem sajnáljuk Pesttől, tűzijáték sem létezett Szent István korában, meg Budapest se, Székesfehérvár azonban igen.

Eleve nem tartom helyesnek, hogy egy-egy rendezvényelemet elvegyenek egy településtől, hogy egy másikat gazdagítsanak vele. Ha ugyanis az ország egy része veszteségként él meg valamit, az ország egésze is veszít egy kicsit, végül pedig közösen, nemzetként megélt pillanat helyett egy durva és legjobb esetben is épp csak pozitív átlagot kapunk. Az államalapító ünnepe, ennek a napnak a katarzisa az „átlagokkal” nem összeegyeztethető.

Hiszen távoli fogalomnál, messzi korok alakjánál jóval több is lehet Szent István, és az ő elveit, politikai helyzetét és döntéseit megértve közelebb kerülhetünk hazánk sorsának megértéséhez.

A polgármesteri tapasztalat azonban kiválóan megtanítja, mi a különbség aközött, hogy egy közösség vezetője mit tehet meg, és aközött, hogy mit szeretne tenni. 

Szent István a nyugati értékekhez, a nyugati kereszténységhez és kultúrkörhöz kívánt tartozni, és hazánknak is e kultúrkörben szánt jövőt. Felismerte azonban, hogy

önálló Magyarország csak a Nyugat és a Kelet közötti egyensúlyi ponton létezhet.

Uralkodásának legnagyobb próbatétele volt, hogy az akaratot és az adottságot összehangolja, hogy a Kelet és a Nyugat hatalmi frontvonalán kijelölje a magyarság helyét Európa térképén. Hogy a nyugati keresztény kultúrkörhöz való kapcsolódás formálja és erősíti az országot, de a függetlenségét csak az önálló, autonóm, szuverén kormányzás képes garantálni. Elvégre ez jelenti a különbséget szövetség és alárendeltség, állam és tartomány között. Hiába tehát a millenniumi távlat: a földrajz zsarnokságából és a magyarok kulturális tartozni vágyásából fakadó adottságok nem sokat változtak.

Olyan örökség, egyben iránymutatás ez, mely máig érvényes, s melynek „ősforrása” Székesfehérvár.

Az intellektuális gyakorlatokat, a történelem tapinthatóvá tételét nagyban könnyíti, ha a történelem valós helyszínei maguk is ezt szolgálják. Van ebben adóssága a városunknak is, hiszen – bár az Árpád-ház-programban sok mindent megvalósítottunk a testközeli történelemért – az államalapító és dinasztiája emlékéért bőven van még mit tennünk. Adja magát egy határidő is: 2038-ban lesz István király halálának ezredik évfordulója. A kilenc­századikat is különlegesen ünnepelte városunk, az ezrediket pedig valódi mérföldkőként szeretné.

Nemcsak magunknak, a fehérváriak közösségének, hanem az egész nemzetnek akarunk nyújtani egy nagy, talán katartikus pillanatot.

Ehhez szükség lesz épített környezetünk megújítására, szellemi és lelki erőforrásaink erősítésére, egy kiterjedt, a magyar állammal és Szent István városaival közösen felépített programra. Mi már el is kezdtük a munkát, s ezúton is invitálok minden olvasót, éljen bárhol a nemzetben: ossza meg velünk a gondolatait, hiszen a szent király akarata nyomán Fehérvár minden magyar városa is egy kicsit. 

A szerző Székesfehérvár polgármestere 

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

tintapaca
2025. szeptember 20. 11:46
Cser-Palkovics András Szent István szándékait illetően a mai érték- és érdekviszonyokból indul ki. A történelmi valóság az, hogy I. Istvánt fiatal korától agymosásnak vetették alá a nevelői, nyugatról érkezett papok. Uralkodása elején kiirtotta a riválisait, országrésznyi hatalmas birtokokat adott a katolikus egyháznak - megmentve így a pápaságot, amely élethalálharcát vívta a Német-Római Császársággal. (pápai tized, egyházi kilenced.) Jobbágysorba döntötte az addig szegény szabadokat. Elhitették vele, hogy dinasztiát alapíthat, majd amikor már nem volt képes új utódot nemzeni, megölették Imre hercegte a vadkannal(vatican). Nemcsoda, hogy idős korára megőrült,és ha kiszökhetett az esztergomi palotából, sírva kérte a szembe jövők bocsánatát. Halála után az általa örökül hagyott - nem alapított -, állam évtizedes mély válságba zuhant, polgárháború, Vata-féle pogány lázadás stb. Csak a Vazul-fiak tudták konszolidálni a helyzetet, amelyet a valódi nagy király, I.Ilászló fejelzett be.
pugacsov-0
2025. szeptember 20. 11:45
CsPA Magyarország fővárosa Budapest. Képzelje el 300 ezer ember megy Fehérvárra tűzijátékot nézni. Belegondolni is rossz ! Ünnepeljük 2038-at szépen, méltóságteljesen.
stormy
2025. szeptember 20. 11:44
buda és pest létezett.. pest a régi bolgár neve a vársonak azt jelenti kemence...
fran
2025. szeptember 20. 11:38
A kínaiak vajon tudnak arról hogy Szent István korában nem létezett tűzijáték? Nem ez a cikk lényege, csak mégis jó lenne, ha beszédírók értelmesebbek lennének.
