Magabiztosságból nincs hiány a DK-ban: elvennék a határon túli magyarok szavazati jogát
A Demokratikus Koalíció elnöke szerint az erős baloldal előfeltétele a kormányváltásnak.
A Szent Korona részleges jogainak visszaadása, az olyan ősi nevek, mint a vármegye vagy az ispán rehabilitálása mind-mind efelé visz.
Dobrev Klárára érdemes odafigyelni, mert egy nagy támogatottságú, különösen népszerű pártot vezet, számtalan komoly, a nemzet felemelkedését szolgáló tettével kivívta a tiszteletet és
mind ő, mind családja sokszor adták tanújelét feddhetetlen hazafiságuknak.
Ja, nem. Viszont mondott végre valamit, amiben tudnám támogatni.
DK (az egyszerűség kedvéért ezentúl hivatkozzunk rá így)
azt javasolta, változtassuk meg a nevét a hazánknak.
(Tételezzük fel, hogy az övé meg az enyém ugyanaz.) Ő a Magyar Köztársaság nevet szorgalmazza (a jelenlegi hivatalos ugyanis – ki nem találnák – az, hogy Magyarország), én azonban tudok egy sokkal frappánsabbat, autentikusabbat, régebbit, sikeresebbet, szebbet:
Magyar Királyság.
(Ez a köztársaságosozás régi vesszőparipája a baloldalnak, liberálisoknak; mindazoknak, akiket irritál történelmünk bő ezeréves hagyománya. Ehhez kapcsolódóan szokott még az is fölmerülni, kizárólag ellenzékben lévő politikusok ötleteként – még néhány hónapja Magyar Péter is élt ezzel a tradícióval –, hogy legyen nép általi, közvetlen elnökválasztás. Azt hiszik, hogy az emberek ugyan a parlamenti szavazáskor ide voksolnak, de majd olyan elnököt emelnek trónra – szándékos képzavar –, aki a másik oldalhoz húz. Pedig, ha van többségük, és megnyerik az országgyűlésit, felesleges a közvetlen elnökválasztás; ha meg országgyűlésin nem tudnak győzni, elnökit miért nyernének?)
De ez csak mellékszál, nem véletlenül tettem zárójelbe. Ugyanis a probléma ennél egyszerűbb.
A respublika nálunk pont olyan történelmi zsákutca, mint a kommunizmus volt. Nem ezen a hagyomány nélküli (pontosabban kizárólag rossz hagyományokkal bíró) köztársasági elnökségen kéne rugózni, hanem visszatérni Magyarország természetes államformájához, a királysághoz. A rendszerváltás eufóriájában azt hitte mindenki, hogy a kommunizmusnak (szocializmusnak, diktatúrának, szovjet megszállásnak) a köztársaság valamiképpen a feloldása, az alternatívája.
A jelenlegi szisztémát – tehát hogy a Parlament választja meg az elnököt –, az SZDSZ találta ki,
minimális többséggel a népszavazáson szentesítette, és a célja Pozsgay Imre győzelmének, ezzel pedig a nemzeti bal- és jobboldal egymásra találásának megakadályozása volt. A legfrissebb köztársaságunk ebben az ősbűnben fogant, aztán rögtön kihordott és megszült egy Gönczöt. Azóta se hevertük ki.
Már hallom a visongását azoknak, akik szerint a történelem valamikor Marxszal, esetleg a Szövetségesek 1945-ös diadalával kezdődött, hogy
ez micsoda anakronizmus, maradiság, középkor.
De akkor vajon minek minősítenék, hogy hét nyugat-európai (ebből öt EU-tag) országban van királyság, további ötben pedig a monarchiának egyéb változatai? Anakronisztikus-e Nagy-Britannia, Spanyolország vagy Norvégia?
Szörnyű középkori elmaradottság jellemzi-e Liechtensteint, Luxemburgot vagy Hollandiát?
Miután nyolcvan évig megpróbálták belénk nevelni, hogy királyok csak a mesében vannak, és a köztársaság a politikatörténetnek valamiféle evolúciós előrelépése, szükséges kicsit szoktatni magunkat a gondolathoz. A dolgok változnak: eleinte attól is sokan féltek, mi lesz, ha Nagy Imrét eltemetik,
a hazátlanok micisapkának nevezték a címerre szerencsére visszakerülő Szent Koronát,
és még Helmut Kohl is azt hitte, hogy Antall majd beveszi a kormányába a pufajkás Horn Gyulát.
Idővel meg fogják ezt is emészteni.
Nyilván fölmerül, hogy nincs megfelelő jelölt – ám ez erőltetett érv, hiszen ha egy focicsapatnak éppen nincs jó kapusa, az még nem jelenti azt, hogy megszüntetjük a posztot.
Meg lehet próbálkozni ideiglenesen a kormányzóval.
A rossz emlékű, ám pillanatnyilag kétségtelenül legjogszerűbb uralkodócsalád, a Habsburgok itt vannak kéznél, a Sóskúton felnőtt három fiatal képességeit, hajlandóságát elkezdhetnénk vizsgálni. Ki tudja, a sokat emlegetett Árpád-házi leszármazottak is tesztelhetőek, vagy egyszerűen – mint mondjuk Hunyadi Mátyás esetében – egy már ismert, kiváló adottságú és vitathatatlan elkötelezettségű személy is szóba jöhet.
Nyilván nem népszavazással, fura kampányokkal, óriásplakátokkal és Facebook-posztokkal kellene erről dönteni,
mert az egyrészt méltatlan, másrészt az ennek jelentőségét felfogni sem képes többség megválaszthat valami holdkórost. A monarchia nem demokratikus alapon jön létre. Ha a világ egyik legfontosabb tisztségét, az állami-gazdasági-földi hatalmat is jelentő római pápát 133 ember választhatja ki, ezt meg lehetne tenni a magyar király esetében is. Itt a nehézség az volna, ki legyen az a 10-50-100 ember, aki, mondjuk így, konklávészerűen dönthet. Erről előtte természetesen lehetne társadalmi vitát rendezni. Ettől a folyamattól persze azok, akik nem akarnak királyságot, nyugodtan távol is maradhatnak.
Amióta Szent István felajánlotta az égieknek a koronát, azóta ez nem játék.
Nem véletlen, hogy nem sikerült elpusztítani, bármennyire szerették volna. A XIV. században elvesztették, hordóba zárva gurult el az út mentén, de meglett. Albert özvegyének udvarhölgye elrabolta, II. József eldugta, a menekülő kormány 1849-ben a Duna árterében elásta, Kun Béláék kis híján eladták Bécsbe, az amerikaiak Fort Knoxba vitték az aranytartalékuk mellé.
A rendszerváltáskor a liberális szabad madarak legszívesebben megsemmisítették volna, mint már említettük: micisapkának csúfolták –
mégis ott van a Parlament kupolája alatt, és díszőrség vigyázza.
Akinek nincs érzéke a transzcendens iránt, az is tisztelettel tekint e tárgyra, s arra, amit képvisel. Nem véletlen, hogy a köztársasági államformán átok ül: a koronát a címerről levevő Kossuth kormányzó-elnöksége 4 hónapig tartott, és csúnya vereség lett belőle.
Legközelebb Károlyi kiáltotta ki a köztársaságot – elveszítettük az ország 2/3-át.
Utána bár visszaállt az államforma, de senkinek a fejére nem került a Szent Korona, és így a 93 ezer négyzetkilométernyi, halálra ítélt és életképtelennek gondolt ország ugyan összeszedte magát, de szétdaraboltsága megmaradt. Legközelebb 1946-ban próbálkoztunk a respublikával;
szovjet megszállás, diktatúra, nemzeti nyomor, új címer jellemezte a korszakot.
1989-ben megint nem sikerült, a már említett rossz emlékű Göncz mellett Schmitt Pál és Novák Katalin méltatlan ügyei rombolták az intézményt. Tegyük a szívünkre a kezünket, igazán karizmatikus, a tisztséget felemelő, megszerettető, nemzetegyesítő szerepet betöltő elnök nem akadt.
Talán nem kéne vele tovább próbálkozni…
