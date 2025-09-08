azt javasolta, változtassuk meg a nevét a hazánknak.

(Tételezzük fel, hogy az övé meg az enyém ugyanaz.) Ő a Magyar Köztársaság nevet szorgalmazza (a jelenlegi hivatalos ugyanis – ki nem találnák – az, hogy Magyarország), én azonban tudok egy sokkal frappánsabbat, autentikusabbat, régebbit, sikeresebbet, szebbet:

Magyar Királyság.

(Ez a köztársaságosozás régi vesszőparipája a baloldalnak, liberálisoknak; mindazoknak, akiket irritál történelmünk bő ezeréves hagyománya. Ehhez kapcsolódóan szokott még az is fölmerülni, kizárólag ellenzékben lévő politikusok ötleteként – még néhány hónapja Magyar Péter is élt ezzel a tradícióval –, hogy legyen nép általi, közvetlen elnökválasztás. Azt hiszik, hogy az emberek ugyan a parlamenti szavazáskor ide voksolnak, de majd olyan elnököt emelnek trónra – szándékos képzavar –, aki a másik oldalhoz húz. Pedig, ha van többségük, és megnyerik az országgyűlésit, felesleges a közvetlen elnökválasztás; ha meg országgyűlésin nem tudnak győzni, elnökit miért nyernének?)