Magabiztosságból nincs hiány a DK-ban: elvennék a határon túli magyarok szavazati jogát

Az erős baloldal előfeltétele a kormányváltásnak – jelentette ki Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szombaton az ellenzéki párt politikai évadnyitó rendezvényén Budapesten. Azt ígérte:

ott lesznek mind a 106 választókerületben 106 baloldali jelölttel,

és el fogják vinni a szavazófülkékbe az összes baloldalit és liberálist is, akik soha nem szavaznának jobboldali pártra. Dobrev Klára úgy fogalmazott: ők, baloldaliak pontosan tudják, hogyan tennék könnyebbé a mindennapokat a kormányváltás után.

Rámutatott: a DK-nak van egy 150 oldalas kormányprogramja, amit nem titkolnak el, nyilvános, nem ijednek meg, ha kiszivárognak belőle részletek, sőt örömmel látta, hogy bizonyos részeit más ellenzéki politikusok is használták. Ez a megalapozása annak a 150 pontnak, ami a jövő évi választásra a baloldal vállalása – jelentette ki.

A DK elnöke néhány pontot kiemelve kitért arra, hogy javaslatot nyújtanának be az alaptörvény semmisségéről, és elkezdenék egy új, ideológiai és hitbéli kérdésekben semleges alkotmány megalkotását, amit a végén népszavazáson hagyatnának jóvá. Szólt arról a törvényjavaslatukról is, amely szavai szerint a jelenleginél jóval arányosabb, kétfordulós választási rendszert rögzítene, és amelynek értelmében

a határon túli magyarok nem rendelkeznének szavazati joggal.

A Fidesz alatt létrejött „korrupciós hálózat” alapjaiban veszélyezteti a nemzet érdekeit, ezért – szigorúan egy évre – korrupciós veszélyhelyzetet hirdetnének – mondta Dobrev Klára, hozzátéve: „a korrupt módon szerzett milliárdos vagyonokat nem adóztatni kell, hanem el kell kobozni.”

