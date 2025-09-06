Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció Dobrev Klára baloldal

Magabiztosságból nincs hiány a DK-ban: elvennék a határon túli magyarok szavazati jogát

2025. szeptember 06. 12:11

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint az erős baloldal előfeltétele a kormányváltásnak.

2025. szeptember 06. 12:11
null

Az erős baloldal előfeltétele a kormányváltásnak – jelentette ki Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szombaton az ellenzéki párt politikai évadnyitó rendezvényén Budapesten. Azt ígérte:

ott lesznek mind a 106 választókerületben 106 baloldali jelölttel,

és el fogják vinni a szavazófülkékbe az összes baloldalit és liberálist is, akik soha nem szavaznának jobboldali pártra. Dobrev Klára úgy fogalmazott: ők, baloldaliak pontosan tudják, hogyan tennék könnyebbé a mindennapokat a kormányváltás után.

Rámutatott: a DK-nak van egy 150 oldalas kormányprogramja, amit nem titkolnak el, nyilvános, nem ijednek meg, ha kiszivárognak belőle részletek, sőt örömmel látta, hogy bizonyos részeit más ellenzéki politikusok is használták. Ez a megalapozása annak a 150 pontnak, ami a jövő évi választásra a baloldal vállalása – jelentette ki.

A DK elnöke néhány pontot kiemelve kitért arra, hogy javaslatot nyújtanának be az alaptörvény semmisségéről, és elkezdenék egy új, ideológiai és hitbéli kérdésekben semleges alkotmány megalkotását, amit a végén népszavazáson hagyatnának jóvá. Szólt arról a törvényjavaslatukról is, amely szavai szerint a jelenleginél jóval arányosabb, kétfordulós választási rendszert rögzítene, és amelynek értelmében

a határon túli magyarok nem rendelkeznének szavazati joggal.

A Fidesz alatt létrejött „korrupciós hálózat” alapjaiban veszélyezteti a nemzet érdekeit, ezért – szigorúan egy évre – korrupciós veszélyhelyzetet hirdetnének – mondta Dobrev Klára, hozzátéve: „a korrupt módon szerzett milliárdos vagyonokat nem adóztatni kell, hanem el kell kobozni.”

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2025. szeptember 06. 13:51
A világ proletárjai már ne egyesüljenek? Kik hazudták eddig, hogy igen?
Válasz erre
0
0
baronet
2025. szeptember 06. 13:49
Vissza a 90-es évekbe. A boldog, szoci békeidőkbe. A milliárdos zsidó komcsi vezetésével. Lófaszt, mama.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 06. 13:42
Be se fog jutni.a dk a.parlamentbe. DK -nak még van pár éve az eus fizetési listán , aztán majd megy újhülye után jól fizető kamuállásba, mert ezeknek az kijár - sajnos. Az qrva élet, hogy nem lesz 106 jelöltje 106 vk-ben. De hát azt tudjuk, hogy mindig hazudik , szal semmi meglepő.
Válasz erre
2
0
evass816
2025. szeptember 06. 13:37
Ma választójogot venne el a magyarok egy részétől. Holnap mit? Például azoktól a magyaroktól, akik nem baloldaliak? A hülyéknek még mindig nem villan be, hogy előbb csak az ellenségeiket gyilkolták, később már az elvtársaikat is. És nem változnak!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!