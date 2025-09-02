Újabb szomorú hír érkezett a DK háza tájáról

Már több mint egy éve nem került fel új tartalom a Demokratikus Koalíció online műsorszolgáltató platformjának közösségimédia-oldalaira – szúrta ki a Magyar Nemzet. A lap felidézte, hogy a csatorna még 2024 júniusában, közvetlenül az EP-választások után közzétett utolsó posztjában azt írták,

Ősszel pedig még nagyobb lendülettel, még több tartalommal és újdonságokkal térünk vissza”.

Azonban láthatóan az újdonság helyett csak a „csend honol” a felületen.

A televízió eddigi utolsó adását a június 9-i EP- és önkormányzati választások előtt néhány nappal, június 5-én töltötték fel. A felvételen Dobrev Klárát arról kérdezték, hogyan lehet összeegyeztetni a családi életet a munkával. A DK-s EP-képviselő a műsorban a legféltettebb titkait is megosztotta a nagyérdeművel.

A csatorna elnémulása azért is érdekes, mert egy tavaly februári adásban még azt fejtegették, hogy belebukhat-e az Orbán-kormány a kegyelmi ügybe.