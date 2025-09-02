Újabb szomorú hír érkezett a DK háza tájáról

Papírforma szerint alakulhat az új összefogás: Gyurcsány utódja kezet nyújtott Magyar Péternek
Dobrev Klára szerint széles összefogásra van szükség, mint Lengyelországban.
A Dobrev Klára vezette formáció fokozatosan rokkan bele a belpolitikai változásokba.
Már több mint egy éve nem került fel új tartalom a Demokratikus Koalíció online műsorszolgáltató platformjának közösségimédia-oldalaira – szúrta ki a Magyar Nemzet. A lap felidézte, hogy a csatorna még 2024 júniusában, közvetlenül az EP-választások után közzétett utolsó posztjában azt írták,
Ősszel pedig még nagyobb lendülettel, még több tartalommal és újdonságokkal térünk vissza”.
Azonban láthatóan az újdonság helyett csak a „csend honol” a felületen.
A televízió eddigi utolsó adását a június 9-i EP- és önkormányzati választások előtt néhány nappal, június 5-én töltötték fel. A felvételen Dobrev Klárát arról kérdezték, hogyan lehet összeegyeztetni a családi életet a munkával. A DK-s EP-képviselő a műsorban a legféltettebb titkait is megosztotta a nagyérdeművel.
A csatorna elnémulása azért is érdekes, mert egy tavaly februári adásban még azt fejtegették, hogy belebukhat-e az Orbán-kormány a kegyelmi ügybe.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a DK számára katasztrofális eredményt hozott (a DK–MSZP–Párbeszéd-lista a szavazatok nyolc százalékát kapta meg június 9-én – szerk.) a 2024-es EP- és önkormányzati választás: úgy tűnik,
a korábban vezető ellenzéki formáció belerokkant a belpolitikai változásokba.
Ennek egyik példája, hogy egy olyan médiafelületet nem használnak ki, mint egy Youtube-csatorna.
Mint ismert, Dobrev Klára listavezetőként még túlélte a súlyos bukást, a következő öt évben is az Európai Parlament tagja lesz Molnár Csabával együtt. Rosszabbul járt viszont Vadai Ágnes, aki a harmadik helyen szerepelt a közös listán, amelyről egyébként egyetlen MSZP-s vagy párbeszédes politikus sem jutott ki Brüsszelbe.
Nyitókép: DK TV Facebook-oldala
