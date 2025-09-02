Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
MSZP vereség youtube Demokratikus Koalíció eredmények csatorna Dobrev Klára

Újabb szomorú hír érkezett a DK háza tájáról

2025. szeptember 02. 15:09

A Dobrev Klára vezette formáció fokozatosan rokkan bele a belpolitikai változásokba.

2025. szeptember 02. 15:09
null

Már több mint egy éve nem került fel új tartalom a Demokratikus Koalíció online műsorszolgáltató platformjának közösségimédia-oldalaira – szúrta ki a Magyar Nemzet. A lap felidézte, hogy a csatorna még 2024 júniusában, közvetlenül az EP-választások után közzétett utolsó posztjában azt írták, 

Ősszel pedig még nagyobb lendülettel, még több tartalommal és újdonságokkal térünk vissza”.

Azonban láthatóan az újdonság helyett csak a „csend honol” a felületen. 

A televízió eddigi utolsó adását a június 9-i EP- és önkormányzati választások előtt néhány nappal, június 5-én töltötték fel. A felvételen Dobrev Klárát arról kérdezték, hogyan lehet összeegyeztetni a családi életet a munkával. A DK-s EP-képviselő a műsorban a legféltettebb titkait is megosztotta a nagyérdeművel. 

A csatorna elnémulása azért is érdekes, mert egy tavaly februári adásban még azt fejtegették, hogy belebukhat-e az Orbán-kormány a kegyelmi ügybe.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a DK számára katasztrofális eredményt hozott (a DK–MSZP–Párbeszéd-lista a szavazatok nyolc százalékát kapta meg június 9-én – szerk.) a 2024-es EP- és önkormányzati választás: úgy tűnik, 

a korábban vezető ellenzéki formáció belerokkant a belpolitikai változásokba.

Ennek egyik példája, hogy egy olyan médiafelületet nem használnak ki, mint egy Youtube-csatorna.

Mint ismert, Dobrev Klára listavezetőként még túlélte a súlyos bukást, a következő öt évben is az Európai Parlament tagja lesz Molnár Csabával együtt. Rosszabbul járt viszont Vadai Ágnes, aki a harmadik helyen szerepelt a közös listán, amelyről egyébként egyetlen MSZP-s vagy párbeszédes politikus sem jutott ki Brüsszelbe. 

Nyitókép: DK TV Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
H3NY3_B-Oroszlan
2025. szeptember 02. 16:26
A "DK háza tája" alapján elsőre azt hittem, kirakták a maradék kiccsaládot a Szemkilövetőhegyi úti zabrált villából.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 02. 16:17
Klára minden jel szerint nem kell, hiába az óriásplakát, ami szerint kell.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 02. 16:12
Az Apró klán a főnök baloldalon 1945 óta : Rákosi Matyi alatt is központi bizottsági tag volt az Anti . Napjainiban se lehet ez másként .
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2025. szeptember 02. 16:04 Szerkesztve
Már csak az a varia megy hogy poloskával hogy fogjanak össze a kutyák és a dk-mszp, mert poloskáéknak szüksége van arra pár százezer szavazóra is ha a kétharmad lebontása a cél..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!