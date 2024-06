Gyurcsány úgy pofára esett a szocikkal és a mérhetetlen Párbeszéddel együtt, mint az a bizonyos zsíroskenyér, a kormánypártok jelentős győzelmet arattak

Betelt a pohár

A baloldali érzelmű állampolgároknak sok keserűség jutott. 2006 óta egyetlen választást sem nyertek; és bárki bármit igért, Gyurcsánytól sem szabadultak meg. Részben ezért is haragudtak meg a Jobbikra, majd később a Momentumra. Utóbbiak ráadásul olyan pökhendi módon oktattak ki minden szembejövőt, hogy még a liberális ember zsebében is kinyílt a bicska.

Fotó: Ladóczki Balázs / Magyar Nemzet

Az óbaloldalból mindenkinek elege lett – ezt sejtettük. Ám kellett egy Magyar Péter, no meg az őt felemelő, külföldről finanszírozott kormányellenes sajtó jóindulata, amely még akkor is befeküdt a TISZA Pártnak, amikor az alelnök őket is propagandistáknak nevezte. (De ez legyen az ő piti belügyük!)

Magyar Péter hirtelen jött népszerűsége így lehetőséget adott a választóknak, hogy a felgyülemlett haragnak és a Gyurcsányékkal szemben érzett undornak végre hangot adjanak.

Érthető érzések ezek. Miközben minden választást elvesztettek, csalódást okoztak ciklusról ciklusra, és egyre szélsőségesebbé váltak.

Gyurcsányék lettek a gyűlölködők

A DK-vezér előbb „náci politikusnak”, majd „politikai szörnynek” és „rongyembernek”, egyszer „történelmi törpének”, végül „mentálisan betegnek” nevezte a miniszterelnököt. És ez csak az elmúlt két év termése.

Az önmagát „a legeurópaibb pártnak” nevező DK-nak csak a tahóság, a testszégyenítés, a megbélyegzés és rasszizmus maradt.

No meg a fenyegetés.

A 2024-es évértékelő beszédében, ami nem mellesleg keresztényellenes gyűlöletbeszéd volt, kimondatott a „polgári Magyarország” eszménye.

És nem szakadt le a plafon!

Milyen polgári politika az, amelynek része a bíróság, pontosabban a munkájukat végző bírók verbális fenyegetése? Milyen polgári értékrend engedi meg azt, hogy a politikai ellenfelek halálát kívánjuk? Melyik polgári kultúrába fér bele a másként gondolkodók dehumanizálása, emberek listázása?

Gyurcsány valójában szélsőséges politikus, a Demokratikus Koalíció pedig – stílusa és mondanivalója alapján nyugodtan kijelenthetjük – a legszélsőségesebb parlamenti párt ma Magyarországon.

Nem szociáldemokrata, nem polgári, még csak nem is demokrata. Egy posztkommunista csökevény, ami mostanáig azt gondolta, hogy mindent megtehet.