„Megrökönyödve, felháborodva és borzalmasan megdöbbenve hallgattunk bele Ajsa Luna augusztus 20-i performanszába…

Emellett sajnos már nem tudunk mi sem elmenni szavak nélkül.

Koncertező zeneművészként kikérjük magunknak, hogy így megcsúfolja szakmánkat (zenészek), legszebb, legbensőségesebb zeneművünket (Magyar Himnusz).

Hangon, tonalitáson, ritmuson, stíluson kívül kornyikálni egy dolog, vannak így sokan csak ők általában a 4 fal között csinálják ezt a zuhanyrózsa alatt, hogy nagyobb kárt ne tegyenek polgártársaik hallószervében. De! Te mindezt egyik legfontosabb ünnepünkön tetted, cigarettázva, hótos-hóton, meggyalázva nemzeti identitásunkat összetartó Erkel-Himnuszunkkal!”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás