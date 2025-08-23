Ft
08. 23.
szombat
stílus Ajsa Luna Himnusz zenész szakma identitás színpad

Borzalmasan megdöbbenve hallgattunk bele Ajsa Luna augusztus 20-i performanszába

2025. augusztus 23. 20:14

Koncertező zeneművészként kikérjük magunknak, hogy így megcsúfolja szakmánkat (zenészek), legszebb, legbensőségesebb zeneművünket (Magyar Himnusz).

2025. augusztus 23. 20:14
null
Swing à la Django zenekar
„Megrökönyödve, felháborodva és borzalmasan megdöbbenve hallgattunk bele Ajsa Luna augusztus 20-i performanszába…

Emellett sajnos már nem tudunk mi sem elmenni szavak nélkül.

Koncertező zeneművészként kikérjük magunknak, hogy így megcsúfolja szakmánkat (zenészek), legszebb, legbensőségesebb zeneművünket (Magyar Himnusz).

Hangon, tonalitáson, ritmuson, stíluson kívül kornyikálni egy dolog, vannak így sokan csak ők általában a 4 fal között csinálják ezt a zuhanyrózsa alatt, hogy nagyobb kárt ne tegyenek polgártársaik hallószervében. De! Te mindezt egyik legfontosabb ünnepünkön tetted, cigarettázva, hótos-hóton, meggyalázva nemzeti identitásunkat összetartó Erkel-Himnuszunkkal!”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Gubbio
•••
2025. augusztus 23. 21:08 Szerkesztve
Már sokat tudunk a "művésznőről". Azonban: - ki adta neki az ötletet? - ki adott neki színpadot? - kik voltak a kísérő "zenészek"? - ki nyomta kezébe a kottát? - ki "tanította" be neki a Himnuszt? Mindez kizárólag az ő "teremtő képzeletének" szüleménye volt? Megválaszolatlan kérdések. De sokkal fontosabbak, mint a "művésznő" performansza...
Válasz erre
1
0
tikkadt-szocske
•••
2025. augusztus 23. 21:01 Szerkesztve
Félretéve minden feleslegesen demagóg patetikus szöveget, megállapítható, hogy általában a himnusz egy nemzet önazonosító megzenésített költeménye. Elénekléséhez - meghallgatáságoz bizonyos lelki ráhangolódás szükségeltetik, a részrvevők fokozottan kell érezzék nemzeti hovatartozásukat, történelmük monumentalitását és a pillanat magasztosságát is. Ezt a szöszi kis műcsalogányt meg ki kellene lőni a Holdra, hogy a következő Himnuszt ott adja elő az erre fogékonyaknak, egy szál cigatettába öltözve.
Válasz erre
0
0
Kamcsatka5
2025. augusztus 23. 20:42
Jó az a meztelen csiga a hóna alatt!
Válasz erre
1
0
survivor
2025. augusztus 23. 20:26
nemcserenko Nem akart ? Csak hülye ? Csak tehetsegtelen ? Csak nem fogott egy tiszta hangot ? "A pokolba vezető út..."
Válasz erre
0
0
