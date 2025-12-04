„A magyar kultúrának a világ bármely pontján nagy ereje van”

„A Liszt Intézetek kulturális missziót töltenek be világszerte. Összesen 26 működik 24 országban” – mondta a Mandinernek Kiss-Hegyi Anita. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy az intézetek elsősorban a fogadó ország közönsége felé mutatják be a magyar kultúrát, illetve ahol magyar közösségek élnek, ott az identitás megőrzését is szolgálják.

Kiss-Hegyi Anita

A bécsi és a berlini intézményeket (Collegium Hungaricum) 101 éve alapította Klebelsberg Kuno, a 20. század kiemelkedő kultuszminisztere. A százéves évfordulóhoz kapcsolódó centenáriumi eseményeket a pesthidegkúti Klebelsberg-kastélyban indították el tavaly januárban. A bécsi intézményben jelenleg egy modern, vizuális elemekkel gazdagított kiállítást láthatnak az érdeklődők Lost & Found címmel, amely az egykori ösztöndíjasok történeteit mutatja be.