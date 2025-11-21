Sok pálinka és még több szerelem – ilyen egy magyar menyegző Erdélyben

„a miénk volt a nyitóprodukció, és a fesztivál elnöke külön megköszönte, hogy ilyen hévvel és lendülettel berúgtuk az ajtót”.

Ugyanakkor – teszi hozzá Káel Csaba – ez a bizonyíték arra is, hogy a másik céljukat szintén elérték: skanzen „építése” helyett annak az euforikus érzésnek az átadását, „amit bármely korban érez az ember, ha belecsöppen egy kalotaszegi mulatságba. Vagy csak meghallgat-megnéz egy dinamikus legényest, amit a maiak ugyanolyan elánnal tudnak eltáncolni, mint a sok évtizeddel-évszázaddal korábban élt őseik.”

Káel Csaba rendező és Miklósa Erika opera-énekesnő a Kolozsvári Magyar Operában a Magyar menyegző bemutatója után. (Fotó: Biró István)

Az utolsó mohikánok

A film ugyanakkor egyfajta korrajzként is értelmezhető, felvillantva a Ceaușescu-rendszert duplán nyögő erdélyi magyar kisebbség fortélyos félelem uralta korabeli mindennapjait és csak azért is túlélését – a bevezetőben említett nézői reakció szerint ez sem sikerült éppen rosszul. Amellett, hogy a Magyar menyegző sikeresen – és büszkén vállaltan – idézi meg Novák Ferenc „Tata” személyét és örökségét, Korniss Péter munkásságát, a magyar táncházmozgalom ikonikus alakjait és nem utolsósorban azokat a zenészdinasztiákat,

amelyek leszármazottjai a lakodalmas jelenetekben is feltűnnek.

Utóbbiak tekintetében Pál István Szalonna főként azok közül válogatott, akik zsigerileg kötődnek Kalotaszeghez, „ahol az volt a szokás, hogy minden egyes kisebb régiónak, akár falunak megvolt maga zenész családja. Bogártelkén a Czilikák, Mérában az Árusok, a Bánffyhunyadon a »Csipások«, Netti Sanyi bácsiék meg, kivételként erősítve a szabályt, szinte mindenhol zenéltek. Nekünk a filmbeli zenekarban pedig van egy Árus Bélánk, aki harmonikás, ifjú Netti Sándor és Varga István »Kiscsipás« hegedülnek, a brácsás meg ifjabb Toni Rudi, Kalotaszeg legnagyobb brácsás generációjának szinte utolsó mohikánja.”

Pál István Szalonna és barátai nemcsak a helyszínen, a filmben is muzsikálnak. (Fotó: Biró István)

Ők, vagyis a Pál István Szalonnával kiegészült helyi zenészek gondoskodnak arról is, hogy aki ezen az estén belép a kolozsvári operába, rögtön érezze a svungot; tényleg egészen különleges élmény élő muzsikaszóra bevonulni a zsúfolásig megtelt terembe. Ahogyan az is különleges élmény, hogyan képes tényleg mindent elfeledtetni a tánc, a zene a vásznon is könnyedén átsugárzó ereje, a viseletek időtálló szépsége

és a mindezek mögött felsejlő ősi rend tiszta logikája.

Még a forgatókönyv vékonyságát és a karakterépítési hiányosságokat is megbocsátjuk a végére. Ezt a problémát egyébként a színészek közül leginkább az örömapát játszó Lengyel Ferenc tudja megugrani, de mindenki más is becsülettel megteszi, amit a mozgástere enged. És ha azt mondjuk, a lányok álomszépek, úgy arról sem feledkezhetünk meg, hogy Kovács Tamás meg olyan, mint egy régi vágású, nagyon jóképű hollywoodi filmsztár. Januárban a magyarországi nézők is megbizonyosodhatnak minderről, a tervek szerint a Magyar menyegző ekkor viszi majd táncba a határon belüli közönséget is.

Nyitókép: Jelenet a Magyar menyegző című filmből, amelynek két főszereplője Törőcsik Franciska és Kovács Tamás. (Szupermodern Stúdió)