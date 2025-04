Ez a film is olyan, mint a Hunyadi, csak mi nem páncélt veszünk fel, hanem gyönyörű népviseletet

Mert azért akad itt egy apró csalás. Valójában nem Kalotaszegen járunk és nem is egy valódi lakodalomban, még ha a kulisszák meglehetősen élethűek is.

Hanem a szentendrei skanzenben, ahol március 29. óta forog a Magyar menyegző című játékfilm.

Az egész estés mozit a készítői egyszerre szánnak hiánypótlónak és figyelemfelkeltőnek, a magyar néptánc és népzene kiemelkedő kulturális hatásáról ugyanis ez idáig nem készült hasonló alkotás, olyan meg pláne, amelyik a mozi univerzális nyelve miatt akár nemzetközi figyelemre is pályázhat.

A Magyar menyegző forgatása közben a szentendrei skanzenben.

Az élet csúcspontja: két szerelmes egybekelése

Ezt már Káel Csaba rendező mondja el a helyszínen tartott mini sajtótájékoztatón, az ezúttal a produceri mellett az operatőri feladatokat is ellátó Lajos Tamás, a koreográfiáért és a táncjelenetekért többedmagával felelős Zsuráfszky Zoltán, valamint a zenei rendező, a már említett Pál István Szalonna társaságában.

„Hogy mi is ez a film? Magunk között táncfilmnek nevezzük, műfaját tekintve talán Carlos Saura két világhírű munkája, a Vérnász és a Carmen lehetnek az ősképei. De amíg azok helyszíne egy táncstúdió, és a fókusz a próbafolyamat alatt létrejövő emberi kapcsolatokon van, mi eggyel nagyobb távlatot nyitunk. Vizuálisan, zeneileg, dramaturgiailag is izgalmas tálalásban, mégis autentikusan mesélünk el egy nagyon emberi történetet a magyar népkincset, az élet természetes körforgásának a népművészetbe foglalt örök igazságait a középpontba állítva. Ennek a körforgásnak a csúcsa pedig mi is lehetne más, mint két szerelmes fiatal egybekelése” – világítja meg a hátteret Káel Csaba.

Elárulja azt is, hogy a Magyar menyegző egy harminc éve dédelgetett közös álom megvalósulása, némi személyes érintettséggel. Egyetemistaként maga is táncolt a Bartók Táncegyüttesben, illetve Hagyományainkból címmel 1987-ben készített egy táncfilmet a Kodály Táncegyüttessel, később, a kétezres évek elején pedig éppen Lajos Tamással együtt forgattak le két olyan reklámot, amelyekben táncosok szerepeltek. A mozi alaptörténete,

két budapesti fiatalember a hetvenes évek végén egy kalotaszegi faluban tartott lakodalomba utazik, hogy aztán egy éjszaka alatt az egész sorsuk megforduljon,

ugyancsak Káel Csaba mai napig meghatározó életélményére épül. 1981-ben Magyarvistán csöppent bele egy hasonló esküvői ünnepségbe, ami a helyiek vendégszeretetétől a zenén és táncokon át a szemkápráztatóan gazdag viseletekig minden tekintetben lenyűgözte.

Káel Csaba, Pál István Szalonna és Lajos Tamás a szentenderi skanzenben tartott sajtótájékoztatón.

Megidézik a Korniss Péter-i világot is

A Magyar menyegző abban a tekintetben is egyedülállónak ígérkezik, hogy a koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor közösen alkották meg, azokat a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és az Állami Népi Együttes művészei táncolják, az autentikus dallamokat pedig Pál István Szalonna szerkesztette és zenekarvezetőként az ő irányításával csendülnek fel. Mivel a film felidézi a táncházmozgalom nyitányát is, így egy-egy jelenet erejéig a terület olyan ikonikus alakjai tűnnek fel benne,

mint Farkas Zoltán „Batyu”, Tóth Ildikó „Fecske”, a Muzsikás együttes tagjai vagy Sebestyén Márta;

utóbbiak nagyon régen szerepeltek együtt bármilyen produkcióban, úgyhogy ez már önmagában unikum.

„És van még egy csodálatos fotográfus, akinek a gondolkodása, szemlélete, látásmódja meghatározza az egész produkció gondolati-képi világát. Természetesen Korniss Péterről beszélek, aki nekem tinédzserkori idolom, nagyrészt az ő fotói és munkássága miatt lettem operatőr. Igyekszem a nyomába lépni, és a filmet, illetve a kalotaszegi belsőket úgy világítani, ahogy ezt annak idején Péter tette. A cél, hogy a lehető legjobban meg tudjam közelíti az ő munkái hangulatát, atmoszféráját úgy, hogy az autentikusság is megmaradjon” – veszi át a szót Lajos Tamás, mintegy magyarázatot is adva rá, miért állt hosszú idő után ismét a kamera mögé.

Zsuráfszky Zoltán, aki hasonló örömmel és lelkesedéssel vágott neki a sok hónapos munkának, viccesen úgy fogalmaz,

„ez egy olyan film lesz, mint a Hunyadi, csak mi nem páncélt veszünk fel, hanem a csodálatosan szép viseleteket”.

Ő is hangsúlyozza az autentikusságra való törekvést, és azt, hogy bár mindenben az eredetiségre törekszenek, a lényeg annak az euforikus érzésnek az átadása, amit bármely korban érez az ember, ha belecsöppen egy kalotaszegi mulatságba. Vagy csak meghallgat-megnéz egy dinamikus legényest, amit a maiak ugyanolyan elánnal tudnak eltáncolni, mint a sok évtizeddel-évszázaddal korábban élt őseik.

Bubik Réka, a Magyar menyegző című film egyik jelenetében.

„Csipások”, Árusok és Netti Sanyi bácsi

És ha már ősök, a Magyar menyegző lakodalmi jeleneteiben nem akármilyen felmenőkkel bíró muzsikusok húzzák majd a talpalávalót.

„Főként azok közül válogattuk, akik sokadíziglen és zsigerileg kötődnek Kalotaszeghez. Azon környéken az volt a szokás, hogy minden egyes kisebb régiónak, akár falunak megvolt maga zenész családja. Bogártelkén a Czilikák, Mérában az Árusok, a Bánffyhunyadon a »Csipások«, Netti Sanyi bácsiék meg, kivételként erősítve a szabályt, szinte mindenhol zenéltek. Nekünk a filmbeli zenekarban pedig van egy Árus Bélánk, aki harmonikás, ifjú Netti Sándor és Varga István »Kiscsipás« hegedülnek, a brácsás meg ifjabb Toni Rudi, Kalotaszeg legnagyobb brácsás generációjának szinte utolsó mohikánja” – veszi át a szót Pál István Szalonna.

Hangsúlyozva, hogy éppen emiatt van akkora jelentősége annak, hogy ez a film ebben a talán a fiatalokat is megszólító formában elkészülhet. Hiszen az ikonok szép lassan mind elmennek, valakinek viszont mindig fel kell vállalni azt a feladatot, hogy az ifjúságnak továbbadja a magot,

hogy abból újra és újra kigyökerezhessen a mi csodálatos kultúránk.

„Nem kell mindenkinek néptáncosnak vagy népzenésznek lenni, de arra, hogy nekünk, magyaroknak ilyen ma is könnyűszerrel meg- és átélhető hagyományaink vannak, igenis mindenkinek büszkének kell lenni. Biztos vagyok benne, hogy aki ezt a filmet majd egyszer megnézi, rögtön szeretne rácsapni a lábára, megkóstolni egy darabka töltött káposztát, megtanulni egy rigmust. Mert érezni fogja, hogy amit mi mindannyian át akarunk adni neki, az nemcsak hogy a múltunkból és a szívünkből jön, de minden pillanatában igaz is.”

Kovács Tamás és Törőcsik Franciska, a Magyar menyegző című film főszerepeiben.

Nyitókép és fotók: Szupermodern Stúdió