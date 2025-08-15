Hamarosan minden darabka a helyére kerül: Trump is úton van Alaszkába

A Reuters értesülései szerint keleti parti idő szerint 6:45-kor, azaz magyar idő szerint 12:45-kor

az Air Force One, az Amerikai Egyesült Államok elnökének különgépé, fedélzetén Donald Trump-al megindult az alaszkai Anchorage felé, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal.

Az USA elnökének már a hazaútja is meg van tervezve. Alaszkai idő szerint 17:45-kor, azaz magyar idő szerint szombat hajnali 3:45-kor indul majd vissza a Fehér Ház irányába Donald Trump.

Oroszország elnöke, aki már tegnap útra kell Alaszka felé, a helyszínen várja az Államok elnökét.