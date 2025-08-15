Ft
Hamarosan minden darabka a helyére kerül: Trump is úton van Alaszkába

2025. augusztus 15. 14:27

Már az is publikus, mikor jön haza az amerikai elnök.

2025. augusztus 15. 14:27
A Reuters értesülései szerint keleti parti idő szerint 6:45-kor, azaz magyar idő szerint 12:45-kor 

az Air Force One, az Amerikai Egyesült Államok elnökének különgépé, fedélzetén Donald Trump-al megindult az alaszkai Anchorage felé, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal.

Az USA elnökének már a hazaútja is meg van tervezve. Alaszkai idő szerint 17:45-kor, azaz magyar idő szerint szombat hajnali 3:45-kor indul majd vissza a Fehér Ház irányába Donald Trump.

Oroszország elnöke, aki már tegnap útra kell Alaszka felé, a helyszínen várja az Államok elnökét. 

Dobsa István

Idézőjel

Az új világrend születése különösen nehéz nekünk, akik élesben tapasztaljuk meg, milyen is egy háború

Hét év telt el azóta, hogy a két vezető nyilvánosan egyeztetett – a mai mindössze a harmadik ilyen alkalom lesz.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

trokadero
2025. augusztus 15. 16:18
Most nem lesz olyan könnyű dolga ,mint az un."azeri-örmény béke" tekintetében,ahol üveggyöngyöket osztott ki a vezetőknek ,majd bejátszotta magát a Zangezur korridorba,feldühítve ezzel Iránt és az oroszokat.Ahol az amerikaiak szeretnének rendezkedni ,ott sok minden lehet .Egy nem:béke Egyébként ,nagyon szabadkozik az utolsó napokban ,órákban .Itt most nem az övé lesz az utolsó szó.Ezt érzi ,és ez nagyon látszik rajta.
fidelcastro
2025. augusztus 15. 16:16
hexahelicene 2025. augusztus 15. 16:04 fidelcastro nagypofájú írd már ide hogy működika 9M730 Burevestnik Elméletileg egy olyan cirkálórakéta aminek a hajtóműve egy nyitott atomreaktor ami a beáramló levegőt felhevíti mint egy torlósugárhajtóműben tenné a befecskendezett kerozin. Tudod mit jelent a nyitott atomreaktor te ostoba?????? A cirkálórakétából kiáramló forró levegő totál rádióaktív. Na ennyi.
hexahelicene
2025. augusztus 15. 16:12
canadian-deplorablehexahelicene 2025. augusztus 15. 15:17 A NATO-nak is vannak fegyverei. Amerika egyedül is sokkal erősebb Oroszországnál, a NATO meg pláne. Oroszország nagy ütőkártyája a nukleáris erő, enélkül már rég lerohanták volna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Már nem. Amiben te még élsz az hidegháború. A katonai potenciál már átváltott 1 pólusból (USA-NATO) 3 pólusba. Már Kína is jelen van, ébresztő canadian-deplorable faszkalap! Még 1x NE reflektáljál rám...
hexahelicene
2025. augusztus 15. 16:04
fidelcastro nagypofájú írd már ide hogy működika 9M730 Burevestnik
