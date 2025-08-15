Ft
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
realitás Joint Base Elmendorf Putyin Trump

Az új világrend születése különösen nehéz nekünk, akik élesben tapasztaljuk meg, milyen is egy háború

2025. augusztus 15. 14:13

Hét év telt el azóta, hogy a két vezető nyilvánosan egyeztetett – a mai mindössze a harmadik ilyen alkalom lesz.

2025. augusztus 15. 14:13
null
Dobsa István
Dobsa István
„Ma közép-európai idő szerint 21:30-kor az alaszkai Joint Base Elmendorf–Richardson katonai bázison kerül sor a Trump–Putyin találkozóra.

Hét év telt el azóta, hogy a két vezető nyilvánosan egyeztetett – a mai mindössze a harmadik ilyen alkalom lesz.

Fő különbségek a korábbi találkozókhoz képest: 

Helyszín: A korábbi megbeszélések európai városokban zajlottak (Hamburg, 2017; Helsinki, 2018), a mostani azonban egy amerikai katonai bázison történik.

Kontextus: 2017–2018-ban Trump ciklusának elején főként bizalomépítés volt a cél, miközben az amerikai belpolitikában erősen jelen volt az »orosz befolyásolás« narratívája. 

Fókusz: Akkoriban jóval kevesebb forró pont volt a világban; leginkább a szíriai helyzetről tárgyaltak. 

Gazdasági dimenzió: Ma a szankciók, az energiaárak és a kereskedelmi kapcsolatok újraszabályozása közvetlenül hat a világpiacra – 2017–2018-ban ezek még nem voltak ilyen mértékben kiélezve.

Médiafigyelem: Bár korábban is nagy volt az érdeklődés, akkor nem a béketárgyalás állt a középpontban.

Konzekvencia: Hajlamosak vagyunk túl sokat várni két csúcsvezető találkozójától: bár sok mindent befolyásolhatnak, közel sem mindent.

A politika tökéletesen alkalmazkodott a közvélemény és a hírpiac igényeihez – ahogy az angol mondás tartja: »The show must go on!«

Az elszólások alapján szinte biztosra vehető, hogy lesz folytatás. 

Az orosz–ukrán háború kulcstéma lehet, de más ügyek is napirendre kerülhetnek. A jelenlegi információk alapján inkább tűnik üzleti jellegű egyeztetésnek, mint békemegállapodásnak. 

Új geopolitikai realitások körvonalazódnak, a többpolusú világrend születése zajlik. Ez a folyamat azonban nem zajlik csendben, és kicsit sem fájdalommentes.

Miközben a világ a tárgyalóasztalra figyel, mi tudjuk igazán, mit jelent a sorok mögötti valóság. Az új világrend születése különösen nehéz nekünk, akik élesben tapasztaljuk meg, milyen is egy háború. Legyen béke!”

Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP

