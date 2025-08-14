Trumpot most már nagyon frusztrálja Putyin hajthatatlansága – ez pedig nem szokott jó előjel lenni

Soha ilyen közel nem volt az ukrajnai béke, és soha ilyen nagy nem volt a tét sem. Ha az augusztus 15-ére, péntekre, lapunk megjelenése utánra tervezett alaszkai csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem vezet áttöréshez, akkor ember nem tudja megmondani, mi vezethet oda.

Tavasz vége óta elfogyni látszott az amerikai béketörekvések lendülete, a küldetés ugyanis csak félig aratott sikert. Mindenképp a Trump-kormány javára írandó, hogy visszapofozta a realitás talajára az ukrán vezetést: az elmúlt évek harsány, az 1991-es határokhoz való visszatérést egyedüli és reális megoldásként feltüntető kijevi kommunikációjának helyébe az azonnali, feltétel nélküli tűzszünet és tárgyalások elfogadása lépett. Volodimir Zelenszkij elnök belátta, hogy nem nyerheti meg a háborút. Az azonnali tűzszünet pártjára álltak Európa hatalmai, az Egyesült Királyság, Francia­ország, Németország és Lengyelország is, vezetői közösen látogattak Kijevbe, hogy világossá tegyék a mihamarabbi fegyvernyugvás melletti elkötelezettségüket.