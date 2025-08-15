„Karácsony Gergely több hetes nyári szabadságát tölti, így honnan is tudná, mi történik a Szent István-napi rendezvénysorozat előkészítésekor a fővárosban...

Az idei augusztus 20-i tűzijáték előkészítése a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan zajlik. A látványtér idén is a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjed, a lezárások pedig az érintett hatóságokkal egyeztetve, a lakosság kellemetlenségének minimalizálásával valósulnak meg. Az érintett hidak csak a tűzijáték és a drónshow idejére, valamint a mentesítés alatt lesznek zárva, a gyalogosforgalom folyamatosan biztosított.

Karácsony Gergelynek második ciklusát töltő főpolgármesterként hivatalból tudnia kellene arról, hogy a műszaki telepítéshez szükséges zárási terv – a Budapesti Rendőr-főkapitányság és Budapest Főváros Kormányhivatala mellett – a Budapesti Közút Zrt. bevonásával készült el. Így a rendezvény ebben az évben is rendelkezik a BKK Zrt. – azaz áttétesen a Fővárosi Önkormányzat – tulajdonában álló Budapest Közút Zrt. hivatalos hozzájárulásával. Tehát mindaz, ami a zárás kapcsán történik, az a Fővárosi Önkormányzat bevonásával és jóváhagyásával történik.

Némileg ironikus, hogy a főpolgármester most a lezárások miatt aggódik, miközben a döntései miatt hetek óta brutális dugók vannak a városban…

Vajon melyik okoz nagyobb kellemetlenséget: egy félórás, több százezer ember által várt és követett tűzijáték vagy a nyári szünidő kezdete óta tartó, a fővárosban közlekedők mindennapjait megkeserítő, a korábbiaknál is hatalmasabb torlódások?

Bízom benne, hogy Főpolgármester úrral egyszer eljutunk odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek.”