08. 15.
péntek
Budapesti Rendőr-főkapitányság fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala főpolgármester

Honnan tudná Karácsony, hogy mi folyik a városban, ha több hete nyaral?

2025. augusztus 15. 14:57

Mi okoz nagyobb kellemetlenséget: egy fél órás tűzijáték, vagy a korábbiaknál is hatalmasabb torlódások?

2025. augusztus 15. 14:57
Kovács Zoltán
Kovács Zoltán
Facebook

„Karácsony Gergely több hetes nyári szabadságát tölti, így honnan is tudná, mi történik a Szent István-napi rendezvénysorozat előkészítésekor a fővárosban...

Az idei augusztus 20-i tűzijáték előkészítése a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan zajlik. A látványtér idén is a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjed, a lezárások pedig az érintett hatóságokkal egyeztetve, a lakosság kellemetlenségének minimalizálásával valósulnak meg. Az érintett hidak csak a tűzijáték és a drónshow idejére, valamint a mentesítés alatt lesznek zárva, a gyalogosforgalom folyamatosan biztosított.

Karácsony Gergelynek második ciklusát töltő főpolgármesterként hivatalból tudnia kellene arról, hogy a műszaki telepítéshez szükséges zárási terv – a Budapesti Rendőr-főkapitányság és Budapest Főváros Kormányhivatala mellett – a Budapesti Közút Zrt. bevonásával készült el. Így a rendezvény ebben az évben is rendelkezik a BKK Zrt. – azaz áttétesen a Fővárosi Önkormányzat – tulajdonában álló Budapest Közút Zrt. hivatalos hozzájárulásával. Tehát mindaz, ami a zárás kapcsán történik, az a Fővárosi Önkormányzat bevonásával és jóváhagyásával történik.

Némileg ironikus, hogy a főpolgármester most a lezárások miatt aggódik, miközben a döntései miatt hetek óta brutális dugók vannak a városban…

Vajon melyik okoz nagyobb kellemetlenséget: egy félórás, több százezer ember által várt és követett tűzijáték vagy a nyári szünidő kezdete óta tartó, a fővárosban közlekedők mindennapjait megkeserítő, a korábbiaknál is hatalmasabb torlódások?

Bízom benne, hogy Főpolgármester úrral egyszer eljutunk odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2025. augusztus 15. 16:38
a baloldalit nem erdekli az ember sorsa , csak a sajat zsebukre "dolgoznak"
Galerida
2025. augusztus 15. 16:37
Kár ezért bántani szegény Karácsonyt, mert akkor sem tud többet, ha a munkahelyén van!
gullwing
2025. augusztus 15. 16:08
belbuda 2025. augusztus 15. 15:25 Miről ugatsz kibaszott tiszaszar selejt?! BKK: "Budapest, 2025. június 19. – Csaknem két hónapra hétköznaponként is megnyílik a Pesti alsó rakpart. A mozogni és kikapcsolódni vágyók június 21-től (szombattól) várhatóan augusztus 15-ig (péntekig) autómentes környezetben használhatják a Jane Haining rakpartot az Eötvös tér és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó között, ahol programok sora várja az érdeklődőket. Hétvégente a már jól bevált gyakorlatnak megfelelően a Margit híd és az Erzsébet híd (Irányi utca) közötti "autómentes rakpartszakaszt vehetik birtokukba a fővárosiak és az idelátogatók. Anyád nagyobb szart nem bírt kipréselni magából csak téged?!
belbuda
2025. augusztus 15. 15:25
Zoltánka,az,hogy egy hétre mind a két rakpartot lezárjátok,az teljes forgalmi csőd a városban,te könnyen vagy,mert emlékeim szerint kéklámpás autóval járkálsz,könnyen okoskodsz, amúgy döngeted még az Orosz Barbit? 😉
