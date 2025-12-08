Kínos felvétel került elő Karácsony Gergelyről: ezt a bunkóságot még Kern András is megirigyelné (VIDEÓ)

Itt a vége: lehúzzák a rolót a Volkswagen legendás drezdai gyárában
Karácsony előtt az utolsó autók is legördülnek a gyártósorról.
Szentkirályi Alexandra egy olyan felvételt tett közzé, amelyen jól látható, amint Karácsony Gergely a piros jelzés ellenére kel át az úton, majd a szabálytalanul, a járdán parkoló autóba száll be.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti önkormányzati frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, miután a városvezető a piros lámpán átsétálva, majd a járdán parkoló autóba beszállva szegte meg a közlekedési szabályokat.
Igen főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával”
– fogalmazott a frakcióvezető.
Szentkirályi Alexandra hozzátette, hogy Budapesten továbbra is kevés a parkolóhely, a P+R-lehetőség, valamint a parkolóházak és mélygarázsok száma, és a főpolgármester hat év alatt nem tett érdemi lépéseket a helyzet javítására.
KariGeri a budapestiek helyett csak magára gondol. Hiúságát pajzzsal védi.
A főpolgármester részéről egyelőre nem érkezett reakció a bejegyzésre.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
