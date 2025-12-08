Ft
autó főpolgármester parkolás Budapest Karácsony Gergely

Kínos felvétel került elő Karácsony Gergelyről: ezt a bunkóságot még Kern András is megirigyelné (VIDEÓ)

2025. december 08. 11:12

Szentkirályi Alexandra egy olyan felvételt tett közzé, amelyen jól látható, amint Karácsony Gergely a piros jelzés ellenére kel át az úton, majd a szabálytalanul, a járdán parkoló autóba száll be.

2025. december 08. 11:12
null

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti önkormányzati frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, miután a városvezető a piros lámpán átsétálva, majd a járdán parkoló autóba beszállva szegte meg a közlekedési szabályokat.

Igen főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával”

– fogalmazott a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra hozzátette, hogy Budapesten továbbra is kevés a parkolóhely, a P+R-lehetőség, valamint a parkolóházak és mélygarázsok száma, és a főpolgármester hat év alatt nem tett érdemi lépéseket a helyzet javítására.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Horváth K. József

Mandiner

Idézőjel

Jobb lenne, ha Karácsony tisztesség tantárgyból letenné a pótvizsgát – ha már a rendes vizsgán csúfosan megbukott belőle

KariGeri a budapestiek helyett csak magára gondol. Hiúságát pajzzsal védi.

A főpolgármester részéről egyelőre nem érkezett reakció a bejegyzésre.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

