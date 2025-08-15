Új szabályt vezetnek be a Premier League-ben – erre már Szoboszlaiék meccsén is érdemes lesz figyelni

Az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League játékvezetői a pénteken rajtoló új idényben szigorúbban büntetik a tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságokat. Így a várhatóan Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool Bournemouth elleni ma esti mérkőzésén is számítani lehet ilyen esetekre.

Howard Webb, a játékvezetői testület (PGMOL) operatív igazgatója elmondta, egy nemrégiben készült PL-felmérés visszajelzései rávilágítottak, hogy

túl sok volt az olyan, büntetőterületen belüli, a labdától távol elkövetett szabálytalanság, mely büntetlen maradt,

és ezen változtatni fognak.