Liverpool játékvezetés angol bajnokság Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Howard Webb

Új szabályt vezetnek be a Premier League-ben – erre már Szoboszlaiék meccsén is érdemes lesz figyelni

2025. augusztus 15. 14:10

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság játékvezetői a pénteken rajtoló új idényben szigorúbban büntetik majd a tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságokat.

2025. augusztus 15. 14:10
Az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League játékvezetői a pénteken rajtoló új idényben szigorúbban büntetik a tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságokat. Így a várhatóan Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool Bournemouth elleni ma esti mérkőzésén is számítani lehet ilyen esetekre.

Howard Webb, a játékvezetői testület (PGMOL) operatív igazgatója elmondta, egy nemrégiben készült PL-felmérés visszajelzései rávilágítottak, hogy 

túl sok volt az olyan, büntetőterületen belüli, a labdától távol elkövetett szabálytalanság, mely büntetlen maradt,

és ezen változtatni fognak.

Webb emlékeztetett rá, hogy a testület már korábban is próbálta büntetni a hasonló eseteket, de Webb szerint ezúttal drasztikusabb változás kell. Jó példaként a februárban lejátszott Nottingham–Brighton bajnokit (7–0) említette, amelyen egy szögletnél Tariq Lamptey, a vendégek hátvédje a földre vitte Morgan Gibbs-White-ot, miközben a játék nem a két futballista közelében zajlott. A játékvezető az eset után tizenegyest adott a hazaiaknak, s a terv az, hogy a jövőben lehetőség szerint az összes ilyen szabálytalanságot büntessék.

Webb hozzátette, péntektől a VAR is beavatkozhat a játékba, ha egy labdarúgó – a labdától távol – egyértelműen a földre ránt egy másikat.

(MTI)

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

 

Medici
2025. augusztus 15. 15:57
A rabszolga piaccal egyenlő mai labdarúgás már nem szól másról Angliában, mint: 1. Kezdőkörben térdelés. 2. Max. két-három labdaérintés. 3. Játékvezetői sípszó. 4. Tizenegyes megadása. 5. Fülbesúgás a VAR szobából. 6. Előző ítélet visszavonása. 7. Egyik oldalon heves reklamálás, másik oldalon örvendezés. 8. Félidő.
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 15. 15:03
minden játékos mellé egy bírót de bírni fogja ezt a titkosrendőrség?
