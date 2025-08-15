Új szabályt vezetnek be a Premier League-ben – erre már Szoboszlaiék meccsén is érdemes lesz figyelni

„Sosem hibázom” – nagyot fordult a világ a könyörtelen Szoboszlai Dominikkal
A pályán és azon kívül is lubickol a különböző szerepekben.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság játékvezetői a pénteken rajtoló új idényben szigorúbban büntetik majd a tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságokat.
Az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League játékvezetői a pénteken rajtoló új idényben szigorúbban büntetik a tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságokat. Így a várhatóan Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool Bournemouth elleni ma esti mérkőzésén is számítani lehet ilyen esetekre.
Howard Webb, a játékvezetői testület (PGMOL) operatív igazgatója elmondta, egy nemrégiben készült PL-felmérés visszajelzései rávilágítottak, hogy
túl sok volt az olyan, büntetőterületen belüli, a labdától távol elkövetett szabálytalanság, mely büntetlen maradt,
és ezen változtatni fognak.
Webb emlékeztetett rá, hogy a testület már korábban is próbálta büntetni a hasonló eseteket, de Webb szerint ezúttal drasztikusabb változás kell. Jó példaként a februárban lejátszott Nottingham–Brighton bajnokit (7–0) említette, amelyen egy szögletnél Tariq Lamptey, a vendégek hátvédje a földre vitte Morgan Gibbs-White-ot, miközben a játék nem a két futballista közelében zajlott. A játékvezető az eset után tizenegyest adott a hazaiaknak, s a terv az, hogy a jövőben lehetőség szerint az összes ilyen szabálytalanságot büntessék.
Webb hozzátette, péntektől a VAR is beavatkozhat a játékba, ha egy labdarúgó – a labdától távol – egyértelműen a földre ránt egy másikat.
(MTI)
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP