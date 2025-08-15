Káosz Manchesterben: repülőgépek karamboloztak a felszállópályán

Két repülőgép ütközött össze a manchesteri repülőtér kifutópályáján.

Az Easy Jet járatai a felszállás előtti gurulás közben ütköztek össze, körülbelül 6:30-kor brit idő szerint

– számolt be a BBC.

A repülőtér időlegesen felfüggesztette a forgalmat egy biztonsági ellenőrzés idejére, melynek során csak kisebb károkat állapítottak meg a gépeken. A reptér működését ezt követően újraindult.

Az esettel kapcsolatban a légitársaság szóvivője a következőt nyilatkozta: „Az Easy Jet megerősíti, hogy két repülőgép szárnyvégei összeértek a gurulás során. A gépek visszatértek a terminálhoz, ahol az utasokat kiszállították.”

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

