08. 15.
péntek
Káosz Manchesterben: repülőgépek karamboloztak a felszállópályán

2025. augusztus 15. 13:50

A balesetben senki sem sérült meg.

2025. augusztus 15. 13:50
null

Két repülőgép ütközött össze a manchesteri repülőtér kifutópályáján.

Az Easy Jet járatai a felszállás előtti gurulás közben ütköztek össze, körülbelül 6:30-kor brit idő szerint

 – számolt be a BBC.

A repülőtér időlegesen felfüggesztette a forgalmat egy biztonsági ellenőrzés idejére, melynek során csak kisebb károkat állapítottak meg a gépeken. A reptér működését ezt követően újraindult.

Az esettel kapcsolatban a légitársaság szóvivője a következőt nyilatkozta: „Az Easy Jet megerősíti, hogy két repülőgép szárnyvégei összeértek a gurulás során. A gépek visszatértek a terminálhoz, ahol az utasokat kiszállították.”

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

Gubbio
2025. augusztus 15. 14:01 Szerkesztve
Oroszország forgott a pilóták fejében. Pontosabban: Oroszországot forgatták bele a pilóták fejébe. De nem történt semmi baj, mert nem Oroszország volt.
fidelcastro
2025. augusztus 15. 13:55
Káosz Manchesterben: repülőgépek karamboloztak a felszállópályán A cikk írója soha nem repült.
