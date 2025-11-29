Ft
Több ezer Airbus gépet kellett azonnal leállítani egy szoftverhiba miatt

2025. november 29. 06:54

A szoftverhiba néhány hete kis híján emberéletekbe került.

2025. november 29. 06:54
null

Az Airbus pénteken mintegy hatezer A320-as repülőgép hívott vissza, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, azt követően, hogy október végén incidens történt az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban – számolt be a BBC.

Az európai repülőgépgyártó közleményében arról írt, hogy miután elemezték a technikai problémát, minden ügyfelüket, aki üzemeltette ezt a szoftvert, arra kértek, azonnal állítsa le a járatokat.

A szóban forgó incidens október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból a New York-hoz közeli, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában. A technikai probléma a Mexikói-öböl felett, utazómagasságban jelentkezett, amikor a gép hirtelen, a pilóták beavatkozása nélkül, lefelé fordult. Ezt követően azonnal kényszerleszállást hajtottak végre. A tampai tűzoltók akkor az amerikai médiának azt nyilatkozták, hogy sérültek is voltak az utasok között.

A vizsgálat során kiderült, hogy 

„az intenzív napfény károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat”

 – írta közleményében az Airbus. A legtöbb repülőgép esetében a szoftver cseréje az előző verzióra „néhány órát” vesz csak igénybe, de mintegy ezer repülőgép esetében a hardver cseréjére is szükség lesz, „ami hetekig tart majd” – idézett egy illetékest az AFP francia hírügynökség. A meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer - ELAC), amelyet a francia Thales gyártott. Az Airbusnak ez a beszállítója azt közölte az AFP-vel, hogy nem felelős a problémáért. A működést egy olyan szoftver biztosítja, amely nem a Thales felelőssége - jelezte az elektronikai vállalat. Az Airbus nem nevezte meg a céget, amely tervezte és frissíti ezt a szoftvert.

(MTI)

Nyitókép: PASCAL PAVANI / AFP

 


 

 

Obsitos Technikus
2025. november 29. 08:22
Replacement: (1) For Group 1 aeroplanes: Before next flight after the effective date of this AD, replace or modify each affected ELAC with a serviceable ELAC in accordance with the instructions of the AOT. A ferry flight (up to 3 Flight Cycles, non-ETOPS, no passengers) is permitted to position the aeroplane to a location where the replacement or modification can be accomplished. Part(s) Installation: (2) For Group 1 aeroplanes: After modification of the aeroplane as required by paragraph (1) of this AD, do not install an affected ELAC on that aeroplane. (3) For Group 2 aeroplanes: From the effective date of this AD, do not modify any aeroplane into a Group 1 aeroplane.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 29. 08:22
An Airbus A320 aircraft recently experienced an uncommanded and limited pitch down event. The autopilot remained engaged throughout the event, with a brief and limited loss of altitude, and the rest of the flight was uneventful. INVESTIGATION, ROOT CAUSE AND CONSEQUENCES The subsequent investigation identified a vulnerability with the ELAC B hardware fitted with software L104 in case of exposure to solar flares. This identified vulnerability could lead in the worst case scenario to an uncommanded elevator movement that may result in exceeding the aircraft structural capability.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. november 29. 07:39
a szoftver nem aszerint működik, hogy milyen lábbal kelt fel úgyhogy biztos nem szoftverhibáról van szó csak azzal mindent hülyét le lehet szerelni de én haladóbban fogalmaztam volna, a repülőgép mesterséges intelligenciáját kiborította a bizonytalan világpolitikai helyzet amint belépett az Egyesült Államokba és lenézett Trumpra
Válasz erre
1
0
pandalala
2025. november 29. 07:25
ködösítés szokás szerint mondjuk, jobb mintha mondanának valami konkrétumot, amiről aztán kiderül hogy a médiában "elferdítődött" a hozzáértők nyilatkozata .... :-(
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!