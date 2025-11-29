Több ezer Airbus gépet kellett azonnal leállítani egy szoftverhiba miatt

A „miniszterelnöki” járaton kívül is vittek ki „megélhetési” rajongókat…
A szoftverhiba néhány hete kis híján emberéletekbe került.
Az Airbus pénteken mintegy hatezer A320-as repülőgép hívott vissza, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, azt követően, hogy október végén incidens történt az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban – számolt be a BBC.
Az európai repülőgépgyártó közleményében arról írt, hogy miután elemezték a technikai problémát, minden ügyfelüket, aki üzemeltette ezt a szoftvert, arra kértek, azonnal állítsa le a járatokat.
A szóban forgó incidens október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból a New York-hoz közeli, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában. A technikai probléma a Mexikói-öböl felett, utazómagasságban jelentkezett, amikor a gép hirtelen, a pilóták beavatkozása nélkül, lefelé fordult. Ezt követően azonnal kényszerleszállást hajtottak végre. A tampai tűzoltók akkor az amerikai médiának azt nyilatkozták, hogy sérültek is voltak az utasok között.
A vizsgálat során kiderült, hogy
„az intenzív napfény károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat”
– írta közleményében az Airbus. A legtöbb repülőgép esetében a szoftver cseréje az előző verzióra „néhány órát” vesz csak igénybe, de mintegy ezer repülőgép esetében a hardver cseréjére is szükség lesz, „ami hetekig tart majd” – idézett egy illetékest az AFP francia hírügynökség. A meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer - ELAC), amelyet a francia Thales gyártott. Az Airbusnak ez a beszállítója azt közölte az AFP-vel, hogy nem felelős a problémáért. A működést egy olyan szoftver biztosítja, amely nem a Thales felelőssége - jelezte az elektronikai vállalat. Az Airbus nem nevezte meg a céget, amely tervezte és frissíti ezt a szoftvert.
(MTI)
Nyitókép: PASCAL PAVANI / AFP