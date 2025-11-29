Több ezer Airbus gépet kellett azonnal leállítani egy szoftverhiba miatt

Az Airbus pénteken mintegy hatezer A320-as repülőgép hívott vissza, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, azt követően, hogy október végén incidens történt az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban – számolt be a BBC.

Az európai repülőgépgyártó közleményében arról írt, hogy miután elemezték a technikai problémát, minden ügyfelüket, aki üzemeltette ezt a szoftvert, arra kértek, azonnal állítsa le a járatokat.