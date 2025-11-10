Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megélhetési járat Orbán Trump

A „miniszterelnöki” járaton kívül is vittek ki „megélhetési” rajongókat…

2025. november 10. 07:21

Nem kívánok többet erről beszélni.

2025. november 10. 07:21
null
Csintalan Sándor
Csintalan Sándor
Facebook

„Nem kívánok többet erről beszélni. Egyszerű oka van annak hogy Orbán egy »reprezentatív« nagyságú és összetételű rajongó szektával és hűbéreseivel utazott Trumphoz. Kellett kisérőül egy csomó ember, akik nagy figyelmet élveznek, ugyanakkor visszhangozzák, felerősítik Orbán győzelmi jelentését. Az persze jellemző, hogy annyira lenézik a magyar közvéleményt, hogy már akkor győztek, amikor még el sem indultak, aztán noha nem történt semmi, sőt, (most nem megyek bele a részletekbe, minden ismert nyilvános, hivatalos dokumentekből) eszement hazugságversenybe kezdtek egymással is. 

Ki érdemli ki a Rogán nagydíj gyémántokkal ékesített arany fokozatát. Nem mellékes feladatuk volt az is, hogy a »történelmi találkozó« után tartott Orbán, Szijjártó sajtótájékoztatón legyenek ott valakik, akik úgy csinálnak, mintha újságírók lennének. Ps. Akik nem vették észre, azoknak mondom. A »miniszterelnöki« járaton kívül is vittek ki »megélhetési« rajongókat….”

Nyitókép: Facebook

 


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
formás
2025. november 10. 09:31
Jobbulást!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 10. 09:19
Mondjuk vitték a hitgyülis Kulifait is, de ez téged ne zavarjon Bukfenc. Csak a szokott ókomcsi proli irigység szállt meg téged Sanyikám, tényleg ne folytasd..
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2025. november 10. 09:18
Ezt az irigy primitív pöcsfejet...
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 10. 09:15
Kopasz zsírdisznó, arról röfögj, amikor még Orbán bácsi faszát szoptad a Hősök terén a sátorban... Már akkor is csak egy szánalmas hulladék voltál.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!