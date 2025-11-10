„Nem kívánok többet erről beszélni. Egyszerű oka van annak hogy Orbán egy »reprezentatív« nagyságú és összetételű rajongó szektával és hűbéreseivel utazott Trumphoz. Kellett kisérőül egy csomó ember, akik nagy figyelmet élveznek, ugyanakkor visszhangozzák, felerősítik Orbán győzelmi jelentését. Az persze jellemző, hogy annyira lenézik a magyar közvéleményt, hogy már akkor győztek, amikor még el sem indultak, aztán noha nem történt semmi, sőt, (most nem megyek bele a részletekbe, minden ismert nyilvános, hivatalos dokumentekből) eszement hazugságversenybe kezdtek egymással is.

Ki érdemli ki a Rogán nagydíj gyémántokkal ékesített arany fokozatát. Nem mellékes feladatuk volt az is, hogy a »történelmi találkozó« után tartott Orbán, Szijjártó sajtótájékoztatón legyenek ott valakik, akik úgy csinálnak, mintha újságírók lennének. Ps. Akik nem vették észre, azoknak mondom. A »miniszterelnöki« járaton kívül is vittek ki »megélhetési« rajongókat….”

Nyitókép: Facebook



