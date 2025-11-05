Ft
11. 05.
szerda
Arnaud Larai Dolus d ' Olér AFP ügyész

Rendkívüli! Terrortámadás történt Franciaországban

2025. november 05. 14:27

A gyanúsított Allah Akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.

2025. november 05. 14:27
null

Egyelőre vizsgálják a francia hatóságok, hogy miért gázolt el több embert egy helyi férfi a franciaországi Oléron szigetén, ahol tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, mert a férfi szándékosan elütötte őket, egyelőre a terrorellenes ügyészség nem vizsgálja az ügyet, és gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás.

A gyanúsított Allah Akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.

Az országos terrorellenes ügyészség egyelőre nem vizsgálja az ügyet, gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás – közölte Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle-i ügyész, aki szerint a gyanúsított indítéka egyelőre nem ismert. A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül történtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között.

Elektromos sokkolóval fékezték meg 

A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt emberek és kerékpárosokat a Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize.

Az előállításakor a sofőr azt kiálltotta, hogy Allahu akbar (Isten hatalmas), de az indítékát nem lehet egyelőre megmondani, a nyomozásnak ezt kell meghatároznia – tette hozzá.

Az ügyész „biztosabb és részletesebb bizonyítékokat” vár a gyanúsított profiljáról, mielőtt részletesebben nyilatkozik az ügyről. Annyit elárult, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt. Gyilkossági kísérletek miatt indult ellene eljárás.

Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt – mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

Dolus d'Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff a Facebookon „szándékosan” okozott baleseteket említett a községében és a szomszédos Saint-Pierre d'Oléronban, bejelentve válságstáb létrehozását. A polgármester megerősítette az AFP-nek, hogy a gyanúsított a település lakója.

A Le Parisien című napilap által idézett Saint-Pierre d'Oléron polgármestere, Christophe Sueur szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, „számos botrányos viselkedéséről” volt ismert, „elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt”. A francia belügyminiszter, Laurent Nunez bejelentette, hogy a miniszterelnök, Sébastien Lecornu kérésére a helyszínre utazik.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció / Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

 

