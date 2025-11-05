Rendkívüli! Terrortámadás történt Franciaországban

Egyelőre vizsgálják a francia hatóságok, hogy miért gázolt el több embert egy helyi férfi a franciaországi Oléron szigetén, ahol tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, mert a férfi szándékosan elütötte őket, egyelőre a terrorellenes ügyészség nem vizsgálja az ügyet, és gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás.

A gyanúsított Allah Akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.

Az országos terrorellenes ügyészség egyelőre nem vizsgálja az ügyet, gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás – közölte Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle-i ügyész, aki szerint a gyanúsított indítéka egyelőre nem ismert. A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül történtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között.

Elektromos sokkolóval fékezték meg

A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt emberek és kerékpárosokat a Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize.