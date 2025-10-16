Putyin azonnal reagált az uniós szankciókra: tovább bővül az orosz gázexport

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a moszkvai Orosz Energiahéten tartott beszédében reagált arra, hogy az Európai Unió teljesen betiltaná az orosz olaj- és gázimportot. Elmondta, az orosz energiaexport – beleértve az olaj és a földgáz kivitelét is – virágzik, és más gyakorlatilag sikerült helyettesíteni az európai felvevő piacot.

Az orosz államfő szerint a globális energiapiacon jelenleg két nagy változás megy végbe: egyrészt új gazdasági központok emelkedtek fel Ázsiában, ahol ennek következtében nő az energiafogyasztás, a másik oldalról viszont a „nyugati elitek agresszív szankciós politikát folytatnak”, amivel „szétzilálják az eddigi energiaipari infrastruktúrájukat”.

Putyin figyelmeztetett, Európa azzal, hogy politikai nyomásra lemondott az orosz energia vásárlásáról, súlyos gazdasági gyengülésnek tette ki magát:

az ipari termelés visszaesőben van,

a tengerentúli források miatt nőnek az energiarák,

az európai termékek versenyképessége pedig csökken.

Külön kiemelte, hogy az unió gazdasági motorjának számító Németország termelése 2024-re 6,6 százalékkal esett vissza 2021-hez képest.