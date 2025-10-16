Ft
kőolaj Moszkva AFP szankciók földgázpiac Vlagyimir Putyin gázexport Európai Unió

Putyin azonnal reagált az uniós szankciókra: tovább bővül az orosz gázexport

2025. október 16. 20:35

Az elnök szerint Moszkva meg sem fogja érezni, ha az EU nem kér többet az orosz kőolajból és földgázból.

2025. október 16. 20:35
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a moszkvai Orosz Energiahéten tartott beszédében reagált arra, hogy az Európai Unió teljesen betiltaná az orosz olaj- és gázimportot. Elmondta, az orosz energiaexport – beleértve az olaj és a földgáz kivitelét is – virágzik, és más gyakorlatilag sikerült helyettesíteni az európai felvevő piacot.

Az orosz államfő szerint a globális energiapiacon jelenleg két nagy változás megy végbe: egyrészt új gazdasági központok emelkedtek fel Ázsiában, ahol ennek következtében nő az energiafogyasztás, a másik oldalról viszont a „nyugati elitek agresszív szankciós politikát folytatnak”, amivel „szétzilálják az eddigi energiaipari infrastruktúrájukat”.

Putyin figyelmeztetett, Európa azzal, hogy politikai nyomásra lemondott az orosz energia vásárlásáról, súlyos gazdasági gyengülésnek tette ki magát:

  • az ipari termelés visszaesőben van,
  • a tengerentúli források miatt nőnek az energiarák,
  • az európai termékek versenyképessége pedig csökken.

Külön kiemelte, hogy az unió gazdasági motorjának számító Németország termelése 2024-re 6,6 százalékkal esett vissza 2021-hez képest.

Hozzátette, 

az orosz kőolaj és földgázpiac ezzel szemben fellendülőben van, az európai szankciók ellenére globálisan nő a kereslet.

Idén várhatóan a nemzetközi olajexport elérheti a 104,5 millió hordót, ami egy millióval több, min az előző évben. Oroszország olajkitermelése pedig 510 millió tonna lesz idén, ami 1 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest, de ez egy tudatos döntés volt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) megállapodása keretében.

„Az orosz olajszektor a tisztességtelen verseny ellenére is stabil” – hangoztatta.

Az elnök teljes beszéde, angol tolmácsolással itt tekinthető meg:

Nyitókép: Mikhail METZEL / AFP

 

