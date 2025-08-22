Nagyon fenik rá a fogukat a németek: alibit villantott az Északi Áramlat robbantásával gyanúsított ukrán férfi

A bíróságon angol tolmáccsal készültek, de Kuznyecov anyanyelvén beszélő fordítót kért, akinek megtalálása időt vett igénybe. Kuznyecov a bíróságra érkezésekor a kamerák felé fordult és három ujját a magasba emelte, az ukrán nemzeti zászlón látható háromágú szigonyra utalva. A tárgyalás előtt ügyvédet váltott, és a bíróságtól kijelölt helyett egy Riminiben jegyzett ügyvédet jelölt ki védőjeként.

A bíróság közlése szerint a meghallgatás során a férfi rövid nyilatkozatot tett, amelyben elhatárolta magát a vele szembeni vádaktól. Hangoztatta, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázsakció idején Ukrajnában tartózkodott. Kijelentette, hogy Olaszországba családi okokból érkezett. Nemet mondott a Németországba való kiadatására is.

A zárt ajtók mögötti tárgyaláson a bíróság megerősítette a férfi letartóztatását. A Németországban való esetleges kiadatásáról szeptember 3-án tartanak ülést.

A férfit csütörtökre virradóra vették őrizetbe a Riminihez közeli San Clemente kempingjében, ahova augusztus 18-én érkezett meg családjával. Ugyanazon a napon európai elfogatóparancsot adott ki ellene a német szövetségi ügyészség.

A férfit a 2022 szeptemberében az Északi Áramlat gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként tartják számon – közölte csütörtökön a német szövetségi főügyész. Utóbbi közlése szerint Szerhij Kuznyecov ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indult eljárás.