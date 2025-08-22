Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Berlin Németország Stockholm AFP börtön Koppenhága gázvezeték vizsgálat Északi Áramlat

Nagyon fenik rá a fogukat a németek: alibit villantott az Északi Áramlat robbantásával gyanúsított ukrán férfi

2025. augusztus 22. 17:31

Szeptemberig olasz börtönben marad a merénylet gyanúsítottja.

2025. augusztus 22. 17:31
Északi áramlat gázvezeték felrobbantása

A bolognai fellebbviteli bíróság jóváhagyta az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov letartóztatását pénteken, és az esetleges kiadatásáról határozó tárgyalást szeptember 3-ra tűzte ki. A 49 éves férfi első bírósági meghallgatása több órán át tartott.

Ezt is ajánljuk a témában

A bíróságon angol tolmáccsal készültek, de Kuznyecov anyanyelvén beszélő fordítót kért, akinek megtalálása időt vett igénybe. Kuznyecov a bíróságra érkezésekor a kamerák felé fordult és három ujját a magasba emelte, az ukrán nemzeti zászlón látható háromágú szigonyra utalva. A tárgyalás előtt ügyvédet váltott, és a bíróságtól kijelölt helyett egy Riminiben jegyzett ügyvédet jelölt ki védőjeként.

A bíróság közlése szerint a meghallgatás során a férfi rövid nyilatkozatot tett, amelyben elhatárolta magát a vele szembeni vádaktól. Hangoztatta, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázsakció idején Ukrajnában tartózkodott. Kijelentette, hogy Olaszországba családi okokból érkezett. Nemet mondott a Németországba való kiadatására is. 

A zárt ajtók mögötti tárgyaláson a bíróság megerősítette a férfi letartóztatását. A Németországban való esetleges kiadatásáról szeptember 3-án tartanak ülést.

A férfit csütörtökre virradóra vették őrizetbe a Riminihez közeli San Clemente kempingjében, ahova augusztus 18-én érkezett meg családjával. Ugyanazon a napon európai elfogatóparancsot adott ki ellene a német szövetségi ügyészség.

A férfit a 2022 szeptemberében az Északi Áramlat gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként tartják számon – közölte csütörtökön a német szövetségi főügyész. Utóbbi közlése szerint Szerhij Kuznyecov ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indult eljárás.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre. A hajót egy német cégtől bérelték ki hamis okmányokkal és közvetítők segítségével. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállításokat. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mivel Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

(MTI)

Nyitókép: Danish Defence/AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2025. augusztus 22. 18:57
tanulhatnának a Mosadtól. azok nem buziskodnak ilyen-olyan kiadatási engedélyekkel, hanem hipp hopp csak Izraelben lesz valahogy. amúgy miért a röfiknek adják ki? ha eredményt akarnak, akkor adják át az oroszoknak, azok is érintettek
Válasz erre
1
0
angeleye
2025. augusztus 22. 18:50
Több beleéléssel, Szerhij! Hitesd el! Új felvétel indul! csapó 2.
Válasz erre
0
0
bubi55
2025. augusztus 22. 18:40
A "civil" búvároknak, honnan volt felszerelésük, bombájuk., időzítőjük, szaktudásuk..? Por hintés az egész, csak tudják lezárni - "Köszönjük szépen Amerika" emlékszünk még, meg a többi az internet nem felejt! Mi lett a spanyol útlevelet felmutatott "borostyánt kereső" vízből kibújó burokkal, stb.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. augusztus 22. 18:38
mindenki tudja ,hogy Bidennek voltak
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!