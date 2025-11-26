Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Rendkívüli!

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gép Zukan Helez Magyarország Banja Luka repülő Szijjártó Péter repülőgép Bosznia-Hercegovina

Aljas bosszút álltak Magyarországon: nem engedték leszállni Szijjártó repülőgépét

2025. november 26. 17:38

Pattanásig feszült a helyzet Bosznia-Hercegovinában.

2025. november 26. 17:38
null

Zukan Helez, Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szállítja – szúrta ki a Telex a bosnyák n1info.ba híroldalon.

A politikus a döntését azzal indokolta, hogy Magyarország nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy a külügyminiszter miért katonai repülőgéppel érkezik.

„Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak a Bosznia-Hercegovina szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét” – szerepel az indoklásban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
snfbvksan
2025. november 26. 19:19
Vajon ugyanígy meg merte volna tagadni az Air Force One (vagy Two) leszállását is? A brit kormány tagjait is a Royal Air Force gépei szállítják a hivatalos külföldi útjaikon.
Válasz erre
0
0
bannedop03-2
2025. november 26. 19:16
Markos_Nádas nyomán szabadon: a repülő húzzon egy molinót, amin ez áll: Erzsikének Bosznia kell! és utána egy másikat, hogy "nekem is!".
Válasz erre
0
0
Poldi bácsi
2025. november 26. 19:07
Oszt eu tagok szeretnétek-e lenni buzikáim?! Az összes bosnyákot kitiltanám az országból, a határon be nem jönnének, azt gondolkodjanak. Kereskedelem leállít, banki transzferek leállnak, és sziasztok.
Válasz erre
2
0
Ehetős Odó
2025. november 26. 19:05
Infantilis kis hülyék.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!