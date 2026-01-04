Ft
budapest airport lufthansa repülőgép

Madár okozott súlyos balesetet Budapesten: kényszerleszállást hajtott végre a Lufthansa járata

2026. január 04. 15:28

Kis híján tragédia lett belőle.

2026. január 04. 15:28
null

Madárral ütközött, emiatt megszakította útját a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel.

Valentínyi Katalin elmondta: 

a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren, az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

jetilovag
2026. január 04. 16:08
még az a szerencse hogy nem egy tetves fukrány drón!.....
Hangillat
2026. január 04. 16:03
Vészmadár. A gépmadár ijesztő madárral, nem madárijesztővel ütközött; belőle nem lesz madártej.
sagirdilsiz-2
2026. január 04. 15:49
A madárnak lett súlyos balesete.
Obsitos Technikus
•••
2026. január 04. 15:42 Szerkesztve
Nem Budapesten, nem súlyosat és nem balesetet. A többi stimmel hülyegyerek, aki a címet hazudod. A Lufthansa gépe madárral ütközött Kolozsvár közelében, és kitérőre ment Budapestre. (Gondolom azért, mert itt jobbak a körülmények a javításra.)
