Madár okozott súlyos balesetet Budapesten: kényszerleszállást hajtott végre a Lufthansa járata

„Budapest békés, Berlin lángol” – egy emberként álltak a németek Magyarország oldalára a szilveszteri erőszak után
Elszabadult a kommentfolyam, egyre többen állítják: Magyarország jól csinálta, Nyugat-Európa elrontotta.
Kis híján tragédia lett belőle.
Madárral ütközött, emiatt megszakította útját a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel.
Valentínyi Katalin elmondta:
a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren, az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.
(MTI)
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP