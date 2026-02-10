Magyar Péter akkorát hazudott egy repülőről, hogy azt mostanáig nem felejtettük el (VIDEÓ)

A Magyar Hang (azóta levett) hírét a Telex is átvette a következőképp: „a Magyar Hang arról számolt be, hogy nagy készülődés előzte meg a Syrianair repülőjének érkezését Ferihegyen. A lap információ szerint a szíriai gép valamivel nyolc óra előtt gördült be az I. terminálra.”

Később a Telex is módosította hírét, jelezve, nem landolt szír gép Budapesten.

Magyar Péter elképesztő álhírt terjesztett

Magyar Péter a Magyar Hang nyomán következő szöveget posztolta a Facebookra:

„Úgy tűnik megbukott és elmenekült Szíriából az oroszok által támogatott, 24 éve uralkodó Bassár el-Aszad, szíriai diktátor. Eközben december 2-án még a Karmelitában fogadta Orbán Viktor II. Efrém szíriai ortodox pátriárkát, aki a magyar miniszterelnökön keresztül próbált támogatást szerezni a szíriai diktátor hatalmon maradásához. Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este!”