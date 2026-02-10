Magyar Péter akkorát hazudott egy repülőről, hogy azt mostanáig nem felejtettük el (VIDEÓ)

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
A Tisza-vezér azt az álhírt terjesztette, hogy a megbuktatott szír elnök, Bassár el-Aszad Magyarországra menekült repülőgéppel. Magyar Péter hazugságából természetesen egyetlen szó sem volt igaz. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 15. rész.
Még 2024. decemberében megbukott Bassár el-Aszad szír diktátor, mivel iszlamista lázadók elfoglalták az ország fővárosát, Damaszkuszt. Aszadról először az a hír látott napvilágot, hogy lezuhant a repülőgépe, majd kiderült, hogy ez nem igaz, és Moszkvában kapott menedékjogot. Magyar Péter később elképesztő álhírgyártásba kezdett.
A Szíriát és világpolitikát megrengető fejleményekkel kapcsolatban Magyar Péter és a Magyar Hang rögtön veszélyes álhírt kezdett terjeszteni, miszerint egy titokzatos Syrianair-repülőgép landolt Ferihegyen.
A Magyar Hang (azóta levett) hírét a Telex is átvette a következőképp: „a Magyar Hang arról számolt be, hogy nagy készülődés előzte meg a Syrianair repülőjének érkezését Ferihegyen. A lap információ szerint a szíriai gép valamivel nyolc óra előtt gördült be az I. terminálra.”
Később a Telex is módosította hírét, jelezve, nem landolt szír gép Budapesten.
Magyar Péter a Magyar Hang nyomán következő szöveget posztolta a Facebookra:
„Úgy tűnik megbukott és elmenekült Szíriából az oroszok által támogatott, 24 éve uralkodó Bassár el-Aszad, szíriai diktátor. Eközben december 2-án még a Karmelitában fogadta Orbán Viktor II. Efrém szíriai ortodox pátriárkát, aki a magyar miniszterelnökön keresztül próbált támogatást szerezni a szíriai diktátor hatalmon maradásához. Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este!”
Azonban gyorsan kiderült, hogy mindez kamu, a rejtélyes szíriai gépről közölt fotók pedig több 2012-ben a török fővárosban, Ankarában készült felvétellel.
A Budapest Airport is cáfolta a Magyar Hang értesüléseit, jelezve, hogy a repülőtér nem szolgált ki szír gépet:
„A Budapest Airport határozottan visszautasítja a Magyar Hang felületén 2024. december 8-án Titokzatos szíriai repülőgép landolt Ferihegyen – Reuters: Aszad elmenekült címmel megjelent cikk tartalmát. A repülőtér nem fogadott és nem is szolgált ki szír felségjelzésű gépet. Az ilyen típusú megszólalások és híresztelések képesek arra, hogy aláássák az általános bizalmat a Budapest Airport iránt.”
Magyar Péter a mai napig nem kért bocsánatot a hatalmas kamuzásáért.
