Ez sok magyart érinthet: leáll az egyik legnagyobb légitársaság, sztrájkol a személyzet

Megkezdődött a Lufthansa pilótáinak és légiutas-kísérőinek előre bejelentett sztrájkja csütörtök hajnalban: a kabinszemélyzet munkabeszüntetése 00:01-kor indult, és a tervek szerint éjfélig tart, ami miatt a német légitársaság járatainak jelentős része nem közlekedik.

A Lufthansa előzetesen „kiterjedt járattörléseket” jelzett, konkrét számot azonban nem közölt. A nagy repülőterek – köztük Frankfurt és Berlin – indulási listáin csak elszórtan szerepelnek működő Lufthansa-járatok. A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben.