Ez sok magyart érinthet: leáll az egyik legnagyobb légitársaság, sztrájkol a személyzet

A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben.
Megkezdődött a Lufthansa pilótáinak és légiutas-kísérőinek előre bejelentett sztrájkja csütörtök hajnalban: a kabinszemélyzet munkabeszüntetése 00:01-kor indult, és a tervek szerint éjfélig tart, ami miatt a német légitársaság járatainak jelentős része nem közlekedik.
A Lufthansa előzetesen „kiterjedt járattörléseket" jelzett, konkrét számot azonban nem közölt. A nagy repülőterek – köztük Frankfurt és Berlin – indulási listáin csak elszórtan szerepelnek működő Lufthansa-járatok. A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben.
A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt a Lufthansa és a Lufthansa Cargo állományából, akik magasabb munkáltatói nyugdíjjárulékokat követelnek. A légiutas-kísérők – az Ufo szakszervezet szervezésében – több kollektív szerződé sről akarnak tárgyalásokat kikényszeríteni, és a bezárás által fenyegetett Lufthansa CityLine személyzetét is sztrájkra hívták.
A Lufthansa vezetése visszautasította a követeléseket, és a munkabeszüntetést „szükségtelen eszkalációnak” nevezte, hangsúlyozva, hogy további költségnövekedésre nincs mozgástér.
A sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek, belföldi járatok esetében akár vasúti jegyre válthatják repülőjegyüket – közölte a Lufthansa.
(MTI)
Fotó: FBARTH / AFP