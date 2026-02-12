Ft
frankfurt lufthansa járat utas légitársaság

Ez sok magyart érinthet: leáll az egyik legnagyobb légitársaság, sztrájkol a személyzet

2026. február 12. 06:25

A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben.

2026. február 12. 06:25
Megkezdődött a Lufthansa pilótáinak és légiutas-kísérőinek előre bejelentett sztrájkja csütörtök hajnalban: a kabinszemélyzet munkabeszüntetése 00:01-kor indult, és a tervek szerint éjfélig tart, ami miatt a német légitársaság járatainak jelentős része nem közlekedik.

A Lufthansa előzetesen „kiterjedt járattörléseket” jelzett, konkrét számot azonban nem közölt. A nagy repülőterek – köztük Frankfurt és Berlin – indulási listáin csak elszórtan szerepelnek működő Lufthansa-járatok. A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben. 

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt a Lufthansa és a Lufthansa Cargo állományából, akik magasabb munkáltatói nyugdíjjárulékokat követelnek. A légiutas-kísérők – az Ufo szakszervezet szervezésében – több kollektív szerződé sről akarnak tárgyalásokat kikényszeríteni, és a bezárás által fenyegetett Lufthansa CityLine személyzetét is sztrájkra hívták.

A Lufthansa vezetése visszautasította a követeléseket, és a munkabeszüntetést „szükségtelen eszkalációnak” nevezte, hangsúlyozva, hogy további költségnövekedésre nincs mozgástér.

A sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek, belföldi járatok esetében akár vasúti jegyre válthatják repülőjegyüket – közölte a Lufthansa. 

(MTI)

Fotó: FBARTH / AFP

red-bullshit
2026. február 12. 06:54
Pedig a mi kis mindenttudó ellenzékünk szerint, olyan magasak a kereseteik, hogy már a kandallóban is 100 eurósokkal fűtenek. Most meg ez.
